PSG: Luis Enrique nem ment el a saját születésnapi bulijára

Bayern München ellen 6–5-ös összesítéssel megnyert Bajnokok Ligája-elődöntőt alaposan megünnepelték a Paris Saint-Germain játékosai: a továbbjutás estéjének másnapjára a vezetőedző, Luis Enrique vacsorát szervezett a francia főváros egyik legelőkelőbb tengeri ételeket kínáló éttermébe, a XVI. kerületben, a diadalívtől nem messze található Prunierbe.

A spanyol szakember pénteken ünnepli 56. születésnapját, így az összejövetel kiváló alkalmat kínált arra, hogy a labdarúgók felköszöntsék mesterüket a jeles alkalomból, ám maga Luis Enrique nem jelent meg, így Dembéléék az ünnepelt nélkül koccintottak a csapatot egymás után másodszor a BL-döntőbe navigáló edző egészségére.