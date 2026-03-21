A Csíkszereda a ráadásban mentett pontot a Farul ellen

SUPERLIGA

Alsóházi rájátszás, 2. forduló

Csíkszereda–Farul Constanta 1–1 (0–0)

Csíkszereda, Városi-stadion. 1100 néző. Vezette: Rares George Vidican

Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Végh (Szalay, 90+3.), Csürös (Dusinszki, 86.) – Anderson Ceará (Gustavo Cabral, 68.), Kleinheisler (Tajti, 68.), Bödő – Eppel (Nagy Z., 86.).

Megbízott edző: Bajkó Barna (Ilyés Róbert eltiltva)

Kispadon: Simon, Bettini, Veres, Bloj, Nagy Z., Kabashi, Tajti, Gustavo Cabral, Dusinszki, Brügger, Szalay, Bota

Farul: Munteanu – Maftei, Larie, Gustavo Marins, Furtado – Ramalho (Radaslavescu, a szünetben), Dican, Ganea (Vina, 66.) – Grigorjan (Dutu, 90.), Tanasa (Tiru, 90.), Isfan (Doicaru, 84.).

Vezetőedző: Ianis Zicu

Kispadon: Buzbuchi, Dutu, Vina, Vojtus, Banu, Tiru, Doicaru, Radaslavescu, Sirbu, Markovic, Goncear

Gólszerző: Szalay (90+4.), i9ll. Doicaru (85.)

Az első percekben a Farul lépett fel kezdeményezően, de David Maftei sorozatos beadásai nyomán csak egyszer jutott lövéshez Razvan Tanasa, akkor sem talált kaput. A lassabban játékba lendülő FK sokáig csak távoli lövésekkel próbálkozott, de egyedül Kleinsheisler László talált kaput, majd az első félidő közepétől kezdve már folyamatos nyomást gyakorolt a vendégek védelmére. Nagy helyzetbe azonban ismét csak Tanasa került egy ellentámadásból, azonban olyan sokáig kivárt a lövéssel, hogy végül szerelték a szeredai védők.

A legnagyobb csíkszeredai helyzetek a szünet utáni percekben jöttek, Anderson Ceará és Bödő Efraim lövésit védte Rafael Munteanu, a túloldalon Cristian Ganea próbálkozása akadt el Pap Eduardban. Kleinheisler és Anderson lecserélése után viszont eltűnt a lendület az FK támadásaiból, bár Eppel Mártonnak még így is akadt egy jó fejese. A Farul viszont percekre beszorította a hazaiakat, és a csereként beállt Iustin Doicaru közeli lövésével meg is szerezte a vezetést. A slusszpoén azonban a Szalay Szabolcsé volt, aki szintén rögtön a beállása után látványos ollózással lőtte a bal alsó sarokba a labdát, egy pontot és a 2026-os hazai veretlenséget is megmentve Csíkszeredának. A székelyföldi klub már négypontos előnyben van az osztályozós helyekhez képest.