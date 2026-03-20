Légiósok: Kovács Bendegúz gólja elnapolta a feljutást

2026.03.20. 22:28
Kovács Bendegúz csereként beállva szerzett győztes gólt (Fotó: Getty Images)
Az AZ Alkmaar második csapata 4–3-ra nyert a Cambuur otthonában a holland labdarúgó-bajnokság másodosztályának 32. fordulójában.

A Cambuur és az AZ Alkmaar második csapata fordulatos mérkőzést vívott egymással. A hazaiak feljutást szerettek volna ünnepelni, és ehhez elég lett volna számukra egy pont.

Úgy tűnt, hogy ezt meg is szerzik, hiszen az AZ hiába vezetett kétszer is, Ichem Ferrah duplázott, így 3–2-re már a Cambuur vezetett a 81. percben

A 85. percben pályára lépett Kovács Bendegúz, és csapata nem sokkal később egyenlített: a gólhelyzetben kezező Remco Balkot kiállította a játékvezető, Yoel van der Ban pedig értékesítette a büntetőt, de a hazaiak szerint elcsúszás közben kétszer is a labdához ért. A szurkolók tüntettek, Wiersma játékvezető pedig rövid időre félbeszakította a meccset.

A ráadásban Kovács Bendegúz győztes gólt szerzett, és ekkor egy drukker berohant a pályára, Wiersma így újra félbeszakította a mérkőzést. Kétséges volt a folytatás, ám végül lejátszották a hátralévő két percet, és az alkmaariak megtartották előnyüket. A Cambuur így még matematikailag nem feljutó, de hat találkozóval a vége előtt 18 pont az előnye a De Graafschap és az Almere City előtt. A Den Haag már korábban bebiztosította élvonalbeli tagságát. Kovácsék a 17. helyen állnak.

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
Cambuur–AZ II 3–4
AZ II: Kovács Bendegúz a 85. percben állt be, a 90+3. percben gólt szerzett.

