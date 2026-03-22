Nemzeti Sportrádió

NB I

Kisvárda–FTC 0–0 – ÉLŐ, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Dárdai Mártont korán le kellett cserélni a Hertha bajnokiján

H. Á.H. Á.
2026.03.22. 16:41
Címkék
A német másodosztály 27. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Hertha BSC 5–2-re nyert a Fortuna Düsseldorf vendégeként, ám a három pont megszerzése fölötti berlini örömöt beárnyékolja, hogy a találkozó 9. percében le kellett cserélni a fejsérülést szenvedő Dárdai Mártont.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a 24 éves, 18-szoros magyar válogatott védő milyen jellegű sérülést szenvedett és mennyire súlyos az állapota, ami biztos, hogy egy perccel a lecserélése előtt egy felugrásnál a hazaiaktól Paulina könyökével találkozott a feje. Az eset utána Dárdait ápolni kellett, s hamar kiderült, nem folytathatja a mérkőzést. 

Hogy aztán agyrázkódást szenvedett, vagy csak elővigyázatosságból cserélték le, nem tudni, mindenesetre a televíziós felvételek alapján a közösségi médiában arról írnak, hogy Dárdai mintha eszméletét vesztette volna rövid időre az ütközést követően, ilyen esetben pedig érthető, ha nem engedélyezték számára a folytatást. A klub egyelőre semmilyen hivatalos információt nem adott ki a játékos sérüléséről, aki egyébként saját lábán hagyta el a játékteret.

A Hertha Dárdai kiesésekor egygólos hátrányban volt, de aztán magabiztos teljesítménnyel rukkolt elő a folytatásban és 5–2-re győzött.

Dárdai vélhető kiesése a válogatott szempontjából kevéssé ideális, Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanis neki is postázott meghívót a március végi, szlovénok és görögök elleni felkészülési mérkőzés előtt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
MÁRCIUS 28., SZOMBAT 
18.00: Magyarország–Szlovénia
MÁRCIUS 31., KEDD
19.00: Magyarország–Görögország 

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

 

