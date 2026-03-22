Légiósok: Bolla Bendegúz duplázott, hazai pályán nyert a Rapid

2026.03.22. 18:54
Bolla Bendegúz (középen) kétszer is eredményes volt (Fotó: SK Rapid)
Bolla Bendegúz akcióból és tizenegyesből is eredményes volt, a Rapid így 4–2-re legyőzte a LASK-ot az osztrák labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 24. fordulójában.

A bécsi Rapid az alapszakaszt három veretlen meccsel zárta, majd a felsőházi rájátszást is győzelemmel kezdte Salzburgban. A LASK elleni hazai mérkőzésen Bolla Bendegúz is a kezdőben kapott helyet, és főszerepet vállalt csapata újabb győzelmében.

Bár Samuel Adeniran az 1. percben a linzieket juttatta előnyhöz, a 3. percben Jakob Schöller egyenlített. A 33. percben már a Rapidnál volt az előny, Bolla Bendegúz közelről mattolta Jungwirth kapust, majd a második félidőben is betalált egy kezezést követően megítélt büntetőből.

A magyar labdarúgót a 83. percben cserélte le edzője, csapata 4–2-es győzelmet aratott, így a 2. helyen áll a bajnokságban, egy ponttal lemaradva a Sturm Graztól. Bolla a második és a harmadik találatát szerezte a bajnokságban, korábban a Hartberg elleni februári meccsen volt eredményes.

OSZTRÁK BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
SK Rapid–Linzer ASK 4–2

 

 

Legfrissebb hírek

Két játékos is országot váltott és a világbajnokságra készülő osztrákokat választotta

Foci vb 2026
2026.03.10. 12:05

Jégkorong: két évvel hosszabbított az osztrák szövetségi kapitány

Jégkorong
2026.03.02. 17:11

Jégkorong NEK: a házigazda norvégok nyerték az oslói tornát

Jégkorong
2026.02.07. 19:43

Légiósok: Kovács Mátyás és Bolla Bendegúz is gólt szerzett, Koszta Márk duplázott

Légiósok
2026.02.07. 19:29

NS-infó: Bolla Bendegúz marad a Rapid Wiennél

Légiósok
2026.02.02. 13:47

A Fradi után Serie A-csapat jelentkezett be Bolla Bendegúzért – NS-infó

Légiósok
2026.02.01. 10:20

A Sky értesülése szerint a Rapid első körben elutasította az FTC ajánlatát Bolla Bendegúzért

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 20:21

Hiába nyertek az osztrákok a szerbek ellen, búcsúztak a férfi kézilabda Eb-től

Kézilabda
2026.01.19. 20:03
Ezek is érdekelhetik