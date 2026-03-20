Kétszer egyenlített a Bournemouth, az MU nem tudta megszakítani a „cseresznyések” veretlenségi sorozatát

VARGA BALÁZS
2026.03.20. 22:58
null
Harry Maguire (5) kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a meccset az MU (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Tóth Alex légiósok Manchester United Premier League AFC Bournemouth
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójának pénteki játéknapján a Bournemouth hazai pályán 2–2-t játszott a Manchester Uniteddel.

A bajnokságban 10 meccs óta veretlen Bournemouth otthonában az első félidő sem volt unalmas, gól viszont nem született, ellenben a szünet után már ez sem hiányzott a mérkőzésből. Előnybe az MU került, amikor Bruno Fernandes tizenegyesből talált be – a büntetőt Matheus Cunha harcolta ki, akit Álex Jiménez húzott vissza látványosan. Hamar egyenlített a hazai csapat, Ryan Christie 16 méterről gurított a bal alsóba.

Csak pár percig maradt döntetlen az állás, Bruno Fernandes szöglete után James Hill fejéről pattant a saját kapujába a labda – öngól. Azonban ismét egalizáltak a „cseresznyések”, de nem Alex Scottnak jött össze, akinek a bombájánál a lécen csattant a labda, hanem azt követően, hogy Harry Maguire visszahúzta gólhelyzetben Evanilsont. A manchesteriek védője piros lapot kapott, a hazaiak pedig büntetőt, amit Eli Junior Kroupi értékesített.

A ráadással együtt volt még hátra 20 perc, amely során már a Bournemouth (amelybe Tóth Alex nem állt be a kispadról) dominált, viszont újabb gólt már nem szerzett, így zsinórban ötödször játszott döntetlent. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
15.15: Aston Villa–West Ham United
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal31217361–22+3970
  2. Manchester City30187560–28+3261
  3. Manchester United311510656–43+1355
  4. Aston Villa30156940–37+351
  5. Liverpool30147949–40+949
  6. Chelsea30139853–35+1848
  7. Brentford301361146–42+445
  8. Everton301271134–35–143
  9. Newcastle301261243–43042
10. Bournemouth31915746–48–242
11. Fulham301251340–43–341
12. Brighton & Hove Albion3010101039–36+340
13. Sunderland3010101030–35–540
14. Crystal Palace301091133–35–239
15. Leeds United307111237–48–1132
16. Tottenham30791440–47–730
17. Nottingham Forest30781528–43–1529
18. West Ham30781536–55–1929
19. Burnley30481832–58–2620
20. Wolverhampton31382024–54–3017

 

