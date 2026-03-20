Az RB Leipzig egy félidő alatt négy gólt vágott a jó idényt futó Hoffenheimnek

VARGA BALÁZS
2026.03.20. 22:37
null
Könnyedén nyertek Willi Orbánék (Fotó: Getty Images)
RB Leipzig Bundesliga Hoffenheim
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 27. fordulójának pénteki mérkőzésén az RB Leipzig hazai pályán 5–0-ra kiütötte a Hoffenheimet.

A forduló előtt dobogós Hoffenheim nagyon simán kikapott, a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig az első félidőben négyszer talált be a kapujába, és azért nem ötször, mert egy gólt les miatt elvett a játékvezető. Az első találat a 17. percben érkezett, Romulo Cardoso lövésénél a labda kijött a kapusról, Brajan Gruda pedig belőtte a kipattanót, majd négy perc múlva David Raum beadása után Christoph Baumgartner fejelt a kapuba. Aztán az első fél óra végén az első gól szerzője indított, Baumgartner mellel maga elé tette a labdát, és a bal alsóba lőtt. Gruda is duplázott, Yan Diomande centerezését követően passzolt a bal alsóba a szünet előtt.

Azért a vendégek nem úszták meg az ötödik kapott gólt, Benjamin Henrichs a 78. percben bombázott a léc alá. A lipcsei csapat ezzel a győzelemmel megelőzte a Hoffenheimet, s pillanatnyilag a Stuttgart előtt is áll a tabellán, amely majd az Augsburg vendége lesz vasárnap. 5–0

NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach
15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Werder Bremen
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München26214193–25+6867
  2. Borussia Dortmund26177255–26+2958
  3. RB Leipzig27155753–35+1850
  4. Stuttgart26155651–34+1750
  5. Hoffenheim27155754–39+1550
  6. Bayer Leverkusen26136749–33+1645
  7. Eintracht Frankfurt26108849–49038
  8. Freiburg26971037–43–634
  9. Union Berlin26871131–42–1131
10. Augsburg26941331–45–1431
11. Hamburg26791029–37–830
12. Mönchengladbach26771230–43–1328
13. Mainz26691131–41–1027
14. 1. FC Köln26671335–44–925
15. Werder Bremen26671329–47–1825
16. St. Pauli26661423–42–1924
17. Wolfsburg26561535–56–2121
18. Heidenheim26351824–58–3414

 

