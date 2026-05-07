Vincent Kompany: Nem vagyok olyan típus, aki sokáig keseregne, gratulálok a PSG-nek

Vincent Kompany, a Bayer München vezetőedzője: „Nem vagyok olyan típus, aki sokáig keseregne. Persze, rosszulesik a búcsú, elvesztettünk egy nagyon szoros párharcot. Gratulálok a PSG-nek, elképesztően védekezett, nekünk pedig elöl pontosabbnak kellett volna lennünk, de nem voltunk, így a BL-idény számunkra véget ért. Lesz még esélyünk megnyerni a sorozatot, s ez motivál. Ötször játszottunk a PSG-vel, mióta itt vagyok, ebből két meccset nyertünk, két meccset elvesztettünk, egyszer ikszeltünk.”

„Nem volt meg bennünk a gyilkos ösztön támadásban. Nem voltak tiszta helyzeteink, de így is lőhettünk volna gólokat. Csak át kell nézni a túloldalra, a PSG kihasználta a helyzeteit, az első meccsen pár lehetőségből szerzett öt gólt. Nekünk is erre lett volna szükségünk, közel is voltunk a döntőhöz, ám nem tudtuk befejezni a munkát. A gólunk egyértelműen későn jött, már nem volt időnk egyenlíteni. A szurkolóink odatették magukat, mi voltunk kevesek, főleg a PSG tizenhatosán belül...” – mondta a DAZN-nek a 40 éves Manuel Neuer, akinek könnyen lehet, hogy kétszeres BL-győztesként ez volt az utolsó esélye egy újabb trófeát nyerni a legmagasabb szinten.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője: „Rendkívül intenzív, nehéz párharc volt, a futball legmagasabb szintje, de megmutattuk, mire vagyunk képesek, egy ilyen csapat ellen, mint a Bayern München. Hasonló a két együttes, a magas letámadás a repertoár alapja, de most mi jöttünk ki jobban a párharcból” – mondta a két gárdával két BL-t nyerő vezetőedző-klasszis, aki már a döntőről is szót ejtett.

„Boldog vagyok, hogy egymás után másodszor is ott vagyunk a BL-fináléban. Az ellenfél az Arsenal lesz, edzője, Mikelito (Mikel – a szerk.) Arteta munkáját becsülöm. Még csapattársak is voltunk gyerekként... Rendkívül jó munkát végez az Arsenalnál!” – tette hozzá.

Hogy csapattársak lettek volna fiatalon? Nos, Enrique 55 éves, Arteta 44, de amikor előbbi 26 esztendősen a Barcelona futballistája volt 1997-ben, utóbbi akkor csatlakozott a katalánok akadémiájához (majd összesen három és fél éven át voltak klubtársak – a szerk.). Arteta egyébként 2000-ben, 18 évesen, profi meccs nélkül távozott a Barcától – éppen a PSG-hez.

Désiré Doué, a PSG 20 éves szélsője, aki a tavalyi, Inter elleni (5–0) döntőben duplázott: „Meg fogjuk ünnepelni ezt a továbbjutást, de szerénynek kell maradnunk. Újra döntőben vagyunk, ez volt a cél... Mindannyian ilyen meccsekről álmodoztunk gyerekként.”

Marquinhos, a PSG csapatkapitánya: „Ma megmutattuk, hogy védekezni is tudunk. Őrület, hogyan vívtuk meg a párharcainkat!”

Hvicsa Kvarachelia, a PSG szélsője, aki már 10 gólnál és 6 gólpassznál jár ebben a BL-idényben: „Nagyon boldogok vagyunk. Tudjuk, nehéz dolgunk lesz az Arsenal ellen, de ez még a jövő zenéje. A Bayern a legjobb csapatok egyike, nehéz volt ellene, de megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek ilyen gárdákkal szemben.”