Videó: ritkán látható öngóllal kerültek hátrányba Szalai Attiláék

2026.03.16. 21:46
Valentin Cojocaru a saját kapujába ütötte a labdát (Fotó: Getty Images)
A Pogon Szczecin a lengyel labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában 2–1-re legyőzte hétfőn a Korona Kielcét, pedig az első félidő után még a vendégek vezettek. Ráadásul nem akármilyen öngól döntött.

A 24. percben egy jobbról érkező beadásba Szalai Attila beletette a fejét, a labda veszélyesen hullott a kapu felé. A Pogon kapusa, Valentin Cojocaru menthetett volna, de rendkívül ügyetlenül nyúlt a labdához, és a saját kapujába ütötte.

A Pogon ezt követően a csereként beálló Juan Pozo duplájával megfordította a meccset.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa, 25. forduló
Pogon Szczecin–Korona Kielce 2–1
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keretben

 

Korona Kielce Valentin Cojocaru Szalai Attila Pogon Szczecin
