Videó: ritkán látható öngóllal kerültek hátrányba Szalai Attiláék

A 24. percben egy jobbról érkező beadásba Szalai Attila beletette a fejét, a labda veszélyesen hullott a kapu felé. A Pogon kapusa, Valentin Cojocaru menthetett volna, de rendkívül ügyetlenül nyúlt a labdához, és a saját kapujába ütötte.

A Pogon ezt követően a csereként beálló Juan Pozo duplájával megfordította a meccset.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa, 25. forduló

Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–1

Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keretben