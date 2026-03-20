Kétszer egyenlített a Bournemouth, az MU nem tudta megszakítani a „cseresznyések” veretlenségi sorozatát
A bajnokságban 10 meccs óta veretlen Bournemouth otthonában az első félidő sem volt unalmas, gól viszont nem született, ellenben a szünet után már ez sem hiányzott a mérkőzésből. Előnybe az MU került, amikor Bruno Fernandes tizenegyesből talált be – a büntetőt Matheus Cunha harcolta ki, akit Álex Jiménez húzott vissza látványosan. Hamar egyenlített a hazai csapat, Ryan Christie 16 méterről gurított a bal alsóba.
Csak pár percig maradt döntetlen az állás, Bruno Fernandes szöglete után James Hill fejéről pattant a saját kapujába a labda – öngól. Azonban ismét egalizáltak a „cseresznyések”, de nem Alex Scottnak jött össze, akinek a bombájánál a lécen csattant a labda, hanem azt követően, hogy Harry Maguire visszahúzta gólhelyzetben Evanilsont. A manchesteriek védője piros lapot kapott, a hazaiak pedig büntetőt, amit Eli Junior Kroupi értékesített.
A ráadással együtt volt még hátra 20 perc, amely során már a Bournemouth (amelybe Tóth Alex nem állt be a kispadról) dominált, viszont újabb gólt már nem szerzett, így zsinórban ötödször játszott döntetlent. 2–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
13.30: Brighton & Hove Albion–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
15.15: Aston Villa–West Ham United
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40–37
|+3
|51
|5. Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49–40
|+9
|49
|6. Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53–35
|+18
|48
|7. Brentford
|30
|13
|6
|11
|46–42
|+4
|45
|8. Everton
|30
|12
|7
|11
|34–35
|–1
|43
|9. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|10. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|11. Fulham
|30
|12
|5
|13
|40–43
|–3
|41
|12. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|30
|7
|11
|12
|37–48
|–11
|32
|16. Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40–47
|–7
|30
|17. Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28–43
|–15
|29
|18. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17