Tóth Balázs remekül védett, Callum Styles győztes gólt készített elő a Championshipben

A Blackburn a feljutásra hajtó Middlesbrough-t fogadta kora délután, a várakozásoknak megfelelően jobbára védekezésre kényszerült, de játékosai megoldották a nehéz feladatot. Tóth Balázs őrzi remek formáját, több fontos védéssel járult hozzá a 0–0-s döntetlen kiharcolásához – különösen az első félidőben adtak neki sok munkát a Boro támadói.

Callum Styles is végig a pályán volt csapatában, és a 26. percben George Campbell az ő szögletéből fejelte be a West Bromwich Albion egyetlen, de győztes gólját a házigazda Bristol City kapujába. A WBA egymás után a második bajnokiját nyerte meg, és már négy forduló óta veretlen.

Kosznovszky Márk súlyos sérülésből lábadozik, csak a távolból figyelheti a Portsmouth vergődését; hetek óta nyeretlen csapata ezúttal a QPR otthonában szenvedett súlyos vereséget.

Még hét forduló vár a 24 csapatos mezőnyre; az első kettő jut fel automatikusan, a következő négy rájátszást vív a harmadik feljutó helyért, az utolsó három kiesik – a pillanatnyi állás szerint a magyar légiósok csapatai még éppen bennmaradnának. A tetemes pontlevonással sújtott Sheffield Wednesday sorsa már megpecsételődött; ha most lenne vége a bajnokságnak, a Leicester City és az Oxford United követné a League One-ba.

ANGOL CHAMPIONSHIP

39. FORDULÓ

Blackburn Rovers–Middlesbrough 0–0

Bristol City–West Bromwich Albion 0–1

Queens Park Rangers–Portsmouth 6–1

Derby County–Birmingham 1–0

Ipswich–Millwall 1–1

Charlton–Norwich 0–1

Hull City–Sheffield Wednesday 3–1

Sheffield United–Wrexham 1–2

Southampton–Oxford United 2–0

Watford–Leicester 0–0

Később

Swansea–Coventry

Pénteken játszották

Preston–Stoke 3–1

Az élcsoport: 1. Coventry 77 pont (38 mérk.), 2. Middlesbrough 71, 3. Ipswich 69 (38 mérk.), 4. Millwall 69, …19. Blackburn 43, 20. West Bromwich 43, 21. Portsmouth 40