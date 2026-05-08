A Ferencváros halasztást kaphat a közterhei befizetése kapcsán

B. A. P.B. A. P.
2026.05.08. 09:53
Az FTC kezdeményezheti az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését
FTC NB I labdarúgó NB I Ferencváros Magyar Közlöny
Egy pénteken megjelent kormányhatározat alapján a Ferencváros kérheti az „állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését”.

A Magyar Közlönyben megjelent, 1136/2026. számú, egyes költségvetési kérdésekről szóló határozat harmadik pontja kimondja: a kormány „felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”.

A határozat a döntését két ponttal indokolja. Egyrészt elismeri, hogy „a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén”. Másrészt megjegyzi, „az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus-világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket”. 

 

