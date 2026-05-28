Asztalitenisz: kihirdették a magyar csapatot az ifi és serdülő Eb-re

2026.05.28. 14:15
utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Tizenhat magyar játékos indul a júliusban Portugáliában rendezendő korosztályos asztalitenisz Európa-bajnokságon.

A szakmai stáb kijelölte a korosztályos asztalitenisz-válogatott keretét a nyári ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságra, amelynek július 10. és 19. között a portugáliai Gondomar városa ad otthont – számolt be a MOATSZ.

A kontinensviadalra mind az U19-es, mind az U15-ös korosztályban nagy reményekkel készülhetnek a játékosok, akik a csapatversenyek mellett az egyes és páros számokban is asztalhoz lépnek.

A magyar Eb-csapat:
U19-es korosztály
Fiúk:
Lei Balázs
Szabó Lénárd
Gergely Márk
Varga Botond
Poór Balázs (kizárólag egyes és páros versenyszámokban indul)
Lányok:
Nagy Rebeka
Nagy Judit
Pétery Johanna
Dohóczki Nóra
Barcsai Sophie (kizárólag egyes és páros versenyszámokban indul)

U15-ös korosztály
Fiúk:
Zsigmond Simon
Zubor Péter
Gilicz Bálint
Lányok:
Fegyver Zsófia
Ivanics Izabell
Vass Borbála

Edzők:
Szabó Krisztián
Varga László
Zombori Dávid
Böhm Gábor

(Kiemelt kép forrása: MOATSZ/ITTF)

