Vb 2026: a FIFA megháromszorozta a döntő legdrágább jegyeinek az árát

2026.05.08. 11:05
FIFA labdarúgó-világbajnokság 2026 Nemzetközi Labdarúgó-szövetség jegyárak Gianni Infantino
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tovább emelve megháromszorozta az árat, és immár 32 970 dollárban (10 millió forintban) határozta meg a legdrágább belépőért fizetendő összeget a nyári világbajnokság döntőjére.

A FIFA áprilisban közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli, az új bejelentés nyomán ennek már a háromszorosát kell fizetnie annak, aki a legjobb helyekről akarja nézni a torna utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

„A piachoz igazodunk – védte meg a csillagászati összegeket Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy kaliforniai konferencián. – Amerikában engedélyezett a jegyek újraeladása, és ha olcsóbban adnánk, ennek folytán akkor is felmenne az áruk, mire a szurkolókhoz kerülnek. Figyelembe kell venni, hogy itt már egy egyetemi mérkőzésre sem lehet 300 dollár alatt jegyet kapni. Lehet kínálni újraeladva kétmillió dollárért is belépőt a vb-döntőre, de ez nem jelenti azt, hogy el is fog kelni. Ha mégis, akkor saját magam viszek az illetőnek hot dogot és kólát, hogy jól érezze magát” – utalt arra, hogy a hivatalos újraértékesítő oldalakon történő vásárlásokból a FIFA is részesül.

A június 14-én esedékes elődöntőre a texasi Arlingtonban 11 130, 4330, 3710 és 2705 dolláros jegyeket lehet vásárolni, míg másnap az atlantai Mercedes Benz Stadionba 10 635, 3545 és 2725 dollárért lehet bejutni.

A vb-t az Egyesült Államok 11 városában, valamint három mexikói és két kanadai helyszínen bonyolítják le június 11-től. A FIFA-t már eddig is sok kritika érte a belépők drasztikusan magas árai miatt, ezzel együtt a társrendező amerikaiak június 12-ei, Paraguay elleni első mérkőzésére – az inglewoodi SoFi Stadiumba – már csak a legdrágább, 2735 dollárba kerülő jegyek érhetők el. Ugyanez érvényes a torna nyitó mérkőzésére, amelyet Mexikó és Szaúd-Arábia játszik majd Mexikóvárosban és a kanadaiak első csoportmeccsére, a Bosznia-Hercegovina elleni torontói összecsapásra.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

 

