Biztonsági okokból lebontják az indiai Messi-szobrot

Tavaly decemberben került átadásra a Lionel Messit ábrázoló vasszobor a dél-bengáli Kalkuttában, a Messi’s ’GOAT’ turné (GOAT, mint greatest of all time, azaz minden idők legjobbja) keretein belül.

A hét elején panasz érkezett a helyiektől, majd ezt követően a városgazdálkodási osztály mérnökei megvizsgálták a szobrot, majd megállapították, hogy veszélyes, hiszen alapvető szerkezeti hibái vannak, számol be az esetről a BBC.

„Az argentin futball legenda szobrát veszélyesnek találtuk, észrevettük, hogy dülöngél a szélben” – nyilatkozta Sharadwat Mukherjee, dél-bengáli képviselő.

A képviselő szerint a szobor közvetlen környezetéből kifolyólag nem lesz egyszerű eltávolítani, de igyekeznek azt minél hamarabb megtenni.

A szobrot kötelekkel rögzítették, és kordonokkal körbe vették, hogy távol tartsák az embereket a veszélyzónától.

A szobor új helyét még nem találták meg, de a hatóságok már dolgoznak rajta.