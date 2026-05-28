Vb 2026: Neuer és Havertz nélkül kezdte meg a felkészülést a német válogatott

2026.05.28. 14:18
Manuel Neuer és Kai Havertz a 2024-es Európa-bajnokságon (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 Manuel Neuer felkészülés Kai Havertz német labdarúgó-válogatott
A kapus Manuel Neuer és a csatár Kai Havertz is hiányzott a német labdarúgó-válogatott első edzéséről, amellyel megkezdődött a közvetlen felkészülése az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő világbajnokságra.

A támadó hiányzása érthető, mivel az Arsenallal szombaton Bajnokok Ligája-döntőt játszik a Puskás Arénában, s csak utána utazik a bajorországi Herzogenaurachban edzőtáborozó kerethez. A Bayern München negyvenéves világbajnok kapusa viszont egyelőre vádlisérülés miatt nem állhat Julian Nagelsmann rendelkezésére. Márpedig a szövetségi kapitány a nemzeti csapattól a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult Neuert többek között azzal vette rá a visszatérésre, hogy a tornán első számú kapusként számolna vele.

A német válogatott vasárnap Mainzban felkészülési mérkőzést játszik a finnekkel, jövő héten szombaton pedig már Chicagóban az Egyesült Államok csapatával.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon Németország az E-csoportban szerepel és június 14-én Curacao ellen kezdi meg szereplését. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München)
Védők: Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), David Raum (RB Leipzig), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Középpályások: Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)
Támadók: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–CuracaoX–X
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
