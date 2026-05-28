Vb 2026: szerződést hosszabbított a skót szövetségi kapitány

„Megtisztelő, hogy a skót válogatott huszonnyolc év után az irányításommal vehet részt újra világbajnokságon” – mondta a 62 éves szakvezető, akinek a vezetésével a nemzeti csapat a legutóbbi két Európa-bajnokságra is kijutott.
Ian Maxwell, az SFA vezérigazgatója kiemelte, Clarke eredményei magukért beszélnek, de a jövőre vonatkozó iránymutatása is egyértelművé tette számára a folytatást. A szövetségi kapitány ugyanis nem szeretne a babérjain ülni, és kiemelte, a sikerek ellenére a skót válogatott sosem veheti magától értetődőnek a vb-szereplést.
A szerződéshosszabbítással párhuzamosan a nemzeti csapat már megkezdte a közvetlen vb-felkészülést, és szombaton Curacaóval játszik Glasgowban, a jövő hét szombaton pedig Bolíviával már az Egyesült Államokban.
A június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő tornán a skótok a C-csoportban szerepelnek és június 13-án Haiti ellen kezdik meg szereplésüket. Hat nappal később Marokkó, június 24-én pedig az ötszörös vb-győztes Brazília lesz az ellenfelük.
A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)
Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Napoli – Olaszország), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|X–X
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|X–X
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|X–X
|Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|X–X
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|X–X
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti
|X–X