A válogatott négy alapembere öt gólt szerzett múlt héten; Szalay ollózva talált be – videók

A válogatott légiósok közül a múlt heti gólok sorát Szoboszlai Dominik nyitotta meg, aki egy legurított szögletből talált be a Liverpoolban a Galatasaray elleni BL-meccsen, ő szerzett vezetést csapatának a Sallai Rolandékkal szemben a végül 4–0-ra megnyert meccsen. Szoboszlai a BL-ben az ötödik gólját szerezte ebben az idényben (pályafutása egészét nézve a 12.-et), összességében pedig 43 tétmeccsnél és 12 gólnál tart ebben az évadban a Liverpoolban.

A MECCS ELEJÉN SZOBOSZLAI GÓLJÁVAL SZEREZTE MEG A VEZETÉST A LIVERPOOL A GALATA ELLEN

A BL-meccs után szombaton, a bajnokságban a Liverpool és a magyar válogatott másik alapembere, Kerkez Milos is gólt szerzett. A balhátvéd egy röviden hátrafejelt labdára csapott le és váltotta gólra, ez volt a második liverpooli találta, ám csapata 2–1-re kikapott a Brightontól, és amikor Kerkezt lecserélték a második félidőben, láthatóan húzta a lábát (remélhetőleg ez nem befolyásolja majd a szereplését a válogatottban).



KERKEZ OKOS EMELÉSSEL VÁLTOTTA GÓLRA AZ AJÁNDÉKOT

Vasárnap a magyar válogatott másik, jobb oldali szárnyvédője, Bolla Bendegúz volt eredményes az osztrák Rapid Wienben, ráadásul rögtön kétszer is. A LASK ellen 4–2-re megnyert bajnokin előbb egy balról középre lőtt labdát lőtt a hosszún érkezve, becsúszva a kapuba, majd egy tizenegyest is értékesített. Ezzel a duplával a bajnokságban három gólnál tart az idényben, minden tétmeccset nézve pedig négynél.



BOLLA GÓLJAI (0:35-nél és0:53-nál)

A válogatott márciusi keretébe meghívott játékosok közül vasárnap Varga Barnabás is betalált vasárnap, a Kifiszia ellen 3–0-ra megnyert meccsen az leső félidőben egy bal oldalról középre passzolt labdából, közelről, ezúttal jobb lábbal szerzett gólt. A görög élvonalban ez volt az ötödik találata, az AEK-ben tétmeccsen pedig a hatodik, a hatból ez volt a második, amit nem fejjel szerzett, most először talált be jobb lábbal. Üröm az örömben, hogy a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni, egyelőre kérdéses, ez hogyan befolyásolja a szereplését a nemzeti csapatban. A válogatott keretbe meghívott játékosok közül a Hertha védőjét, Dárdai Mártont már a 9. percben le kellett cserélni sérülés miatt a Düsseldorf elleni mérkőzésen.

A felnőttválogatottak mellett további három légiósunk szerzett gólt a múlt héten (a külföldi első vagy másodosztályban szereplő magyar labdarúgók közül). A román Superligában Szalay Szabolcs az idénybeli harmadik góljával pontot mentett a Fraul ellen a Csíkszeredának a 95. percben, egy perccel azt követően, hogy már a hosszabbításban pályára lépett: a csatár ollózós mozdulattal, félfordulatból talált be, miután felpörgette magának a labdát.

SZALAY KÜLÖNLEGES GÓLJA

A holland másodosztályban Kovács Bendegúz talált be csereként beállva a hosszabbításban az AZ Alkmaar II-ben a Cambuur ellen 4–3-ra megnyert meccsen. Egy jobbról kapu elé ívelt szabadrúgásra érkezett a bal oldalon, az öt és felesnél, majd ballal kapásból a hosszúba lőtt. A magyar csatár a holland másodosztályban tíz meccsen hat gólnál jár, a teljes idényben, a klubjában, a különböző sorozatokban pedig 34 meccsen harminc gólt szerzett (24-et a korosztályos csapatokban), és vasárnap először fordult első vele, hogy az AZ első csapata is benevezte a Groningen elleni, 3–0-ra elveszített élvonalbeli bajnokira, melyet a kispadról nézett végig. A héten az elitkörös Eb-selejtezőn szereplő U19-es válogatottban bizonyíthat Olaszországban (az olaszok mellett a törökök és a szlovákok szerepelnek a mieink csoportjában).

KOVÁCS BENDEGÚZ GYŐZTES GÓLJA

A szlovén másodosztályban pedig a harmadik meccsén megszerezte első gólját az NK Naftában a télen a ZTE-től igazolt Bakti Balázs, aki a Dravinja ellen 2–1-re megnyert bajnokin lőtt gólt csereként beállva (egy szép támadás végén a hosszún érkezve az ötösről talált be).

BAKTI BALÁZS ELSŐ SZLOVÉNIAI GÓLJA

A múlt heti történések kapcsán említést érdemel még még az angol másodosztályból a válogatott keretbe meghívott Callum Styles (West Browich) szögletből adott gólpassza, valamint a Blackburben a Middlesbrough elleni 0–0 alkalmával hibátlanul védő Tóth Balázs, akinek a teljesítményéről külön videót is posztolt a klubja. A válogatottba szintén meghívott Baráth Pétert viszont kiállították a cseh Sigma Olomoucban a Mainz elleni Konferencialiga-meccsen.

TÓTH BALÁZS VÉDÉSEI

Az amerikai profi ligában Sallói Dániel adott gólpasszt a Torontóban a Columbus ellen 2–1-re megnyert meccsen (az ellenfélnél Gazdag Dániel a kispadról nézte végig a mérkőzést).

A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MAGYAR, ILLETVE MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLOGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

MÁRCIUS 16., HÉTFŐ

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Derby County 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Maastricht 1–1

AZ II: Kovács Bendegúz kezdett, a 72. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–1

Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keretben.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

NK Nafta–Dravinja 2–1

Nafta: Bakti Balázs a 63. percben lépett pályára, a 77. percben gólt szerzett, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, Németh Ervin kispados volt.

MÁRCIUS 17., KEDD

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Empoli 1–1

Spezia: Nagy Ádám kezdőként 64 percet játszott.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, elődöntő, első mérkőzés

Eperjes–Kassa 2–2

Kassa: Kovács Mátyás az 56. percben állt be.

MÁRCIUS 18., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Nyolcaddöntő, visszavágó

Liverpool FC (angol)–Galatasaray (török) 4–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi a 25. percben gólt szerzett.

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA

Nyolcaddöntő, visszavágó

Inter Miami (amerikai)–Nashville SC (amerikai) 1–1

Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem cserélték be.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, elődöntő, első mérkőzés

Zsolna–Zólyombrézó 2–0

Zsolna: Szánthó Regő a 79. percben állt be, a 80. percben sárga lapot kapott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Alanyaspor–Kocaelispor 5–0

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Nyolcaddöntő, visszavágó

Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 2–0

Olomouc: Baráth Péter kezdő volt, a 76. percben két sárga lappal kiállították

AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 0–2

AEK: Varga Barnabás csere volt, nem lépett pályára



MÁRCIUS 20., PÉNTEK

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Manchester United 2–2

Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem állt be.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Sturm Graz–Red Bull Salzburg 1–1

Salzburg: Redzic Damir csereként állt be a 75. percben.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

Cambuur–AZ II 3–4

AZ II: Kovács Bendegúz csereként állt be a 85. percben, a 90+3. percben gólt szerzett.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Motor Lublin–Zaglebie Lubin 1–0

Zaglebie: Szabó Levente csereként állt be a 62. percben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Hoffenheim 5–0

RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt a keretben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 15. percben sárga lapot kapott.

SZERBIA

Szuperliga

Szpartak Szabadka–Radnik 1–3

Szpartak: Holender Filip kezdett, az 58. percben lecserélték.

MÁRCIUS 21., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos szintén kezdett, ő lőtte csapata gólját, a 76. percben lecserélték.

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Middlesbrough 0–0

Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.

Bristol City–West Bromwich Albion 0–1

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, ő készítette elő a győztes gólt.

Queens Park Rangers–Portsmouth 6–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Tirol–Grazer AK 1–5

GAK: Jánó Zétény sérült.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Gent II–FC Bruges II 3–2

FC Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.

Francs Borains–Kortrijk 4–1

Kortrijk: Dénes Vilmos betegség miatt hiányzott.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Columbus Crew 2–1

Toronto: Sallói Dániel végig a pályán volt, ő készítette elő az első gólt.

Columbus: Gazdag Dániel kispados volt, nem játszott.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Lechia Gdansk–Pogon Szczecin 2–1

Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Bayern München–Union Berlin 4–0

Union Berlin: Schäfer András az eltiltását töltötte.

Wolfsburg–Werder Bremen 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Juve Stabia–Spezia 3–1

Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Csíkszereda–Farul Constanta 1–1

Csíkszereda: Pászka Lóránd és Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést; Kleinheisler László kezdett, a 68. percben Tajti Mátyás váltotta; Eppel Márton kezdett, a 86. percben Nagy Zoárd állt be a helyére; Végh Bence kezdett, a helyére a 93. percben érkezett Szalay Szabolcs, és ő lőtte az egyenlítő gólt; Dusinszki Szabolcs a 86. percben lépett pályára csereként.

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Corvinul–Steaua 1–0

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

Liga 2 (II. osztály), alsóház

CSM Resita–Olimpia Szatmárnémeti 2–0

Szatmárnémeti: Vida Krisztopher végigjátszotta a mérkőzést.

ASA Marosvásárhely–Campulung 6–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuelt nem nevezték.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Eibar 0–1

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Napredak 4–1

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Zsolna–Dunaszerdahely 3–1

Zsolna: Szánthó Regő a 67. percben állt be csereként.

Dunaszerdahely: Tuboly Máté kezdett, a szünetben lecserélték.

Niké Liga, alsóház

Kassa–Eperjes 2–1

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 60. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

ND Gorica–NK Nafta 1–1

Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noelt nem nevezték.

MÁRCIUS 22., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Rapid Wien–Linzer ASK 4–2

Rapid: Bolla Bendegúzt a 83. percben cserélték le, a 33. percben akcióból, a 65. percben tizenegyesből szerzett gólt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

New York City–Inter Miami 2–3

Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 63. percben

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Paris FC–Le Havre 3–2

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Kifiszia 3–0

AEK: Varga Barnabás kezdett, a 26. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.

HOLLANDIA

Eredivisie

Groningen–AZ Alkmaar 3–0

AZ: Kovács Bendegúz a kispadról nézte végig a meccset.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Fortuna Düsseldorf–Hertha BSC 2–5

Hertha: Dárdai Márton kezdett, a 9. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Estoril–Rio Ave 1–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést, a 87. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Sepsi OSK–FC Bihor 3–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keretben.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Celtic 2–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Radnicski 1923 0–0

Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 78. percben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

Szakolca–Komárom 2–1

Komárom: Szűcs Patrik csereként állt be az 59. percben.