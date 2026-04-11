Nem ment az Arsenalnak, a listavezető otthon kapott ki a Bournemouthtól
Másfél hónap után ismét pályára léphetett a Premier League-ben Tóth Alex, méghozzá a listavezető Arsenal otthonában. A magyar válogatott középpályás ezt megelőzően legutóbb február 28-án, a Sunderland elleni hazai találkozón állt be a 85. percben, azóta nem kapott lehetőséget. Most ismét a 85. percben cserélte be őt Andoni Iraola, így a hosszabbítással együtt tíz percet futballozhatott az Emirates Stadionban. A csapata pedig a forduló legnagyobb meglepetését okozva 2–1-re nyert az „ágyúsok” vendégeként.
Jobban kezdtek a vendégek, akik alig több mint negyedóra elteltével megszerezték a vezetést. Igaz, ehhez némi szerencsére is szükségük volt. Adrien Truffert bal oldali beadása után William Saliba lábán megpattant a labda, amit Eli Junior Kroupi közelről a kapuba lőtt. Az Arsenal azonban még az első félidőben egyenlített. Ryan Christie kezezése után ítélt büntetőt a játékvezető, Viktor Gyökeres pedig magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt. A kapus jó irányba mozdult, de esélyes sem volt védeni.
A svéd csatár remek formában van, a válogatott két vb-pótselejtező mérkőzésén összesen négy gólt szerzett, és betalált a Southampton ellen 2–1-re elveszített FA-kupa-negyeddöntőben is. Bár a Sporting elleni BL-negyeddöntőben nem volt eredményes, így sem lehet mostanában panasz a játékára.
A második félidő közepén pedig duplázott, de hiába, mert a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Így is 18 gólja van az első arsenalos idényében, ebből tizenkettőt a bajnokságban szerzett. A Premier League-éréban a bemutatkozó évadában ennél többet csak Thierry Henry (26 gól) és Alexis Sánchez (25) jegyzett az Arsenalban. De akár ezt a rekordot is megdöntheti az évad hátralévő részében. Más kérdés, hogy ez önmagában nem sokat ér, ha a bajnoki hajrában fontos pontokat veszít a csapata. Merthogy negyedórával a vége előtt egy gyors akció végén ismét előnybe kerültek a vendégek.
Hiába ment előre az Arsenal, a döntetlen sem jött össze, így izgalmassá válhat a bajnoki hajrá. A Manchester City vasárnap a Chelsea otthonában játszik, és ha nyer, hat pontra csökken a hátránya, úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Jövő vasárnap pedig City–Arsenal rangadót rendeznek, vagyis egy hét alatt minimálisra olvadhat a londoniak előnye. Pedig nemrég még elképzelhetetlennek tűnt, hogy elbukják az aranyérmet. 1–2
„Nagy pofon nekünk ez a vereség – mondta a TNT Sportsnak a londoniakat irányító Mikel Arteta. – Nem voltunk elég hatékonyak, fájó ez az eredmény, de talpra kell állni, és küzdeni tovább. Nagyon fontos hét következik. A Bajnokok Ligájában jön a Sporting elleni negyeddöntő hazai visszavágója, majd a bajnokságban a City elleni rangadó. Sok minden forog kockán, de egyelőre mindkét fronton kedvező helyzetben vagyunk.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
KÉSŐBB
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐN
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
30
18
7
5
60–28
+32
61
|3. Manchester United
31
15
10
6
56–43
+13
55
|4. Aston Villa
31
16
6
9
42–37
+5
54
|5. Liverpool
31
14
7
10
50–42
+8
49
|6. Chelsea
31
13
9
9
53–38
+15
48
|7. Brentford
31
13
7
11
46–42
+4
46
|8. Everton
31
13
7
11
37–35
+2
46
|9. Bournemouth
32
10
15
7
48–49
–1
45
|10. Fulham
31
13
5
13
43–44
–1
44
|11. Brighton & Hove Albion
31
11
10
10
41–37
+4
43
|12. Sunderland
31
11
10
10
32–36
–4
43
|13. Newcastle
31
12
6
13
44–45
–1
42
|14. Crystal Palace
30
10
9
11
33–35
–2
39
|15. Leeds United
31
7
12
12
37–48
–11
33
|16. Nottingham Forest
31
8
8
15
31–43
–12
32
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
31
7
9
15
40–50
–10
30
|19. Burnley
31
4
8
19
33–61
–28
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17