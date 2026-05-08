Los Angeles 2028: végleges a vízilabda kvalifikációs rendszere

2026.05.08. 10:51
Fotó: Balogh László
kvalifikáció magyar férfi vízilabda-válogatot olimpia magyar női vízilabda-válogatott Los Angeles 2028
A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) véglegesítette a 2028-as Los Angeles-i olimpiára vonatkozó kvalifikációs rendszert vízilabdában.

A sportág történetében először a férfiaknál és a nőknél is 12 csapat vesz részt az ötkarikás játékokon, ezért a kvótaszerzés is ugyanúgy zajlik mindkét nemnél. A házigazda Egyesült Államok mellé csatlakozik majd a jövő évi, február végén sorra kerülő világkupa győztese – amerikai siker esetén a döntős –, valamint az ezt követő nyári budapesti világbajnokság két legjobb, még nem olimpiai résztvevő csapata.

Az ötkarikás mezőnybe kerül majd az öt kontinens legjobbja – itt is érvényes, hogy a már kvótás válogatottak nem számítanak bele a rangsorba. Az Európa-bajnokságot 2028 elején rendezik. Az utolsó lehetőség az olimpiai selejtezőtorna, ahonnan az első három jut ki Los Angelesbe.

Ha valamelyik földrész legjobbja nem kíván részt venni a tornán – a dél-afrikaiakkal ez már többször előfordult –, akkor a 2027-es budapesti világbajnokságon kvótát nem szerző, legmagasabban rangsorolt együttes jut még ki.

A július 12. és 23. között esedékes olimpiai tornán három négyes csoportba sorolják a csapatokat, az első két-két helyezett, illetve a két legjobb harmadik jut tovább.

A magyar szövetség beszámolója szerint a terv az, hogy a negyeddöntők párosítását az idei világkupa divízió II-es tornáján debütált, az elért eredményeket a kialakuló különbség, valamint a csapatok világranglistás helyei alapján súlyozó, pontozásos szisztéma alapján készítik el – de erről az utolsó információink szerint még nincs végleges döntés.

 

