Kétszer egyenlített a Bournemouth, az MU nem tudta megszakítani a „cseresznyések” veretlenségi sorozatát

A bajnokságban 10 meccs óta veretlen Bournemouth otthonában az első félidő sem volt unalmas, gól viszont nem született, ellenben a szünet után már ez sem hiányzott a mérkőzésből. Előnybe az MU került, amikor Bruno Fernandes tizenegyesből talált be – a büntetőt Matheus Cunha harcolta ki, akit Álex Jiménez húzott vissza látványosan. Hamar egyenlített a hazai csapat, Ryan Christie 16 méterről gurított a bal alsóba.

Csak pár percig maradt döntetlen az állás, Bruno Fernandes szöglete után James Hill fejéről pattant a saját kapujába a labda – öngól. Azonban ismét egalizáltak a „cseresznyések”, de nem Alex Scottnak jött össze, akinek a bombájánál a lécen csattant a labda, hanem azt követően, hogy Harry Maguire visszahúzta gólhelyzetben Evanilsont. A manchesteriek védője piros lapot kapott, a hazaiak pedig büntetőt, amit Eli Junior Kroupi értékesített.

A ráadással együtt volt még hátra 20 perc, amely során már a Bournemouth (amelybe Tóth Alex nem állt be a kispadról) dominált, viszont újabb gólt már nem szerzett, így zsinórban ötödször játszott döntetlent. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)

Kiállítva: Maguire (78., MU)

Február 18-án játszották

Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)