Szoboszlai Dominik elit ligás gólrekord küszöbén; gyönyörű Vancsa-gólok – videók

Légiósaink közül a múlt héten a 21 éves, kétszeres válogatott Vancsa Zalán volt először eredményes, méghozzá rögtön duplázott is, az ő két góljával győzött 2–1-re a Lommel az RFC Liege ellen a belga másodosztály osztályozójának negyeddöntőjében. Először egy szóló végén lőtt gyönyörű gólt 11 méterről a jobb felsőbe, miután két védőt is faképnél hagyott, majd egy kontra végén lőtt éles szögből a léc alá. Vancsa ezt megelőzően egyszer volt eredményes ebben az idényben a feljutásért harcoló Lommelben, így jelenleg 27 mérkőzés és három gól a mérlege ebben az idényben.

VANCSA 18 PERC ALATT KÉT GÓLT SZERZETT

A hét közben Amerikából érkezett az újabb légiósgól. Gazdag Dániel hét napon belül másodszor talált be a Columbus Crew-ban, a Galaxy elleni bajnoki meccs után múlt szerdán a US Open-kupa nyolcaddöntőjében, a One Knoxville ellen 4–1-re megnyert meccsen szerezte meg idénybeli második találatát egy szép átlövésből. A hétvégén pedig a másik tengerentúli légiósunk, Sallói Dániel is betalált, aki a San Jose elleni 1–1 alkalmával már a negyedik gólját jegyezte ebben az idényben a Toronto FC-ben, ezúttal a bal szélről laposan csavart a hosszú alsóba.

GAZDAG BALRÓL A HOSSZÚ FELSŐBE LŐTT

SALLÓI BALRÓL A HOSSZÚ ALSÓT VÁLASZTOTTA

Vasárnap az angol Premier League-ben Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott, de csapata, a Liverpool 3–2-re így is kikapott a Manchester Unitedtől. A középpályás ezzel 33 meccs után hat góllal és öt gólpasszal áll a bajnokságban ebben az idényben. Így egy gólra került egy újabb rekordtól, ugyanis a 2021–2022-es idény óta szerepel a legerősebb európai bajnokságokban (két idényt húzott le a német élvonalban, a jelenlegi pedig a harmadik idénye a Premier League-ben), és hat gólnál többet még egyik idényében sem szerzett a bajnokságban. A német Bundesligában mindkét idényében hat gólt szerzett, Angliában pedig az első évadban hármat, utána hatot lőtt a bajokságban. Tehát ha még egy gólt szerez a Premier League-ben a hátralévő három fordulóban (a Chelsea, az Aston Villa és Brentford lesz a Liverpool ellenfele), akkor új elit ligás csúcsot állít fel.

SZOBOSZLAI DOMINIK PAZAR SZÓLÓJA

SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA

A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy Szlovákiában a Zsolnába csereként beálló Szánthó Regő kupagyőztes lett, miután 3–1-re győztek a döntőben a Kovács Mátyással felálló Kassa ellen. A román Superligában az újonc Csíkszereda Szalay Szabolcs gólpasszának is köszönhetően verte meg 1–0-ra az FCSB-t, amivel biztosította a bennmaradását. Említést érdemel még, hogy az angol másodosztályban a 20. helyen bennmaradó Blackburn Rovers játékosai a csapat magyar válogatott kapusát, Tóth Balázst választották meg az idény legjobbjának, és a Leicester City elleni bajnoki idényzáron is a mérkőzés legjobbja lett.

SZALAY SZABOLCS SZÖGLETBŐL ADOTT GÓLPASSZT AZ FCSB ELLEN

A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

ÁPRILIS 27., HÉTFŐ

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, negyeddöntő, visszavágó

RFC Liege–Lommel SK 1–2

Lommel: Vancsa Zalán kezdőként a 8. és a 18. percben is betalált, a 79. percben lecserélték, a Lommel kettős győzelemmel jutott tovább.

CIPRUS

Cyprus League, alsóház

AEL Limassol–Anorthoszisz 0–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként kapott szerepet, a 92. percben cserélték le.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Malmö 0–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Radnicski 1923–Szpartak Szabadka 4–0

Szpartak: Holender Filip kezdőként lépett pályára, a szünetben lecserélték.

Topolya–Mladoszt 1–2

Topolya: Mezei Szabolcs kezdőként a 72. percben lecserélése előtt sárga lapot kapott.

ÁPRILIS 28., KEDD

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Beitar Jeruzsálem–Hapoel Petah Tikva 3–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 87. percben állt be.

ÁPRILIS 29., SZERDA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

US Open-kupa, nyolcaddöntő

Columbus Crew–One Knoxville 4–1

Columbus: Gazdag Dániel a 72. percben gólt szerzett, a 74.-ben lecserélték.

SZERBIA

Szerb Kupa, elődöntő

Graficsar Beograd–Vojvodina 1–2

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Ilirija–Nafta Lendva 0–2

Nafta: Bakti Balázs kezdett, a 86. percben lecserélték, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt kerettag, Németh Ervin kispados volt, nem cserélték be.

MÁJUS 1., PÉNTEK

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Venezia 2–2

Spezia: Nagy Ádám a 80. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Csíkszereda–FCSB 1–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 80. percben állt; Eppel Márton kezdett, a 81. percben lecserélték; Hegedűs János a meccskeretben volt, de nem lépett pályára; Kleinheisler László sérült, nem volt a meccskeretben; Nagy Zoárd a meccskeretben volt, de nem lépett pályára; Pászka Lóránd kezdett, a 90. percben lecserélték; Szalay Szabolcs a 65. percben állt be és gólpasszt adott; Tajti Mátyás a meccskeretben volt, de nem lépett pályára, Végh Bence kezdett, Dusinszki váltotta a 80. percben.

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Chindia Targoviste–Steaua 1–2

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Segunda División (II. osztály)

FC Andorra–Albacete 0–1

Andorra: Yaakobishvili Áron a meccskeretben volt, de nem állt be.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, döntő

Zsolna–Kassa 3–1

Zsolna: Szánthó Regő a 79. percben állt be.

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Konyaspor 3–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

MÁJUS 2., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Sheffield Wednesday–West Bromwich Albion 2–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Leicester City 0–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

Portsmouth–Birmingham City 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem volt kerettag.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–Tirol 4–0

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, első mérkőzés

Lommel SK–Beerschot 3–1

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 61. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyprus League, alsóház

Anorthoszisz–Paralimni 2–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás kispados volt, nem cserélték be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga, rájátszás a 7–10. helyért, elődöntő, 1. mérkőzés

Bohemians–Sigma Olomouc 1–3

Sigma: Baráth Péter nem volt a keretben.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–San Jose Earthquakes 1–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, s ő szerezte csapata gólját a 2. percben.

Inter Miami–Orlando City 3–4

Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára

Columbus Crew–Minnesota United 2–3

Columbus: Gazdag Dániel kezdő volt, a 63. percben lecserélték

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Hapoel Petah Tikva–Maccabi Haifa 1–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 83. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–1. FC Köln 2–2

Union: Schäfer András kezdett, az 58. percben lecserélték.

Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4–1

Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, nem cserélték be, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Sepsi OSK–Corvinul 2–1

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag.

Alsóház

ASA Marosvásárhely–Ceahlaul 4–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel a kispadon ült.

Olimpia Szatmárnémeti–Tunari 1–1

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

SKÓCIA

Premiership

Kilmarnock–Dundee United 3–0

Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a 61. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Slovan Bratislava–Dunaszerdahely 1–0

Dunaszerdahely: Tuboly Máté a 62. percben állt be.

II. Liga (másodosztály)

Somorja–Slovan Bratislava II 1–1

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Samsunspor–Galatasaray 4–1

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 84. percben lecserélték.

MÁJUS 3., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0

Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem lépett pályára.

Manchester United–Liverpool 3–2

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, gólt rúgott, gólpasszt adott; Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, Pécsi Ármin kispados volt.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Red Bull Salzburg–Sturm Graz 1–1

Salzburg: Redzic Damir kispados volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Lille–Le Havre 1–1

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

Panathinaikosz–AEK Athén 0–0

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Twente 2–2

AZ: Kovács Bendegúz a 80. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Wisla Plock 3–0

Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.

Zaglebie Lubin–Cracovia 0–0

Zaglebie: Szabó Levente kezdett, a 70. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Freiburg–Wolfsburg 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

2. Bundesliga (II. osztály)

Magdeburg–Hertha BSC 1–0

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Gil Vicente 0–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Elfsborg–AIK 1–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Mladoszt–Szpartak Szabadka 2–1

Szpartak: Holender Filip kispados volt.

Radnicski 1923–Topolya 2–2

Topolya: Mezei Szabolcs a 65. percben állt be csereként.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

Trencsén–Komárom 1–2

Komárom: Szűcs Patrik kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Kocaelispor 1–1

Kocaelispor: Balogh Botond sérült.

MÁJUS 4., HÉTFŐ

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

20.30: Linzer ASK–Rapid Wien

Rapid: Bolla Bendegúz

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

17.00: Radnik–Vojvodina

Vojvodina: Szűcs Kornél