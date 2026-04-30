Kosznovszky Márk a térdműtétje után: Még erősebben akarok visszatérni

2026.04.30. 09:37
Jól halad Kosznovszky Márk felépülése, de továbbra is türelmesnek kell lennie
Kosznovszky Márk, az angol másodosztályú Portsmouth középpályása egyre jobb hangulatban végzi a rehabilitációt a térdműtétje után, s már a remélt novemberi visszatérésre összpontosít.


Már négy hónapja, hogy megsérült Kosznovszky Márk – a Portsmouth 24 éves magyar középpályása a Charlton elleni angol másodosztályú (Championship) mérkőzésen dőlt ki a sorból, bal térdében elszakadt a kereszt- és az oldalszalag. Jó két hónapja műtötték meg, kíváncsiak voltunk, hol tart a felépülésben.

 „Minden a terv szerint halad – mondta lapunknak Kosznovszky Márk, aki tavaly nyáron szerződött az MTK Budapestből az angol második ligás klubba. – Hétről hétre érzem, hogy egyre jobb a hangulatom, a mankót eldobhattam, így a mindennapi mozgás egyre egyszerűbb. Ami a rehabilitációt illeti, biciklizni lehet, illetve jelentős erősítéseket iktattak a programba a fizioterapeuták annak érdekében, hogy visszajöjjön az izom a combomra. Körülbelül két hét múlva megyek vissza ahhoz a doktorhoz, aki műtött, a tizenkét hetes kontrollon kiderül, minden rendben van-e. Szerencsére ezután hazamehetek három-négy hétre Magyarországra, de nem pihenni, odahaza ugyanúgy folytatnom kell a munkát egy fizioterapeutával, akit korábbról jól ismerek. Reméljük, hogy amikor visszatérek Angliába, elkezdhetek óvatosan futni. Még jó néhány lépcsőfok vár rám, sok függ attól is, miként reagál a térdem az egyre nagyobb terhelésre. Az orvosok azt mondják, ilyen műtét után tanácsos megvárni a kilenc hónapot, akkor a legkisebb a vissza­sérülés esélye, ez azt jelenti, hogy novemberben játszanék újra tétmeccsen. Semmit sem szabad elsietni, türelmesnek kell lennem.”     

A Portsmouth a 24 csapatos ligában jelenleg a tizennyolcadik, s már csak egy fordulót rendeznek, az együttes a Birminghamet fogadja szombaton.
   
 „Szerencsére benn maradtunk a Championshipben, így könnyebb terveznie a klubnak a jövőt. Természetesen ott leszek a lelátón, szurkolok a csapatnak. Összesen hat hét szünetet kaptunk a világbajnokság miatt, vagyis van idő felkészülni a folytatásra. Beszéltem a menedzserünkkel, John Mousinhóval is, aki elmondta, hogy számít rám. Azt is hozzátette, hogy néhány kiló izmot mindenképpen szedjek magamra, mert ez nagyban megkönnyíti a helyzetemet a középpályán. Én is tapasztaltam: ha találkoztam egy nyolcvanöt-kilencven kilós ellenféllel, nehéz feladatom volt. Azért dolgozom, hogy még erősebben térjek vissza. A csapat többre képes, de elképesztő, mennyi sérültünk volt, időnként tíz-tizenöt játékos nem volt bevethető, ez rengeteg, főleg úgy, hogy háromnaponta rendeznek meccset, összesen negyvenhatot csak a bajnokságban. Ha mindenki felépül, a tabella első felében végezhetünk, ebben szeretnék én is sokat segíteni.”    

 

 

