A Csíkszereda először kapott ki a rájátszásban

ROMÁN SUPERLIGA

Alsóházi rájátszás, 3. forduló

Petrolul–Csíkszereda 2–0 (1–0)

Ploiesti, Ilie Oana Stadion, 3900 néző. Vezette: Coza

Petrolul: Balbarau – Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu – Jyry, Dulca (Hanca, 69.) – R. Pop, Rafinha (Mateiu, 59.), Grozav (Gheorghe, 87.) – Chica-Rosa (Ajmbetov, 87.). Vezetőedző: Mehmet Topal

Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Palmes, Trif (Tajti, a szünetben) – Csürös (Gustavo Cabral, 77.), Végh – Anderson Ceará (Szalay, 85.), Kleinheisler, Bödő (Brügger, 77.) – Eppel (Loeper, 85.). Megbízott edző: Bajkó Barna (Ilyés Róbert eltiltását tölti)

Gólszerző: Dulca (42.), R. Pop (70.)

Nem jól jött a válogatott szünet az azt megelőző egy hónapban ötmeccses veretlenségi sorozatot építő FK Csíkszeredának, a székelyföldi csapat ugyanis hétfő délután kétgólos vereséget szenvedett a bennmaradásért zajló harcban közvetlen riválisnak számító Petrolul otthonában.

A rájátszást két vereséggel kezdő, frissen edzőt váltó hazaiak (a török Mehmet Topal kilenc hónap után tért vissza Ploiesti-re) egyből nekirontottak az FK-nak, és Rafinha két kemény lövése között Yohan Roche be is talált, de a VAR szerint lesről tette. A csíkiak tíz perc elteltével jöttek ki a szorításból, Anderson Ceará lapos átlövéssel tesztelte Raul Balbarau kapust, aki igazán nagyot a 32. percben védett, lábbal hárítva Eppel Márton közeli perdítését. Az első félidő legvégén viszont újra nagy nyomás alá került a székelyföldi védelem, Adi Chica-Rosa bombája még kijött a kapufáról, Gheorghe Grozav közeli lövésébe Pap Eduard kapus vetődött bele, de fél perccel később Marco Dulca 21 méterről már védhetetlenül lőtte ki a bal felső sarkot.

Amíg szünet előtt az FK, utána már az előnybe került Petrolul lassította az amúgy sem túl magas iramú játékot, amelyben egyetlen egyenlítési lehetőségük akadt a vendégeknek: Eppel léc alá küldött lövését nagy bravúrral hárította Balbarau. A csíki szöglet utáni kontrából Rafinha nem talált kaput, negyedóra múlva viszont Rares Pop közel 70 méteres vágtát tolt a jobb szélen, Csürös Attilát kicselezve laposan a hosszú sarokba lőtt. A hajrában az egyedül kapura törő Chica-Rosa lövését védő Pap mentette meg a még súlyosabb vereségtől a Csíkszeredát, amely azonban így is maradt a tizenkettedik helyen, de előnye egyetlen pontra csökkent a már osztályozós pozíciót elfoglaló legyőzőjével szemben. 2–0