Légiósok: Bolla Bendegúz duplázott, hazai pályán nyert a Rapid

A bécsi Rapid az alapszakaszt három veretlen meccsel zárta, majd a felsőházi rájátszást is győzelemmel kezdte Salzburgban. A LASK elleni hazai mérkőzésen Bolla Bendegúz is a kezdőben kapott helyet, és főszerepet vállalt csapata újabb győzelmében.

Bár Samuel Adeniran az 1. percben a linzieket juttatta előnyhöz, a 3. percben Jakob Schöller egyenlített. A 33. percben már a Rapidnál volt az előny, Bolla Bendegúz közelről mattolta Jungwirth kapust, majd a második félidőben is betalált egy kezezést követően megítélt büntetőből.

A magyar labdarúgót a 83. percben cserélte le edzője, csapata 4–2-es győzelmet aratott, így a 2. helyen áll a bajnokságban, egy ponttal lemaradva a Sturm Graztól. Bolla a második és a harmadik találatát szerezte a bajnokságban, korábban a Hartberg elleni februári meccsen volt eredményes.

OSZTRÁK BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

SK Rapid–Linzer ASK 4–2