Vb 2026: szerződést hosszabbított a skót szövetségi kapitány

2026.05.28. 14:47
Steve Clarke 2019 óta irányítja a skót válogatottat (Fotó: Getty Images)
A Skót Labdarúgó-szövetség (SFA) csütörtökön a 2030-as világbajnokságig meghosszabbította Steve Clarke szövetségi kapitány szerződését.

„Megtisztelő, hogy a skót válogatott huszonnyolc év után az irányításommal vehet részt újra világbajnokságon” – mondta a 62 éves szakvezető, akinek a vezetésével a nemzeti csapat a legutóbbi két Európa-bajnokságra is kijutott.

Ian Maxwell, az SFA vezérigazgatója kiemelte, Clarke eredményei magukért beszélnek, de a jövőre vonatkozó iránymutatása is egyértelművé tette számára a folytatást. A szövetségi kapitány ugyanis nem szeretne a babérjain ülni, és kiemelte, a sikerek ellenére a skót válogatott sosem veheti magától értetődőnek a vb-szereplést.

A szerződéshosszabbítással párhuzamosan a nemzeti csapat már megkezdte a közvetlen vb-felkészülést, és szombaton Curacaóval játszik Glasgowban, a jövő hét szombaton pedig Bolíviával már az Egyesült Államokban.

A június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő tornán a skótok a C-csoportban szerepelnek és június 13-án Haiti ellen kezdik meg szereplésüket. Hat nappal később Marokkó, június 24-én pedig az ötszörös vb-győztes Brazília lesz az ellenfelük.

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)
Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Napoli – Olaszország), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–MarokkóX–X
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–SkóciaX–X
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X
