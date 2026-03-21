Tovább tart a Zsolna remek formája, a DAC-ot is legyőzte

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

Zilina (Zsolna)–DAC 3–1

Zsolna. Stadión Pod Dubnom. 1810 néző. V: Peter Královic

Zsolna: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica (Szánthó, 67.), Kácer (Florea, 56.), Adang, Bari – Fasko (Homet, 80.), Roginic (Iľko, 67.), Datko (Bzdyl, 56.). Vezetőedző: Pavol Stano

DAC: Bartels – Blazek (Kapanadze, a szünetben), Kacsaraba (Gueye, 76.), Nemanic, Méndez – Bationo, Tuboly (Corr, a szünetben) – Kmet, Ouro, Lábo (Gruber, 62.) – Ramadan (Udvaros, 87.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

G: Kácer (7.), Roginic (43.), Homet (84.), ill. Kmet (47.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A múlt heti tömeges vírusos megbetegedések miatt elmaradt a dunaszerdahelyiek mérkőzése, a sárga-kék játékosok pedig öt napig be sem léphettek a MOL Akadémia területére. Kedden tértek vissza a közös edzésekhez, így a találkozó előtt a legnagyobb kérdés az volt, milyen hatással lesz a kényszerszünet a DAC játékára.

Zsolnán eközben két hete elküldték a pályaedzőket, és azóta megtáltosodott a csapat: három tétmeccsen arattak győzelmet, ráadásul kapott gól nélkül.

A hazaiak lendülete a mai mérkőzés elején is megmutatkozott. Ehhez kellett a vendégek kapusának, Jan Bartelsnek a hibája is, aki rosszul hozta játékba a labdát, az egykori dunaszerdahelyi Miroslav Kácer pedig 18 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

Nem sokkal később egyenlíthetett volna a DAC, de szép támadás végén Ammar Ramadan rosszul találta el a labdát. A szír játékos volt az egyetlen visszatérő, továbbra is nyolcan hiányoztak a vendégeknél.

A dunaszerdahelyiek játékban feljavultak, de a másik oldalon Marko Roginic kihagyott egy hatalmas helyzetet. Nem sokkal később ismét a vendégek próbálkoztak: Samsindin Ouro passza után a csapat legeredményesebb támadója Ammar Ramadan rosszul találta el a labdát, így a hazai kapus könnyedén hárított.

Fél óra játék után majdnem félbeszakadt a mérkőzés: Tuboly Máté mintegy harminc méterről telibe találta a felső lécet, amely – ha nehezen is – kibírta az ütéspróbát.

A szünet előtt 1 810 néző előtt a zsolnaiak növelték előnyüket: Marko Roginic nagy területet kapott, és ezúttal már nem hibázott.

A második félidő elején Branislav Fodrek kettőt cserélt, és a 47. percben szépített a DAC.

Matús Kmet lövése Alekszandre Narimanidzén megpattant, a labda pedig a hálóban kötött ki. Nem sokkal később ismét szerencséje volt a vendégeknek: Samuel Datko lövése a bal kapufán csattant.

Nyílt volt a meccs, mindkét oldalon több lövési lehetőség volt. A gólhoz legközelebb Samsindin Ouro egyéni akció, illetve Ammar Ramadan lövése volt.

A 84. percben végérvényesen eldőlt a találkozó, amikor Szánthó Regő hjobboldali beadása után Daniel Home nem hibázott.