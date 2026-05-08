Sportlövő Eb: nem sikerült a magyar férfi puskásoknak az összetett verseny

Az összetett verseny, a férfiak királyszáma előtt bízni lehetett abban, hogy legalább egy magyar be tud jutni a nyolcas döntőben, de a 3x20 lövéses alapversenyben gyorsan kiderült, hogy ezúttal a mieink nélkül rendezik a kora délutáni nyolcas finálét. A térdelő testhelyzetű szakaszban ugyanis a címvédő Péni István (193 kör), illetve Pekler Zalán (193 kör) is sokat hibázott. A két klasszis puskás közül előbbi fekvőben szinte hibátlanul lőtt, 199 kört ért el, és ekkor volt esély, hogy egy kiugró álló résszel fel tud zárkózni az élmezőny mögé. Ám ettől messze elmaradt (191 kör), és 583 körrel a 34. helyen fejezte be a viadalt.

A négyszeres Európai Játékok-győztes Pekler csapattársához hasonlóan nem tudott beleszólni a legjobbak küzdelmébe, fekvőben 197, állóban 192 kört lőtt, 582 körös összeredménye pedig a 41. helyhez volt elég. A csapat harmadik tagjának, Hári Péternek a kezdése nem volt rossz, 196 körrel nyitott, a fekvőben elért 196 körével viszont a középmezőnybe csúszott vissza, majd állóban szerény eredményt, 187 kört produkált és 579-es összeredménnyel a 66 fős mezőny 55. helyén zárt.

A magyar csapat így 1744 körrel 13. lett. A győzelmet a csehek szerezték meg 1760 körrel, megelőzve a norvég (1758 kör) és a szlovák hármast (1758 kör).

A csak ranglistapontokért versenyző Hammerl Soma 580 körrel a 49. helyen végzett.

A nyitó napon a női puskások összetett számát is megrendezik, illetve a női sportpisztoly és a férfi gyorstüzelő pisztoly alapversenyének első felét bonyolítják le.