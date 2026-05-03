Varga Barnabásék nem használták ki a hosszú emberelőnyt, de így is növelték előnyüket a tabella élén
GÖRÖGORSZÁG. A hazaiak már a 18. percben emberhátrányba kerültek: Javi Hernández csak súlyos szabálytalanság árán tudta megállítani Zinit, piros lapot kapott érte. A folytatásban az AEK volt kezdeményezőbb, többször kísérletezett kapura lövéssel – az 55. percben Varga Barnabás is megdolgoztatta Alban Lafont kapust –, de nem született meg a vezető gól. A mérkőzés utolsó harmadában nem látszott a létszámkülönbség, inkább a Panathinaikosz állt közelebb a gólhoz, de a háló nem rezdült, maradt a 0–0. Varga végigjátszotta a mérkőzést.
Az AEK a döntetlennel is növelte előnyét, mivel az Olympiakosz kikapott a PAOK-tól. Vargáék hatpontos fórban várják a hajrát; a hátralévő három fordulóban az először megint a Panathinaikosszal játszanak, de hazai pályán (május 10.), utaznak a PAOK-hoz (május 13.), majd zárásképp az Olympiakoszt látják vendégül május 17-én.
Szuperliga, felsőház, 3. forduló
Panathinaikosz–AEK Athén 0–0
PAOK–Olympiakosz 3–1
Az állás: 1. AEK 67 pont, 2. PAOK 61, 3. Olympiakosz 61, 4. Panathinaikosz 51
AUSZTRIA. Redzic Damir ott ült a kispadon, de nem cserélték be a vasárnapi rangadón, amelynek 93. percéig úgy tűnt, nyer a Salzburg. Akkor azonban Axel Kayombo, a vendégek utolsóként becserélt játékosa berúgta az egyenlítő gólt, és az 1–1-gyel a graziak megtartották az első helyet.
Bundesliga, felsőház, 8. forduló
Red Bull Salzburg–Sturm Graz 1–1
Az élcsoport: 1. Sturm 31 pont (30 mérk.), 2. LASK 30 (29), 3. Salzburg 29 (30)
HOLLANDIA. Nem akárhogyan egyenlített az alkmaari csapat a 95. percben: egy jobb oldali szabadrúgáshoz Rome-Jayden Owusu-Oduro kapus is előrement, és ő volt az, akinek visszagurításából végül Peer Koopmeiners beágyúzta az egyenlítő gólt körülbelül 23 méterről. Akkor már Kovács Bendegúz is a pályán volt, a beívelésnél az ő fejét kereste a társ – sikertelenül. Kovács a 80. percben állt be karrierje második élvonalbeli holland bajnokiján.
Eredivisie, 32. forduló
AZ Alkmaar–Twente 2–2
Az élcsoport: 1. PSV 78 pont (már bajnok), 2. Feyenoord 61, 3. NEC Nijmegen 56, 4. Ajax 55, 5. Twente 55, 6. Az Alkmaar 50
LENGYELORSZÁG. Szalai Attila végig a pályán volt a Pogonban, amely Filip Cuic duplájára építve 3–0-ra legyőzte a nemzetközi kupahelyekért versengő Wisla Plockot, és a három pont nagyon sokat ér a csapatnak a bennmaradásért harcoló igen sűrű mezőnyben (mint ismert, a szczeciniek másik magyar légiósa, Molnár Rajmund súlyos térdsérülésből gyógyul). A Zaglebie nem tudta legyűrni az élvonalbeli tagsága megtartásáért harcoló Cracoviát; az egymás utáni harmadik fordulóban nyeretlenül maradó lubini csapatban Szabó Levente kezdett, a 70. percben lecserélték.
Ekstraklasa, 31. forduló
Pogon Szczecin–Wisla Plock 3–0
Zaglebie Lubin–Cracovia 0–0
Az élcsoport: 1. Lech 55 pont, 2. Górnik Zabrze 49 (30 mérk.), 3. Katowice 47, …6. Zaglebie 45, … 8. Pogon 41
SVÉDORSZÁG. Csongvai Áron tagja volt a kezdőcsapatnak, és – bár túl egy sárga lapos figyelmeztetésen volt egy nagyon kockázatos belépője, megúszta – végig is játszotta a mérkőzést, amely után egy pont került az előző két fordulóban veszítő AIK birtokába. Az Elfsborg szerezte meg a vezetést a 8. percben, Zadok Yohanna szinte azonnal egyenlített, és a folytatásban már csak helyzetekig jutottak a felek.
Allsvenskan, 6. forduló
Elfsborg–AIK 1–1
Az élcsoport: 1. Sirius 16 pont, 2. Hammarby 11, Elfsborg 11, …8. AIK 8
TÖRÖKORSZÁG. Balogh Botond sérült, Olaszországban kezelik, ezúttal sem lehetett ott a Kocaelisporban, amely idegenbeli döntetlennel erősítette meg pozícióját a középmezőnyben.
Süper Lig, 32. forduló
Kasimpasa–Kocaelispor 1–1
Az élcsoport: 1. Galatasaray 74 pont, 2. Fenerbahce 70, 3. Trabzonspor 66, …10. Kocaelispor 37
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Lille–Le Havre 1–1
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Freiburg–Wolfsburg 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.
2. Bundesliga (II. osztály)
Magdeburg–Hertha BSC 1–0
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Mladoszt–Szpartak Szabadka 2–1
Szpartak: Holender Filip kispados volt, nem cserélték be.
Radnicski 1923–Topolya 2–2
Topolya: Mezei Szabolcs a 65. percben állt be csereként.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Trencsén–Komárom 1–2
Komárom: Szűcs Patrik kispados volt, nem cserélték be.