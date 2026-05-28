Vb 2026: Neuer és Havertz nélkül kezdte meg a felkészülést a német válogatott

A támadó hiányzása érthető, mivel az Arsenallal szombaton Bajnokok Ligája-döntőt játszik a Puskás Arénában, s csak utána utazik a bajorországi Herzogenaurachban edzőtáborozó kerethez. A Bayern München negyvenéves világbajnok kapusa viszont egyelőre vádlisérülés miatt nem állhat Julian Nagelsmann rendelkezésére. Márpedig a szövetségi kapitány a nemzeti csapattól a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult Neuert többek között azzal vette rá a visszatérésre, hogy a tornán első számú kapusként számolna vele.

A német válogatott vasárnap Mainzban felkészülési mérkőzést játszik a finnekkel, jövő héten szombaton pedig már Chicagóban az Egyesült Államok csapatával.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon Németország az E-csoportban szerepel és június 14-én Curacao ellen kezdi meg szereplését. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München)

Védők: Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), David Raum (RB Leipzig), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Középpályások: Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)

Támadók: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann