Az RB Leipzig egy félidő alatt négy gólt vágott a jó idényt futó Hoffenheimnek
A forduló előtt dobogós Hoffenheim nagyon simán kikapott, a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig az első félidőben négyszer talált be a kapujába, és azért nem ötször, mert egy gólt les miatt elvett a játékvezető. Az első találat a 17. percben érkezett, Romulo Cardoso lövésénél a labda kijött a kapusról, Brajan Gruda pedig belőtte a kipattanót, majd négy perc múlva David Raum beadása után Christoph Baumgartner fejelt a kapuba. Aztán az első fél óra végén az első gól szerzője indított, Baumgartner mellel maga elé tette a labdát, és a bal alsóba lőtt. Gruda is duplázott, Yan Diomande centerezését követően passzolt a bal alsóba a szünet előtt.
Azért a vendégek nem úszták meg az ötödik kapott gólt, Benjamin Henrichs a 78. percben bombázott a léc alá. A lipcsei csapat ezzel a győzelemmel megelőzte a Hoffenheimet, s pillanatnyilag a Stuttgart előtt is áll a tabellán, amely majd az Augsburg vendége lesz vasárnap. 5–0
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach
15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Werder Bremen
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|26
|21
|4
|1
|93–25
|+68
|67
|2. Borussia Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55–26
|+29
|58
|3. RB Leipzig
|27
|15
|5
|7
|53–35
|+18
|50
|4. Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51–34
|+17
|50
|5. Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54–39
|+15
|50
|6. Bayer Leverkusen
|26
|13
|6
|7
|49–33
|+16
|45
|7. Eintracht Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49–49
|0
|38
|8. Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37–43
|–6
|34
|9. Union Berlin
|26
|8
|7
|11
|31–42
|–11
|31
|10. Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31–45
|–14
|31
|11. Hamburg
|26
|7
|9
|10
|29–37
|–8
|30
|12. Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30–43
|–13
|28
|13. Mainz
|26
|6
|9
|11
|31–41
|–10
|27
|14. 1. FC Köln
|26
|6
|7
|13
|35–44
|–9
|25
|15. Werder Bremen
|26
|6
|7
|13
|29–47
|–18
|25
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|26
|5
|6
|15
|35–56
|–21
|21
|18. Heidenheim
|26
|3
|5
|18
|24–58
|–34
|14