PSG: Luis Enrique nem ment el a saját születésnapi bulijára

2026.05.08. 11:49
Luis Enrique nélkül ünneplelték annak születésnapját egy puccos párizsi étteremben Dembéléék (Fotó: Getty Images)
A Bajnokok Ligája-döntőbe jutás másnapján a PSG játékosai Luis Enrique invitálására az egyik legelőkelőbb párizsi étteremben ünnepelték meg vezetőedzőjük ötvenhatodik születésnapját, ám a spanyol tréner nem jelent meg az összejövetelen.

Bayern München ellen 6–5-ös összesítéssel megnyert Bajnokok Ligája-elődöntőt alaposan megünnepelték a Paris Saint-Germain játékosai: a továbbjutás estéjének másnapjára a vezetőedző, Luis Enrique vacsorát szervezett a francia főváros egyik legelőkelőbb tengeri ételeket kínáló éttermébe, a XVI. kerületben, a diadalívtől nem messze található Prunierbe. 

A spanyol szakember pénteken ünnepli 56. születésnapját, így az összejövetel kiváló alkalmat kínált arra, hogy a labdarúgók felköszöntsék mesterüket a jeles alkalomból, ám maga Luis Enrique nem jelent meg, így Dembéléék az ünnepelt nélkül koccintottak a csapatot egymás után másodszor a BL-döntőbe navigáló edző egészségére.

 

