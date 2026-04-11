Nem ment az Arsenalnak, a listavezető otthon kapott ki a Bournemouthtól

Másfél hónap után ismét pályára léphetett a Premier League-ben Tóth Alex, méghozzá a listavezető Arsenal otthonában. A magyar válogatott középpályás ezt megelőzően legutóbb február 28-án, a Sunderland elleni hazai találkozón állt be a 85. percben, azóta nem kapott lehetőséget. Most ismét a 85. percben cserélte be őt Andoni Iraola, így a hosszabbítással együtt tíz percet futballozhatott az Emirates Stadionban. A csapata pedig a forduló legnagyobb meglepetését okozva 2–1-re nyert az „ágyúsok” vendégeként.

Jobban kezdtek a vendégek, akik alig több mint negyedóra elteltével megszerezték a vezetést. Igaz, ehhez némi szerencsére is szükségük volt. Adrien Truffert bal oldali beadása után William Saliba lábán megpattant a labda, amit Eli Junior Kroupi közelről a kapuba lőtt. Az Arsenal azonban még az első félidőben egyenlített. Ryan Christie kezezése után ítélt büntetőt a játékvezető, Viktor Gyökeres pedig magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt. A kapus jó irányba mozdult, de esélyes sem volt védeni.

A svéd csatár remek formában van, a válogatott két vb-pótselejtező mérkőzésén összesen négy gólt szerzett, és betalált a Southampton ellen 2–1-re elveszített FA-kupa-negyeddöntőben is. Bár a Sporting elleni BL-negyeddöntőben nem volt eredményes, így sem lehet mostanában panasz a játékára.

A második félidő közepén pedig duplázott, de hiába, mert a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Így is 18 gólja van az első arsenalos idényében, ebből tizenkettőt a bajnokságban szerzett. A Premier League-éréban a bemutatkozó évadában ennél többet csak Thierry Henry (26 gól) és Alexis Sánchez (25) jegyzett az Arsenalban. De akár ezt a rekordot is megdöntheti az évad hátralévő részében. Más kérdés, hogy ez önmagában nem sokat ér, ha a bajnoki hajrában fontos pontokat veszít a csapata. Merthogy negyedórával a vége előtt egy gyors akció végén ismét előnybe kerültek a vendégek.

Hiába ment előre az Arsenal, a döntetlen sem jött össze, így izgalmassá válhat a bajnoki hajrá. A Manchester City vasárnap a Chelsea otthonában játszik, és ha nyer, hat pontra csökken a hátránya, úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Jövő vasárnap pedig City–Arsenal rangadót rendeznek, vagyis egy hét alatt minimálisra olvadhat a londoniak előnye. Pedig nemrég még elképzelhetetlennek tűnt, hogy elbukják az aranyérmet. 1–2

„Nagy pofon nekünk ez a vereség – mondta a TNT Sportsnak a londoniakat irányító Mikel Arteta. – Nem voltunk elég hatékonyak, fájó ez az eredmény, de talpra kell állni, és küzdeni tovább. Nagyon fontos hét következik. A Bajnokok Ligájában jön a Sporting elleni negyeddöntő hazai visszavágója, majd a bajnokságban a City elleni rangadó. Sok minden forog kockán, de egyelőre mindkét fronton kedvező helyzetben vagyunk.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)

KÉSŐBB

16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion

18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Nottingham Forest–Aston Villa

15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN

21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)