Vb 2026: szerződést hosszabbított a skót szövetségi kapitány

„Megtisztelő, hogy a skót válogatott huszonnyolc év után az irányításommal vehet részt újra világbajnokságon” – mondta a 62 éves szakvezető, akinek a vezetésével a nemzeti csapat a legutóbbi két Európa-bajnokságra is kijutott.

Ian Maxwell, az SFA vezérigazgatója kiemelte, Clarke eredményei magukért beszélnek, de a jövőre vonatkozó iránymutatása is egyértelművé tette számára a folytatást. A szövetségi kapitány ugyanis nem szeretne a babérjain ülni, és kiemelte, a sikerek ellenére a skót válogatott sosem veheti magától értetődőnek a vb-szereplést.

A szerződéshosszabbítással párhuzamosan a nemzeti csapat már megkezdte a közvetlen vb-felkészülést, és szombaton Curacaóval játszik Glasgowban, a jövő hét szombaton pedig Bolíviával már az Egyesült Államokban.

A június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő tornán a skótok a C-csoportban szerepelnek és június 13-án Haiti ellen kezdik meg szereplésüket. Hat nappal később Marokkó, június 24-én pedig az ötszörös vb-győztes Brazília lesz az ellenfelük.

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)

Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Napoli – Olaszország), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke