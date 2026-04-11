Nem ment az Arsenalnak, a listavezető otthon kapott ki a Bournemouthtól

SMAHULYA ÁDÁM
2026.04.11. 15:24
null
A Bournemouth meglepte az Arsenalt az Emiratesben (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában a listavezető Arsenal meglepetésre hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett az AFC Bournemouthtól.

Másfél hónap után ismét pályára léphetett a Premier League-ben Tóth Alex, méghozzá a listavezető Arsenal otthonában. A magyar válogatott középpályás ezt megelőzően legutóbb február 28-án, a Sunderland elleni hazai találkozón állt be a 85. percben, azóta nem kapott lehetőséget. Most ismét a 85. percben cserélte be őt Andoni Iraola, így a hosszabbítással együtt tíz percet futballozhatott az Emirates Stadionban. A csapata pedig a forduló legnagyobb meglepetését okozva 2–1-re nyert az „ágyúsok” vendégeként.

Jobban kezdtek a vendégek, akik alig több mint negyedóra elteltével megszerezték a vezetést. Igaz, ehhez némi szerencsére is szükségük volt. Adrien Truffert bal oldali beadása után William Saliba lábán megpattant a labda, amit Eli Junior Kroupi közelről a kapuba lőtt. Az Arsenal azonban még az első félidőben egyenlített. Ryan Christie kezezése után ítélt büntetőt a játékvezető, Viktor Gyökeres pedig magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt. A kapus jó irányba mozdult, de esélyes sem volt védeni.

A svéd csatár remek formában van, a válogatott két vb-pótselejtező mérkőzésén összesen négy gólt szerzett, és betalált a Southampton ellen 2–1-re elveszített FA-kupa-negyeddöntőben is. Bár a Sporting elleni BL-negyeddöntőben nem volt eredményes, így sem lehet mostanában panasz a játékára.

A második félidő közepén pedig duplázott, de hiába, mert a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Így is 18 gólja van az első arsenalos idényében, ebből tizenkettőt a bajnokságban szerzett. A Premier League-éréban a bemutatkozó évadában ennél többet csak Thierry Henry (26 gól) és Alexis Sánchez (25) jegyzett az Arsenalban. De akár ezt a rekordot is megdöntheti az évad hátralévő részében. Más kérdés, hogy ez önmagában nem sokat ér, ha a bajnoki hajrában fontos pontokat veszít a csapata. Merthogy negyedórával a vége előtt egy gyors akció végén ismét előnybe kerültek a vendégek.

Hiába ment előre az Arsenal, a döntetlen sem jött össze, így izgalmassá válhat a bajnoki hajrá. A Manchester City vasárnap a Chelsea otthonában játszik, és ha nyer, hat pontra csökken a hátránya, úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Jövő vasárnap pedig City–Arsenal rangadót rendeznek, vagyis egy hét alatt minimálisra olvadhat a londoniak előnye. Pedig nemrég még elképzelhetetlennek tűnt, hogy elbukják az aranyérmet. 1–2

„Nagy pofon nekünk ez a vereség – mondta a TNT Sportsnak a londoniakat irányító Mikel Arteta. – Nem voltunk elég hatékonyak, fájó ez az eredmény, de talpra kell állni, és küzdeni tovább. Nagyon fontos hét következik. A Bajnokok Ligájában jön a Sporting elleni negyeddöntő hazai visszavágója, majd a bajnokságban a City elleni rangadó. Sok minden forog kockán, de egyelőre mindkét fronton kedvező helyzetben vagyunk.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
KÉSŐBB
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐN
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)

  1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

  2. Manchester City

30

18

7

5

60–28

+32 

61 

  3. Manchester United

31

15

10

6

56–43

+13 

55 

  4. Aston Villa

31

16

6

9

42–37

+5 

54 

  5. Liverpool 

31

14

7

10

50–42

+8 

49 

  6. Chelsea

31

13

9

9

53–38

+15 

48 

  7. Brentford

31

13

7

11

46–42

+4 

46 

  8. Everton

31

13

7

11

37–35

+2 

46 

  9. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

10. Fulham

31

13

5

13

43–44

–1 

44 

11. Brighton & Hove Albion

31

11

10

10

41–37

+4 

43 

12. Sunderland

31

11

10

10

32–36

–4 

43 

13. Newcastle

31

12

6

13

44–45

–1 

42 

14. Crystal Palace

30

10

9

11

33–35

–2 

39 

15. Leeds United

31

7

12

12

37–48

–11 

33 

16. Nottingham Forest

31

8

8

15

31–43

–12 

32 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

31

7

9

15

40–50

–10 

30 

19. Burnley

31

4

8

19

33–61

–28 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

az állás

 

 

