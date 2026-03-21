Folytatódik a remek kassai sorozat

DUDUCZ TIBOR
2026.03.21. 21:20
Gólöröm (Fotó: FC Kassa)
szlovák foci FC Kassa Niké Liga
A Niké Liga alsóházi rájátszásának harmadik fordulójában a keleti rangadón az FC Kassa 2–1-re legyőzte az Eperjest, így a többségi magyar tulajdonú klub immár 13 mérkőzés óta veretlen.

Nagyszerűen kezdődött a találkozó a hazaiak számára 7044 néző előtt. Kovács Mátyás beadásába a büntetőterületen belül Patrik Simko ért bele kézzel, a megítélt tizenegyest pedig Roman Cerepkai magabiztosan értékesítette. A vendégek Martin Regáli révén egyenlíthettek volna, de az eperjesiek támadója pontatlanul célzott. A másik oldalon Milan Rehus lövése a lécen csattant.

A szünet után is aktív maradt a Kassa, ismét Kovács került a középpontba. Előbb gólt szerzett, de Ivan Kruzliak játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később ő indította azt az akciót, amelynek végén David Gallovic kétgólosra növelte a hazaiak előnyét.

A folytatásban a kassaiak több nagy helyzetet is kihagytak. Bár a ráadás perceiben Denys Taraduda szépített, a három pont végül a Kassai Labdarúgó Arénában maradt.

„Nehéz mérkőzés volt, de begyűjtöttük a három pontot. A válogatott szünet főként a pihenésről és a regenerációról szól majd. Gyönyörű ez a 13 meccses veretlenségi sorozat, bízom benne, hogy áprilisban ott folytatjuk, ahol most abbahagytuk” – mondta a mérkőzés után Peter Cernák, a Kassa vezetőedzője.

FC Kassa–Eperjes 2–1 (1–0)
A hazaiaknál Kovács Mátyás a 60. percig játszott.

 

