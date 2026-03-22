Liga 2: a Sepsi a szünet után ütötte ki a Nagyváradot

2026.03.22. 15:34
null
Sigér Dávid Sepsi OSK FC Bihor
Győzelemmel kezdte a román másodosztály rájátszását a Sepsi OSK, amely a nagyváradi FC Bihor elleni hazai sikernek köszönhetően továbbra is ötpontos előnnyel áll a második feljutó helyen.

Az erdélyi rangadó első félideje felejthető, komoly helyzetek nélküli küzdelmet hozott, csak a szentgyörgyiek centere, Borisz Cmiljanics örülhetett, hogy megúszta a piros lapot: a két csapat két héttel ezelőtti, nagyváradi összecsapásán is kiállított játékos úgy könyökölte arcon Andreit Galt, hogy a vérző orrú védőt le kellett cserélni, de a játékvezető még szabadrúgást sem ítélt. 

Az események szünet után pörögtek fel, Cosmin Matei indítása után Dimitri Oberlin üres kapus helyzetbe hozta Ignacio Herast, a szentgyörgyi gólkirály pedig kihasználta a ziccert. Az egynelítés után futó FC Bihor védelme a végjátékban esett teljesen szét, előbb Nicolae Paun bombázott 16 méterről, kapásból a bal felső sarokba egy röviden kifejelt labdát, majd az egyedül kilépő Carl Davordzie lőtt gól második szándékból, miután emelésébe még bele tudott kapni Edgar Cadar kapus.    

ROMÁN LIGA 2.
FELSŐHÁZ, 1. FORDULÓ
Sepsi OSK–FC Bihor 3–0 (Heras 51., Paun 81., Davordzie 90+2.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.
Az állás: 1. Corvinul 56, 2. Sepsi OSK 47, 3. Voluntari 42, 4. Nagyvárad 39, 5. Steaua 39, 6. Chindia 39. 

 

Sigér Dávid Sepsi OSK FC Bihor
