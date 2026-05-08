Kibontakozóban az új calciopoli? Tombol a bíróbotrány Olaszországban

A botrány középpontjában a korábbi kiváló játékvezető, Gianluca Rocchi áll, aki jelenleg a Serie A és a Serie B mérkőzéseinek bíróküldéseiért felel. Az 52 éves szakember a botrány kirobbanásának pillanatában, még április végén eltiltotta magát saját pozíciójából, de úgy gondolja, sértetlenül kerül ki az ügyből, ugyanis nincs mit takargatnia.

Rocchi az olasz futball Hírességek Csarnokának tagja, az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb játékvezetőjeként tartja számon, aki negyedik játékvezető volt a 2013-as Bajnokok Ligája-döntőben (Bayern München–Borussia Dortmund), vezette a 2017-es európai Szuperkupa-mérkőzést és felügyelte a 2019-es Európa-liga-döntőt, mielőtt 2020-ban visszavonult volna egy Juventus–Roma bajnokit követően.

Hogy mi is történt pontosan? Nos, április végén a milánói ügyészség vizsgálatot indított Rocchi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy befolyásolta a bíróküldést, a játékvezetői döntéseket és a mérkőzések menetét különböző jelzésekkel. A két fő vádpont egyike egy konkrét mérkőzés, amelyen Rocchi fizikailag is beavatkozott a VAR munkájába. Az említett bajnoki egy 2025. márciusi Udinese–Parma, amelyen a korábbi játékvezető állítólag a videóbírói szoba ablakán kopogva gyakorolt nyomást a játékvezetőkre.

A másik ennél jóval nagyobb port kavart, ugyanis a már bajnok Inter játssza benne a főszerepet: ezen vádpont szerint Rocchi tudatosan olyan olasz játékvezetőket jelölt ki a milánóiak meccseire, amelyekkel a klub is elégedett volt, s távol tartotta azokat, akikkel korábban konfliktus alakult ki a véleményes ítéletek kapcsán.

„Ez az új calciopoli?” – kérdezte címlapján a Tuttosport a botrány kirobbanásakor, április végén. Mint ismert, az emlegetett 2006-os, tehát immár húszéves korrupciós botrány akkor a teljes olasz futballt megrázta, rengeteg büntetéssel, szankcióval, többek között a bajnok Juventus másodosztályba sorolásával járt. Nos, ezúttal is Olaszország aktuálisan legjobb csapata van terítéken – az Inter.

Rocchi első kihallgatására múlt csütörtökön került sor, de az ügy azóta is halad tovább, május 7-én újabb információk jelentek meg. Ezek szerint a lehallgatások során „sokkoló” ügyekre bukkantak a nyomozók, amik játékvezetői nyomásgyakorlásra utalnak. Az aktákban többször is szerepel az Inter, de a milánói ügyészség még vizsgálja, a klubok és a játékvezetők kijelölői közötti kapcsolatokat.

Az ügy az olasz sajtóban már arbitropolibotrány néven fut, amely csak most lép a kényes szakaszba. A középpontban már nemcsak Rocchi, hanem Riccardo Pinzani, az olasz szövetség korábbi játékvezető–klub-kapcsolatokért felelős koordinátora is áll.

„Biztos vagyok benne, hogy sértetlenül kerülök ki az ügyből” – mondta korábban Rocchi, akinek az ügyvédje közölte, nem is érti, miért vádolják védencét.

„Erről az egészről csak a sajtóban olvasva értesültünk. Őszintén meglepődtünk, ugyanis nincs listánk kedvelt és kevésbé kedvelt játékvezetőkről” – mondta Guiseppe Marotta, az Inter elnöke és vezérigazgatója a DAZN-nak, majd rámutatott néhány olyan esetre is, amikor az Inter kárára döntöttek a játékvezetők. A Sky Italiának elárulta később, egyáltalán nem aggódik az ügy kapcsán.

Hamarosan kiderül, mi lesz az ügy folytatása, de az biztos, hogy egy ilyen botrány nem hiányzott Olaszországnak.