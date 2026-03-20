Az RB Leipzig egy félidő alatt négy gólt vágott a jó idényt futó Hoffenheimnek

A forduló előtt dobogós Hoffenheim nagyon simán kikapott, a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig az első félidőben négyszer talált be a kapujába, és azért nem ötször, mert egy gólt les miatt elvett a játékvezető. Az első találat a 17. percben érkezett, Romulo Cardoso lövésénél a labda kijött a kapusról, Brajan Gruda pedig belőtte a kipattanót, majd négy perc múlva David Raum beadása után Christoph Baumgartner fejelt a kapuba. Aztán az első fél óra végén az első gól szerzője indított, Baumgartner mellel maga elé tette a labdát, és a bal alsóba lőtt. Gruda is duplázott, Yan Diomande centerezését követően passzolt a bal alsóba a szünet előtt.

Azért a vendégek nem úszták meg az ötödik kapott gólt, Benjamin Henrichs a 78. percben bombázott a léc alá. A lipcsei csapat ezzel a győzelemmel megelőzte a Hoffenheimet, s pillanatnyilag a Stuttgart előtt is áll a tabellán, amely majd az Augsburg vendége lesz vasárnap. 5–0

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach

15.30: Heidenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Werder Bremen

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Freiburg

19.30: Augsburg–VfB Stuttgart