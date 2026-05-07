Két meccsen 80 gólt kapott a Magdeburgtól, búcsúzott a Szeged a kézi BL-től

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged 45–37 (23–19)

Továbbjutott: a Magdeburg, 80–65-ös összesítéssel, kettős győzelemmel

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem volt benne a csoda lehetősége a csütörtöki BL-negyeddöntőben. Ezt a címvédő Magdeburg kevésbé bánta, a párharc első fele után hétgólos hátrányba kerülő Szeged annál inkább. A magyar csapat helyzetét tovább nehezítette, hogy az irányító Lazar Kukics és a balátlövő Bodó Richárd után a beálló Jérémy Toto is megsérült, Bánhidi Bence pedig ujjproblémákkal lépett pályára.

Szédületes iramot diktált a Magdeburg, amely utoljára 2–1-nél volt hátrányban, majd gyors egymásutánban három góllal fordított. A Pick Arénában öt szegedi hetes maradt ki, a Getec Arénában Mario Sostaric már a 4. percben elrontott egyet. Két perccel később Elvar Örn Jónsson megszerezte a meccs legnagyobb gólját: az előtte felugró kétméteres védők felett bombázott a kapuba.

A Tisza-partiak oldaláról Imanol Garciandiára nem lehetett panasz, hamar berámolt hármat, de ezzel csak együttese két-három gólos hátrányát tudta stabilizálni. A Szeged védekezésben semmilyen ellenállást sem tudott kifejteni a fürge léptű magdeburgiakkal szemben, Gísli Kristjánsson és Felix Claar akkor lőtt gólt és annak osztotta le a labdát, akinek csak szerette volna.

Rengeteget kellett a játékvezetőknek a videóbírót használni, a szegediek rendre hatalmas ütemkésésben voltak a szélsebesen adogató hazaiakkal szemben. A szünet előtt fél perccel Mario Sostaric nem úszta meg piros lap nélkül, hogy odapakolt egyet Gísli Kristjánsson fejére.

A németek a szünetben 23–19-re vezettek, védekezésben ők sem akarták összetörni magukat. A 19 éves Fazekas Máté bátorsága a kevés pozitívum egyike, nem véletlenül mondta azt róla Michael Apelgren a Magyar Kupa négyes döntőjében, hogy a következő idényben komolyabb szerepet szán majd neki.

A gólok a második félidőben is záporoztak, a 60 gólt már a 42. percben elérték a felek. Sohasem lőtt még ennyi gólt BL-meccsen a Magdeburg, mint ezen az estén, a Szeged kapottgól-rekordja (41) is megdőlt. A hajrában a 20 éves Furka Márton megszerezte karrierje első BL-gólját, a vége 45–37 lett.

A Magdeburg továbbjutásával teljessé vált a kölni négyes döntő mezőnye. A június 13–14-i hétvégén a címvédő mellett a szintén német Füchse Berlin és a 12-szeres BL-győztes Barca is ott lesz a mezőnyben. A tavalyi négyeshez képest az egyetlen változás, hogy ezúttal nem a francia HBC Nantes, hanem a dán Aalborg Handbold harcolta ki a helyét – Juri Knorrék egy évad szünet után térnek vissza a kézilabda katedrálisába, a Lanxess Arénába.