Videó: ritkán látható öngóllal kerültek hátrányba Szalai Attiláék
A Pogon Szczecin a lengyel labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában 2–1-re legyőzte hétfőn a Korona Kielcét, pedig az első félidő után még a vendégek vezettek. Ráadásul nem akármilyen öngól döntött.
A 24. percben egy jobbról érkező beadásba Szalai Attila beletette a fejét, a labda veszélyesen hullott a kapu felé. A Pogon kapusa, Valentin Cojocaru menthetett volna, de rendkívül ügyetlenül nyúlt a labdához, és a saját kapujába ütötte.
A Pogon ezt követően a csereként beálló Juan Pozo duplájával megfordította a meccset.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa, 25. forduló
Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–1
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keretben
Szalai Attila megsérült, bízik a nagyon gyors visszatérésben
Légiósok
2026.02.08. 13:54
Szalai Attila: Én is vágyom a stabilitásra
Légiósok
2026.01.29. 13:01
Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó
Légiósok
2026.01.26. 12:07
Ezek is érdekelhetik