Varga Barnabásék nem használták ki a hosszú emberelőnyt, de így is növelték előnyüket a tabella élén

GÖRÖGORSZÁG. A hazaiak már a 18. percben emberhátrányba kerültek: Javi Hernández csak súlyos szabálytalanság árán tudta megállítani Zinit, piros lapot kapott érte. A folytatásban az AEK volt kezdeményezőbb, többször kísérletezett kapura lövéssel – az 55. percben Varga Barnabás is megdolgoztatta Alban Lafont kapust –, de nem született meg a vezető gól. A mérkőzés utolsó harmadában nem látszott a létszámkülönbség, inkább a Panathinaikosz állt közelebb a gólhoz, de a háló nem rezdült, maradt a 0–0. Varga végigjátszotta a mérkőzést.

Az AEK a döntetlennel is növelte előnyét, mivel az Olympiakosz kikapott a PAOK-tól. Vargáék hatpontos fórban várják a hajrát; a hátralévő három fordulóban az először megint a Panathinaikosszal játszanak, de hazai pályán (május 10.), utaznak a PAOK-hoz (május 13.), majd zárásképp az Olympiakoszt látják vendégül május 17-én.

Szuperliga, felsőház, 3. forduló

Panathinaikosz–AEK Athén 0–0

PAOK–Olympiakosz 3–1

Az állás: 1. AEK 67 pont, 2. PAOK 61, 3. Olympiakosz 61, 4. Panathinaikosz 51

AUSZTRIA. Redzic Damir ott ült a kispadon, de nem cserélték be a vasárnapi rangadón, amelynek 93. percéig úgy tűnt, nyer a Salzburg. Akkor azonban Axel Kayombo, a vendégek utolsóként becserélt játékosa berúgta az egyenlítő gólt, és az 1–1-gyel a graziak megtartották az első helyet.

Bundesliga, felsőház, 8. forduló

Red Bull Salzburg–Sturm Graz 1–1

Az élcsoport: 1. Sturm 31 pont (30 mérk.), 2. LASK 30 (29), 3. Salzburg 29 (30)

HOLLANDIA. Nem akárhogyan egyenlített az alkmaari csapat a 95. percben: egy jobb oldali szabadrúgáshoz Rome-Jayden Owusu-Oduro kapus is előrement, és ő volt az, akinek visszagurításából végül Peer Koopmeiners beágyúzta az egyenlítő gólt körülbelül 23 méterről. Akkor már Kovács Bendegúz is a pályán volt, a beívelésnél az ő fejét kereste a társ – sikertelenül. Kovács a 80. percben állt be karrierje második élvonalbeli holland bajnokiján.

Eredivisie, 32. forduló

AZ Alkmaar–Twente 2–2

Az élcsoport: 1. PSV 78 pont (már bajnok), 2. Feyenoord 61, 3. NEC Nijmegen 56, 4. Ajax 55, 5. Twente 55, 6. Az Alkmaar 50

LENGYELORSZÁG. Szalai Attila végig a pályán volt a Pogonban, amely Filip Cuic duplájára építve 3–0-ra legyőzte a nemzetközi kupahelyekért versengő Wisla Plockot, és a három pont nagyon sokat ér a csapatnak a bennmaradásért harcoló igen sűrű mezőnyben (mint ismert, a szczeciniek másik magyar légiósa, Molnár Rajmund súlyos térdsérülésből gyógyul). A Zaglebie nem tudta legyűrni az élvonalbeli tagsága megtartásáért harcoló Cracoviát; az egymás utáni harmadik fordulóban nyeretlenül maradó lubini csapatban Szabó Levente kezdett, a 70. percben lecserélték.

Ekstraklasa, 31. forduló

Pogon Szczecin–Wisla Plock 3–0

Zaglebie Lubin–Cracovia 0–0

Az élcsoport: 1. Lech 55 pont, 2. Górnik Zabrze 49 (30 mérk.), 3. Katowice 47, …6. Zaglebie 45, … 8. Pogon 41

SVÉDORSZÁG. Csongvai Áron tagja volt a kezdőcsapatnak, és – bár túl egy sárga lapos figyelmeztetésen volt egy nagyon kockázatos belépője, megúszta – végig is játszotta a mérkőzést, amely után egy pont került az előző két fordulóban veszítő AIK birtokába. Az Elfsborg szerezte meg a vezetést a 8. percben, Zadok Yohanna szinte azonnal egyenlített, és a folytatásban már csak helyzetekig jutottak a felek.

Allsvenskan, 6. forduló

Elfsborg–AIK 1–1

Az élcsoport: 1. Sirius 16 pont, 2. Hammarby 11, Elfsborg 11, …8. AIK 8

TÖRÖKORSZÁG. Balogh Botond sérült, Olaszországban kezelik, ezúttal sem lehetett ott a Kocaelisporban, amely idegenbeli döntetlennel erősítette meg pozícióját a középmezőnyben.

Süper Lig, 32. forduló

Kasimpasa–Kocaelispor 1–1

Az élcsoport: 1. Galatasaray 74 pont, 2. Fenerbahce 70, 3. Trabzonspor 66, …10. Kocaelispor 37

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Lille–Le Havre 1–1

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Freiburg–Wolfsburg 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

2. Bundesliga (II. osztály)

Magdeburg–Hertha BSC 1–0

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Mladoszt–Szpartak Szabadka 2–1

Szpartak: Holender Filip kispados volt, nem cserélték be.

Radnicski 1923–Topolya 2–2

Topolya: Mezei Szabolcs a 65. percben állt be csereként.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

Trencsén–Komárom 1–2

Komárom: Szűcs Patrik kispados volt, nem cserélték be.