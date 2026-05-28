Asztalitenisz: kihirdették a magyar csapatot az ifi és serdülő Eb-re

A szakmai stáb kijelölte a korosztályos asztalitenisz-válogatott keretét a nyári ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságra, amelynek július 10. és 19. között a portugáliai Gondomar városa ad otthont – számolt be a MOATSZ.

A kontinensviadalra mind az U19-es, mind az U15-ös korosztályban nagy reményekkel készülhetnek a játékosok, akik a csapatversenyek mellett az egyes és páros számokban is asztalhoz lépnek.

A magyar Eb-csapat:

U19-es korosztály

Fiúk:

Lei Balázs

Szabó Lénárd

Gergely Márk

Varga Botond

Poór Balázs (kizárólag egyes és páros versenyszámokban indul)

Lányok:

Nagy Rebeka

Nagy Judit

Pétery Johanna

Dohóczki Nóra

Barcsai Sophie (kizárólag egyes és páros versenyszámokban indul)



U15-ös korosztály

Fiúk:

Zsigmond Simon

Zubor Péter

Gilicz Bálint

Lányok:

Fegyver Zsófia

Ivanics Izabell

Vass Borbála



Edzők:

Szabó Krisztián

Varga László

Zombori Dávid

Böhm Gábor

