Kikapott Varga Barnabás nélkül, de így is továbbjutott az AEK Athén a Konferencialigában

Marko Nikolics vezetőedző csak a kispadra nevezte a magyar válogatott Varga Barnabást, de a Celjének így is csak ráijesztenie sikerült az AEK Athénra: a szlovén csapat az első mérkőzésen 4–0-ra kikapott, a visszavágón pedig már az első félidőben ledolgozott két gólt a hátrányából – másodszor a Diósgyőr korábbi légiósa, Rudi Pozeg Vancas volt eredményes. Csakhogy a vendégektől ennyire futotta, a fordulást követően már nem változott az eredmény.

A játéknap másik magyarjának, Baráth Péternek megadatott a pályára lépés a Sigma Olomoucban, de nem a legjobban élt vele, hiszen két sárga lapot is összeszedett a Mainz otthonában, így a 76. percben kiállították. A németek a gól nélküli első mérkőzést követően a visszavágót magabiztosan behúzták 2–0-ra.

Baráth Péter nagyjából negyedórával hamarabb mehetett zuhanyozni a társainál... (Fotó: Getty Images)

Nem adta fel a Fiorentina elleni párharcot a lengyel Raków, amely azonban hiába szerzett vezetést hazai pályán, a „violák” fordítottak, majd ugyanúgy 2–1-re nyertek, mint múlt héten.

A ciprusi Larnaca hősiesen helytállt hazai pályán a Crystal Palace ellen, de a hosszabbításban megtört emberhátrányban, Ismaila Sarr pedig a második gólját is megszerezte a 99. percben. Ez továbbjutást ért Oliver Glasner csapatának.

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz) 1–2 (Struski 46., ill. Piccoli 68., Pongracic 90+7.)

Továbbjutott: a Fiorentina 4–2-es összesítéssel

AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 0–2 (Joszifov 13., Pozeg Vancas 42.)

Továbbjutott: az AEK Athén 4–2-es összesítéssel

Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 2–0 (Posch 46., Sieb 82.)

Kiállítva: Baráth (76., Sigma Olomouc)

Továbbjutott: a Mainz 2–0-s összesítéssel

AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol) 1–2 (Saborit 63., ill. I. Sarr 13., 99.) – hosszabbítás után

Kiállítva: Saborit (73., Larnaca), Joannu (120+4., Larnaca)

Továbbjutott: a Crystal Palace 2–1-es összesítéssel



21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török)

21.00: Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát)