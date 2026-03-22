Dárdai Mártont korán le kellett cserélni a Hertha bajnokiján

Azt egyelőre nem tudni, hogy a 24 éves, 18-szoros magyar válogatott védő milyen jellegű sérülést szenvedett és mennyire súlyos az állapota, ami biztos, hogy egy perccel a lecserélése előtt egy felugrásnál a hazaiaktól Paulina könyökével találkozott a feje. Az eset utána Dárdait ápolni kellett, s hamar kiderült, nem folytathatja a mérkőzést.

Hogy aztán agyrázkódást szenvedett, vagy csak elővigyázatosságból cserélték le, nem tudni, mindenesetre a televíziós felvételek alapján a közösségi médiában arról írnak, hogy Dárdai mintha eszméletét vesztette volna rövid időre az ütközést követően, ilyen esetben pedig érthető, ha nem engedélyezték számára a folytatást. A klub egyelőre semmilyen hivatalos információt nem adott ki a játékos sérüléséről, aki egyébként saját lábán hagyta el a játékteret.

A Hertha Dárdai kiesésekor egygólos hátrányban volt, de aztán magabiztos teljesítménnyel rukkolt elő a folytatásban és 5–2-re győzött.

Dárdai vélhető kiesése a válogatott szempontjából kevéssé ideális, Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanis neki is postázott meghívót a március végi, szlovénok és görögök elleni felkészülési mérkőzés előtt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)