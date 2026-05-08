Nadia Comaneci: Az úttörők nem követik a trendeket, ők teremtik azokat

– Ön az első tornász a Laureus több mint negyedszázados történetében, aki életműdíjat kapott. Alapítóként és az akadémia tagjaként megfordult-e valaha a fejében, hogy egyszer megkapja majd az egyik legjelentősebb elismerést?

– A Laureus World Sports Academy mindig is a sport legjobbjait ünnepelte, a kezdetektől részesének lenni hatalmas megtiszteltetés. Hogy valaha elképzeltem-e, hogy egy nap megkapom ezt a díjat? Őszintén szólva, nem. Amikor az ember a saját útjára koncentrál, nem gondol ilyen elismerésekre. Ennyi év után megkapni, amit gyakran a „sport Oscar-díjának” neveznek, mélyen megérint. Nemcsak az eredmények, hanem egy egész életút alapján ítélik oda, amely a sporthoz, az értékekhez és mások inspirálásához kötődik.

– Beszédében azt mondta, hogy az a 17 másodperc (ennyi ideig tartott a fele­más korlát kötelező gyakorlata, amelyre a sportág első 10 pontját kapta – a szerk.) megváltoztatta az életét. Mikor ismerte fel – akár évek múlva –, hogy mit köszönhetett azoknak a másodperceknek?

– Az a 17 másodperc az 1976-os montreali olimpián azonnal megváltoztatta az életemet, de a teljes jelentőségét csak jóval később értettem meg. Gyermekként örömöt és büszkeséget éreztem, de idővel rájöttem, hogy ezek a másodpercek hangot, lehetőséget és felelősséget adtak nekem. Olyan ajtókat nyitottak meg, amelyekről korábban nem is álmodtam, és lehetővé tették, hogy generációkat inspiráljak.

– A korszakos alkotók a sportban, a művészetben vagy a tudományban mindig megelőzik a korukat. Ön nemcsak addig nem látott elemeket hozott a tornába, hanem új arcot is adott a sportágnak. Mitől függ, hogy valaki képes-e erre?

– Valami újat hozni egy sportágba több, mint tehetség kérdése. Bátorság, képzelőerő és kockázatvállalási hajlandóság kell hozzá. Az úttörők nem követik a trendeket – teremtik őket. És gyakran az adott pillanatban maguk nem is tudják ezt. Ezek a személyiségek ritkán jelennek meg a sport világában, de amikor igen, újradefiniálják azt, amiről azt hittük, nem lehetséges.

Nadia Comaneci elsőként érdemelt ki tízest a sportág történetében (Fotó: Getty Images)

– Meglepetésként Simone Biles jelentette be Madridban a Laureus-életműdíjat, és válaszában ön is kitért Simone történelmi sikereire, valamint a sportolók mentális egészségéért tett lépéseire. Mit gondol: nőtt, csökkent vagy inkább elviselhetőbbé vált a nyomás a világ legismertebb sportolóin az elmúlt években?

– Simone-t nemcsak a teljesítményéért csodálom, hanem az őszinteségéért is. A nyomás manapság más jellegű: nem tűnt el, átalakult. A közösségi média és az állandó láthatóság miatt a sportolóknak folyamatosan sokféle elvárásnak kell megfelelniük. Ugyanakkor több eszközük, több támogatásuk és nagyobb szabadságuk van megszólalni. Ez kezelhetőbbé teszi a nyomást, de összetettebbé is.

– Azt nyilatkozta, a sport a kultúra része, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a legmagasabb szintű élsport a szórakoztatóipar egyik legnagyobb szelete lett. Fenn tudja-e tartani a sport a kulturális küldetését, miközben ekkora üzletté vált?

– A sport kétségtelenül jelentős globális iparággá vált, de úgy gondolom, kulturális küldetése továbbra is erős maradt. Alapjaiban a sport olyan egyetemes értékeket képvisel, mint a fegyelem, a tisztelet vagy a kitartás. Ha ezeket az értékeket meg tudjuk őrizni a jövőben is a sportvilágban, a sport még az üzleti keretek között is képes inspirálni és összekötni az embereket.

– Hogyan emlékszik vissza a néhai Károlyi Bélával való közös munkára?

– Minden út összetett, különösen a csúcsteljesítményt igénylő szinten. A mi utunk sem volt könnyű, szerintem ez mindenkinek egyértelmű. Ugyanakkor amit magammal hozok azokból az időkből, az a fegyelem, a struktúra és azok az alapok, amelyek segítettek a kiválóság elérésében. Azok a korai évek formáltak azzá, akivé sportolóként lettem.

– Egy rendkívül nehéz sportág ikonja lett, és életében is nehéz időszakokon ment keresztül. Hogyan tudta megőrizni az önre jellemző derűt?

– A torna igen korán megtanít a kitartásra. Elesel, felállsz és újra próbálod – sokszor. Ez a hozzáállás végigkísért az életem során. Mindig a továbblépésre, a tanulásra és az erőm megtalálására összpontosítottam, még a nehéz pillanatokban is.