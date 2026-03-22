Varga Barnabás ismét betalált, három góllal nyert az AEK

Varga Barnabás a hétközi Konferencialiga-mérkőzést kihagyta, ám a Kifiszia ellen ismét a kezdőben szavazott neki bizalmat Marko Nikolics vezetőedző.

Jól kezdett az AEK, a hatodik percben büntetőhöz jutott, amelyet Luka Jovics magabiztosan vágott a bal sarokba.

A 17. percben szerencsés góllal növelte előnyét a fővárosi együttes, Aboubakary Koita erős átadásába Aleksz Petrov szerencsétlenül ért bele, és a labda a bolgár védő lábáról a saját kapujába hullott.

A 26. percben Piliosz labdáját Varga Barnabás közelről továbbította a kapuba, így az AEK ezzel le is zárta a mérkőzést. A magyar labdarúgót a szünetben lecserélte Marko Nikolics, a második félidőben pedig már nem változott az eredmény.

Az AEK 26 forduló után két ponttal vezet az Olympiakosz, hárommal pedig a PAOK előtt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, 26. forduló

AEK Athén–Kifiszia 3–0 (Jovics 6. – 11-esből, A. Petkov 17. – öngól, Varga B. 26.)

