A jóslat: topcsatárok közé emelkedhet Kovács Bendegúz

162 MILLIÓ EURÓ profitot termelt játékoseladásból a holland AZ az elmúlt öt idényben, ráadásul ennek az összegnek jelentős részét olyan labdarúgók értékesítéséből könyvelhette el, akik egykor az utánpótlásában nevelkedtek. A jövő is hasonlóan fényesnek tetszik, mivel a jelenlegi keretben is számosan vannak, akiket árgus szemekkel figyelnek az elit bajnokságok scoutjai – egyikük Kovács Bendegúz.

A 2007-es születésű, 198 centiméter magas, ballábas középcsatár 2025 nyarán az Ajaxtól került az alkmaari klub akadémiájára. Jobban nem is választhatott volna magának új csapatot, fejlődésre ösztönző környezetben, kiváló nevelőedzők bizalmát élvezve játszhat. Idénybeli teljesítménye mellett nem lehet szó nélkül elmenni: minden sorozatot figyelembe véve 41 tétmérkőzésen 33 gólt szerzett és két gólpasszt adott. Az ősszel jellemzően saját korosztályában, az U19-es bajnokságban kapott szerepet, amelyben 17 mérkőzésen 15 gólt szerzett. Ezzel párhuzamosan az UEFA Ifjúsági Ligában is pályára lépett, a hat meccsen elért kilenc gól jóvoltából sokan felfigyeltek a teljesítményére – különösképpen a Dortmund elleni triplája miatt. December második felétől már a Jong AZ-ben tölt be egyre inkább meghatározó szerepet, a holland másodosztályban 14 találkozón nyolc gólt jegyez, ebben a sorozatban csereként beállva mesterhármast is szerzett. Április 16-án bemutatkozott az első csapatban, a Sahtar elleni Konferencialiga-mérkőzésen csereként beállva adott nagyszerű gólpasszt. Mivel sorra veszi az akadályokat, a szakmai stáb úgy döntött, hogy nevezi a Holland Kupa – nem mellékesen megnyert – döntőjére, majd bevetette a holland élvonalban, április 23-án a Go Ahead Eagles ellen mutatkozott be az Eredivisie-ben.

Március végén lapunknak adott interjújában elmondta, abban bízik, hogy a nyártól helye lesz a felnőttek között, de már most számítanak rá az első csapatban, gyakran velük készül, és a bemutatkozásán is túl van. Mivel a vártnál gyorsabban fejlődik, lapunk annak igyekezett utánajárni, pályafutása milyen irányt vehet a következőkben.

Beszédes, hogy a 19 éves középcsatárt a Leaderbrock Sport Group képviseli, amely többek között olyan világsztárok útját egyengeti, mint a Barcelonát erősítő Pedri vagy Ferrán Torres. Mivel a Héctor Peris fémjelezte csoport gyakran tárgyal az AZ vezérkarával, a témával kapcsolatban megkerestük a valenciai központú ügynökséget, segítsen nekünk tisztábban látni.

A Leaderbrocknál természetesen örülnek annak, ami Kovács Bendegúzzal történik, hiszen jelentős mérföldkövet jelent számára a Konferencialiga- és az Eredivisie-bemutatkozás. Az U19-es válogatott centere az utóbbi időben az első csapattal edz, lehetőséget kaphat a felnőttek között, és amíg a holland másodosztályú bajnokság véget nem ért, a második csapatban is játszhatott – mint a múlt hét végén, amikor gólt szerzett a Roda ellen. A fókusz most tehát a mindennapi munkán van, és amint az a fiatal futballista teljesítményén is látszik, koncentráltan készül napról napra.

Az AZ tudatosan építi tehetségét. Ezt alátámasztja, hogy fokozatosan lépteti előre, nagyszerű ütemezéssel állít elé újabb és újabb akadályokat, amelyeken rendre sikerrel jut át. A Leaderbrock egész évben egyeztet a klub elöljáróival, a beszélgetések a játékos jövőjéről már elkezdődtek a következő idény döntéshozóival. A feladat egyértelmű: ki kell jelölni az irányvonalat Kovács Ben­degúznak a következő évadra.

„Megvan az alapja ahhoz, hogy megtegye a következő lépést pályafutásában, egyúttal ambiciózus, erős személyiség – reagált megkeresésünkre a Leaderbrock Sport Group. – Csatárként természetes, hogy felkelti Európa elit klubjainak figyelmét, de ez nem változtat a hozzáállásán: kizárólag a rövid távú célokra koncentrál. Hisszük, hogy az alkmaari számára a legjobb közeg és a legjobb csapat ahhoz, hogy eljusson a következő szintre. Az ügynökségnek jelentős tapasztalata van fiatal ígéretek fejlesztésében Európa-szerte, így nyugodtak vagyunk a helyzetét illetően. Vizsgáljuk, hogy mindenki egy irányba halad-e a »Kovács-projektet« tekintve, és hogy minden fél komfortosan érzi-e magát benne. A tehetségekkel kapcsolatos tapasztalataink alapján úgy látjuk, Bendegúz a legmagasabb szintig juthat. Olyan játékosnak tartjuk, aki Európa következő topcsatárai közé emelkedhet, ugyanakkor még pályafutása korai szakaszában jár.”

A cél tehát az, hogy minél gyorsabban alkalmazkodjon az európai élvonalbeli futballhoz – ehhez az Eredivisie és az AZ tökéletes terepnek tűnik, elég, ha csak Kerkez Milos példájára gondolunk, aki szintén a holland klubból indulva jutott el a Bournemouth érintésével a Liverpoolba. A feladat adva van: továbbra is a pályán kell bizonyítania és szállítania a gólokat, hogy eljusson arra a szintre, amelyre a tehetsége és az utóbbi időszakban mutatott teljesítménye – az ügynöksége szerint is – predesztinálja.