A válogatott négy alapembere öt gólt szerzett múlt héten; Szalay ollózva talált be – videók

A válogatott légiósok közül a múlt heti gólok sorát Szoboszlai Dominik nyitotta meg, aki egy legurított szögletből talált be a Liverpoolban a Galatasaray elleni BL-meccsen, ő szerzett vezetést csapatának a Sallai Rolandékkal szemben a végül 4–0-ra megnyert meccsen. Szoboszlai a BL-ben az ötödik gólját szerezte ebben az idényben (pályafutása egészét nézve a 12.-et), összességében pedig 43 tétmeccsnél és 12 gólnál tart ebben az évadban a Liverpoolban.
A MECCS ELEJÉN SZOBOSZLAI GÓLJÁVAL SZEREZTE MEG A VEZETÉST A LIVERPOOL A GALATA ELLEN
A BL-meccs után szombaton, a bajnokságban a Liverpool és a magyar válogatott másik alapembere, Kerkez Milos is gólt szerzett. A balhátvéd egy röviden hátrafejelt labdára csapott le és váltotta gólra, ez volt a második liverpooli találta, ám csapata 2–1-re kikapott a Brightontól, és amikor Kerkezt lecserélték a második félidőben, láthatóan húzta a lábát (remélhetőleg ez nem befolyásolja majd a szereplését a válogatottban).
KERKEZ OKOS EMELÉSSEL VÁLTOTTA GÓLRA AZ AJÁNDÉKOT
Vasárnap a magyar válogatott másik, jobb oldali szárnyvédője, Bolla Bendegúz volt eredményes az osztrák Rapid Wienben, ráadásul rögtön kétszer is. A LASK ellen 4–2-re megnyert bajnokin előbb egy balról középre lőtt labdát lőtt a hosszún érkezve, becsúszva a kapuba, majd egy tizenegyest is értékesített. Ezzel a duplával a bajnokságban három gólnál tart az idényben, minden tétmeccset nézve pedig négynél.
BOLLA GÓLJAI (0:35-nél és0:53-nál)
A válogatott márciusi keretébe meghívott játékosok közül vasárnap Varga Barnabás is betalált vasárnap, a Kifiszia ellen 3–0-ra megnyert meccsen az leső félidőben egy bal oldalról középre passzolt labdából, közelről, ezúttal jobb lábbal szerzett gólt. A görög élvonalban ez volt az ötödik találata, az AEK-ben tétmeccsen pedig a hatodik, a hatból ez volt a második, amit nem fejjel szerzett, most először talált be jobb lábbal. Üröm az örömben, hogy a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni, egyelőre kérdéses, ez hogyan befolyásolja a szereplését a nemzeti csapatban. A válogatott keretbe meghívott játékosok közül a Hertha védőjét, Dárdai Mártont már a 9. percben le kellett cserélni sérülés miatt a Düsseldorf elleni mérkőzésen.
A felnőttválogatottak mellett további három légiósunk szerzett gólt a múlt héten (a külföldi első vagy másodosztályban szereplő magyar labdarúgók közül). A román Superligában Szalay Szabolcs az idénybeli harmadik góljával pontot mentett a Fraul ellen a Csíkszeredának a 95. percben, egy perccel azt követően, hogy már a hosszabbításban pályára lépett: a csatár ollózós mozdulattal, félfordulatból talált be, miután felpörgette magának a labdát.
SZALAY KÜLÖNLEGES GÓLJA
A holland másodosztályban Kovács Bendegúz talált be csereként beállva a hosszabbításban az AZ Alkmaar II-ben a Cambuur ellen 4–3-ra megnyert meccsen. Egy jobbról kapu elé ívelt szabadrúgásra érkezett a bal oldalon, az öt és felesnél, majd ballal kapásból a hosszúba lőtt. A magyar csatár a holland másodosztályban tíz meccsen hat gólnál jár, a teljes idényben, a klubjában, a különböző sorozatokban pedig 34 meccsen harminc gólt szerzett (24-et a korosztályos csapatokban), és vasárnap először fordult első vele, hogy az AZ első csapata is benevezte a Groningen elleni, 3–0-ra elveszített élvonalbeli bajnokira, melyet a kispadról nézett végig. A héten az elitkörös Eb-selejtezőn szereplő U19-es válogatottban bizonyíthat Olaszországban (az olaszok mellett a törökök és a szlovákok szerepelnek a mieink csoportjában).
KOVÁCS BENDEGÚZ GYŐZTES GÓLJA
A szlovén másodosztályban pedig a harmadik meccsén megszerezte első gólját az NK Naftában a télen a ZTE-től igazolt Bakti Balázs, aki a Dravinja ellen 2–1-re megnyert bajnokin lőtt gólt csereként beállva (egy szép támadás végén a hosszún érkezve az ötösről talált be).
BAKTI BALÁZS ELSŐ SZLOVÉNIAI GÓLJA
A múlt heti történések kapcsán említést érdemel még még az angol másodosztályból a válogatott keretbe meghívott Callum Styles (West Browich) szögletből adott gólpassza, valamint a Blackburben a Middlesbrough elleni 0–0 alkalmával hibátlanul védő Tóth Balázs, akinek a teljesítményéről külön videót is posztolt a klubja. A válogatottba szintén meghívott Baráth Pétert viszont kiállították a cseh Sigma Olomoucban a Mainz elleni Konferencialiga-meccsen.
TÓTH BALÁZS VÉDÉSEI
Az amerikai profi ligában Sallói Dániel adott gólpasszt a Torontóban a Columbus ellen 2–1-re megnyert meccsen (az ellenfélnél Gazdag Dániel a kispadról nézte végig a mérkőzést).
A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MAGYAR, ILLETVE MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLOGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
MÁRCIUS 16., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Derby County 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
AZ II–Maastricht 1–1
AZ II: Kovács Bendegúz kezdett, a 72. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–1
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keretben.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
NK Nafta–Dravinja 2–1
Nafta: Bakti Balázs a 63. percben lépett pályára, a 77. percben gólt szerzett, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, Németh Ervin kispados volt.
MÁRCIUS 17., KEDD
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Empoli 1–1
Spezia: Nagy Ádám kezdőként 64 percet játszott.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, első mérkőzés
Eperjes–Kassa 2–2
Kassa: Kovács Mátyás az 56. percben állt be.
MÁRCIUS 18., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Nyolcaddöntő, visszavágó
Liverpool FC (angol)–Galatasaray (török) 4–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi a 25. percben gólt szerzett.
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA
Nyolcaddöntő, visszavágó
Inter Miami (amerikai)–Nashville SC (amerikai) 1–1
Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem cserélték be.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, első mérkőzés
Zsolna–Zólyombrézó 2–0
Zsolna: Szánthó Regő a 79. percben állt be, a 80. percben sárga lapot kapott.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Alanyaspor–Kocaelispor 5–0
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Nyolcaddöntő, visszavágó
Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 2–0
Olomouc: Baráth Péter kezdő volt, a 76. percben két sárga lappal kiállították
AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 0–2
AEK: Varga Barnabás csere volt, nem lépett pályára
MÁRCIUS 20., PÉNTEK
ANGLIA
Premier League
AFC Bournemouth–Manchester United 2–2
Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem állt be.
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Sturm Graz–Red Bull Salzburg 1–1
Salzburg: Redzic Damir csereként állt be a 75. percben.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
Cambuur–AZ II 3–4
AZ II: Kovács Bendegúz csereként állt be a 85. percben, a 90+3. percben gólt szerzett.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Motor Lublin–Zaglebie Lubin 1–0
Zaglebie: Szabó Levente csereként állt be a 62. percben.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0
RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt a keretben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 15. percben sárga lapot kapott.
SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Radnik 1–3
Szpartak: Holender Filip kezdett, az 58. percben lecserélték.
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1
Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos szintén kezdett, ő lőtte csapata gólját, a 76. percben lecserélték.
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Middlesbrough 0–0
Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.
Bristol City–West Bromwich Albion 0–1
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, ő készítette elő a győztes gólt.
Queens Park Rangers–Portsmouth 6–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Tirol–Grazer AK 1–5
GAK: Jánó Zétény sérült.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Gent II–FC Bruges II 3–2
FC Bruges II: Ostoici Stefant nem nevezték.
Francs Borains–Kortrijk 4–1
Kortrijk: Dénes Vilmos betegség miatt hiányzott.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Columbus Crew 2–1
Toronto: Sallói Dániel végig a pályán volt, ő készítette elő az első gólt.
Columbus: Gazdag Dániel kispados volt, nem játszott.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Lechia Gdansk–Pogon Szczecin 2–1
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Bayern München–Union Berlin 4–0
Union Berlin: Schäfer András az eltiltását töltötte.
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Juve Stabia–Spezia 3–1
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Csíkszereda–Farul Constanta 1–1
Csíkszereda: Pászka Lóránd és Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést; Kleinheisler László kezdett, a 68. percben Tajti Mátyás váltotta; Eppel Márton kezdett, a 86. percben Nagy Zoárd állt be a helyére; Végh Bence kezdett, a helyére a 93. percben érkezett Szalay Szabolcs, és ő lőtte az egyenlítő gólt; Dusinszki Szabolcs a 86. percben lépett pályára csereként.
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Corvinul–Steaua 1–0
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
Liga 2 (II. osztály), alsóház
CSM Resita–Olimpia Szatmárnémeti 2–0
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher végigjátszotta a mérkőzést.
ASA Marosvásárhely–Campulung 6–1
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuelt nem nevezték.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Eibar 0–1
Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Napredak 4–1
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Zsolna–Dunaszerdahely 3–1
Zsolna: Szánthó Regő a 67. percben állt be csereként.
Dunaszerdahely: Tuboly Máté kezdett, a szünetben lecserélték.
Niké Liga, alsóház
Kassa–Eperjes 2–1
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 60. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
ND Gorica–NK Nafta 1–1
Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noelt nem nevezték.
MÁRCIUS 22., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Rapid Wien–Linzer ASK 4–2
Rapid: Bolla Bendegúzt a 83. percben cserélték le, a 33. percben akcióból, a 65. percben tizenegyesből szerzett gólt.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
New York City–Inter Miami 2–3
Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 63. percben
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Paris FC–Le Havre 3–2
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Kifiszia 3–0
AEK: Varga Barnabás kezdett, a 26. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.
HOLLANDIA
Eredivisie
Groningen–AZ Alkmaar 3–0
AZ: Kovács Bendegúz a kispadról nézte végig a meccset.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Fortuna Düsseldorf–Hertha BSC 2–5
Hertha: Dárdai Márton kezdett, a 9. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Estoril–Rio Ave 1–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést, a 87. percben sárga lapot kapott.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi OSK–FC Bihor 3–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keretben.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Celtic 2–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Radnicski 1923 0–0
Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 78. percben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Szakolca–Komárom 2–1
Komárom: Szűcs Patrik csereként állt be az 59. percben.