Kézilabda és utánpótlás – Ifj. Kiss Szilárd és Rosta István voltak a Szabaddobás vendégei

2026.05.28. 12:56
Ifj. Kiss Szilárd (balra) és Rosta István a Szabaddobásban
A Szabaddobás podcastadás legújabb epizódjában a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) utánpótlás-szakágvezetőivel, Ifj. Kiss Szilárddal és Rosta Istvánnal beszélgetett Ballai Attila.

A műsorban szóba került az utánpótlás helyzete a kézilabdában, így például: a szakágak és korosztályok keveredése, a tehetséges és tehetségesnek tűnő játékosok, a szeretetalapú fejlesztés, a családi örökségek, a kiválasztás és a választás, az ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntője vagy az utánpótlás-válogatottak előtt álló sűrű nyári időszak.

A beszélgetést meghallgathatja az MKSZ hivatalos YouTube-csatornáján:

 

kézilabda podcast Ballai Attila Szabaddobás
