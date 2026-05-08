Chema Rodríguez: 50 százalék az esély a továbbjutásra a szerbek ellen

„Nagyon fontos hét előtt állunk, aminek a végén, remélem, ugyanolyan jókedvűek leszünk, mint amikor pár nap múlva belevágunk a közös munkába. Optimistán várom a szerbek elleni vb-selejtezőt, noha tudom, hogy nagyon erős az ellenfél és talán a lehetséges csapatok közül a legjobbat kaptuk riválisnak a sorsoláson, de azt gondolom, hogy a szerbek is hasonlóan nyilatkoznak rólunk. Úgy vélem azonban, hogy a mi csapatunk is jó, erős, bízhatunk magunkban. A kinti, csütörtöki, Nisben sorra kerülő meccsen több kihívással szemben is jól kell majd reagálnunk, hiszen a közeg, a szurkolók nyomása és minden körülmény nyilván igazi hazai pályát teremt majd Szerbiának. Nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, és olyan eredményt elérnünk, amellyel megőrizzük az esélyt a továbbjutásra, hogy aztán hazai pályán ki is harcolhassuk azt” – fogalmazott az MKSZ oldalán Chema Rodríguez.

A szövetségi kapitány elmondta, sok játékossal beszélt a kerettagok közül. „Mindenki nagyon várja a találkozást és a meccseket, versenylázban vannak a srácok! Sajnos Bodó Ricsire sérülés miatt nem számíthatunk, gyógyulást kívánunk neki, de ott lesz velünk Szita Zozó, Pergel Andrej és Győri Matyi is, ők meg fogják oldani a feladatot, hármas védőben pedig természetesen Sipi és Ligi (Sipos Adrián és Ligetvári Patrik – a szerk.) rendíthetetlen. A kapusposztról is sokan kérdeztek mostanában. Az elmúlt világversenyeken Palasics Kristóf és Bartucz Laci mindig jól teljesített, ezen a poszton stabilak vagyunk, bízunk bennük, biztos vagyok abban, hogy most is jól teljesítenek majd.”

Rodríguez ezt követően kitért a szerbek elleni vb-selejtezőkre. „Ami a szerbeket illeti, náluk Lazar Kukics kiesése komoly érvágás, ebben biztos vagyok, de Raúl Gonzalez rendkívül felkészült szakember, tudom, hogy megvan a terve Kukics játékának pótlására. A szerb válogatott nagyon masszívan védekezik, jó attitűddel és nagy szenvedéllyel kézilabdázik, gyorsan megy át ellentámadásba, lerohanásba, az átlövői, szélsői, beállói mind klasszisok, az első számú kapusuk, Miloszavljev a Berlinben remekel minden meccsen, és tudom, hogy Raúl az ellenfelekből is mindig nagyon alaposan felkészül. Kérdés persze, mennyire tudta már a saját elképzelései szerint formálni csapatát, hiszen a januári Európa-bajnokságon még új volt a kispadon, azóta pedig márciusban tudott találkozni egy hétre a kerettel. Összességében azt gondolom, jelenleg mindkét válogatottnak 50 százalék esélye van a továbbjutásra.”

A magyar válogatott tagjai a jövő heti, csütörtöki mérkőzés előtt a hétvégén még a nemzeti bajnokságokban állnak helyt. Chema Rodríguez kitért a magyar csapatok európai kupaszereplésére is. „A Tatabánya nagyon jó szériában van, folyamatosan nyerte az oda-vissza vágós párharcokat az Európa-kupában, és remek eredmény a döntőbe jutás, amihez ezúton is gratulálok a csapatnak, és annak is örülök, hogy a magyar játékosok ilyen párharcokban edződhetnek, ez a jövő szempontjából nagyon sokat adhat nekik – és a válogatottnak is. A Szeged a Magdeburg elleni BL-negyeddöntőben sajnos a hazai meccsén elveszítette az esélye nagy részét a továbbjutásra, és Németországban már nem történt csoda. Hihetetlenül erős az SCM, nem véletlenül a Bajnokok Ligája címvédője. A Veszprém esete más történet, óriási csatát vívott mindkét meccsen a Füchsével, hullámzott a párharc, hol az egyik, hol a másik társaság állt jobban, a két meccs képe alapján igazságos volt az, hogy csak a hetesek döntöttek végül. Nagyon sajnálom a klubot, mert tavaly mindössze egy góllal maradt alul a negyeddöntőben a Magdeburg ellen, az idén pedig még ennyi sem volt a különbség a Berlinnel szemben. A hetespárbaj mindig lutri, a szerencse és akár egy-egy milliméter is dönthet a heteseknél. A Veszprém a Szeged elleni Magyar Kupa-elődöntőben jobban jött ki hasonló szituációból, most azonban sajnos veszített.”

A szövetségi kapitány így zárta gondolatait: „Nagyon izgalmas hetek állnak tehát mögöttünk, és még izgalmasabb előttünk. Kérünk mindenkit, aki csak teheti, legyen ott Veszprémben jövő vasárnap a világbajnoki selejtezőn, és segítse a csapatot, óriási szükségünk van a szurkolók támogatására! Hajrá, magyarok!”

