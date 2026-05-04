Szoboszlai Dominik elit ligás gólrekord küszöbén; gyönyörű Vancsa-gólok – videók
Légiósaink közül a múlt héten a 21 éves, kétszeres válogatott Vancsa Zalán volt először eredményes, méghozzá rögtön duplázott is, az ő két góljával győzött 2–1-re a Lommel az RFC Liege ellen a belga másodosztály osztályozójának negyeddöntőjében. Először egy szóló végén lőtt gyönyörű gólt 11 méterről a jobb felsőbe, miután két védőt is faképnél hagyott, majd egy kontra végén lőtt éles szögből a léc alá. Vancsa ezt megelőzően egyszer volt eredményes ebben az idényben a feljutásért harcoló Lommelben, így jelenleg 27 mérkőzés és három gól a mérlege ebben az idényben.
VANCSA 18 PERC ALATT KÉT GÓLT SZERZETT
A hét közben Amerikából érkezett az újabb légiósgól. Gazdag Dániel hét napon belül másodszor talált be a Columbus Crew-ban, a Galaxy elleni bajnoki meccs után múlt szerdán a US Open-kupa nyolcaddöntőjében, a One Knoxville ellen 4–1-re megnyert meccsen szerezte meg idénybeli második találatát egy szép átlövésből. A hétvégén pedig a másik tengerentúli légiósunk, Sallói Dániel is betalált, aki a San Jose elleni 1–1 alkalmával már a negyedik gólját jegyezte ebben az idényben a Toronto FC-ben, ezúttal a bal szélről laposan csavart a hosszú alsóba.
GAZDAG BALRÓL A HOSSZÚ FELSŐBE LŐTT
SALLÓI BALRÓL A HOSSZÚ ALSÓT VÁLASZTOTTA
Vasárnap az angol Premier League-ben Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott, de csapata, a Liverpool 3–2-re így is kikapott a Manchester Unitedtől. A középpályás ezzel 33 meccs után hat góllal és öt gólpasszal áll a bajnokságban ebben az idényben. Így egy gólra került egy újabb rekordtól, ugyanis a 2021–2022-es idény óta szerepel a legerősebb európai bajnokságokban (két idényt húzott le a német élvonalban, a jelenlegi pedig a harmadik idénye a Premier League-ben), és hat gólnál többet még egyik idényében sem szerzett a bajnokságban. A német Bundesligában mindkét idényében hat gólt szerzett, Angliában pedig az első évadban hármat, utána hatot lőtt a bajokságban. Tehát ha még egy gólt szerez a Premier League-ben a hátralévő három fordulóban (a Chelsea, az Aston Villa és Brentford lesz a Liverpool ellenfele), akkor új elit ligás csúcsot állít fel.
SZOBOSZLAI DOMINIK PAZAR SZÓLÓJA
SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA
A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy Szlovákiában a Zsolnába csereként beálló Szánthó Regő kupagyőztes lett, miután 3–1-re győztek a döntőben a Kovács Mátyással felálló Kassa ellen. A román Superligában az újonc Csíkszereda Szalay Szabolcs gólpasszának is köszönhetően verte meg 1–0-ra az FCSB-t, amivel biztosította a bennmaradását. Említést érdemel még, hogy az angol másodosztályban a 20. helyen bennmaradó Blackburn Rovers játékosai a csapat magyar válogatott kapusát, Tóth Balázst választották meg az idény legjobbjának, és a Leicester City elleni bajnoki idényzáron is a mérkőzés legjobbja lett.
SZALAY SZABOLCS SZÖGLETBŐL ADOTT GÓLPASSZT AZ FCSB ELLEN
A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
ÁPRILIS 27., HÉTFŐ
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, negyeddöntő, visszavágó
RFC Liege–Lommel SK 1–2
Lommel: Vancsa Zalán kezdőként a 8. és a 18. percben is betalált, a 79. percben lecserélték, a Lommel kettős győzelemmel jutott tovább.
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
AEL Limassol–Anorthoszisz 0–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként kapott szerepet, a 92. percben cserélték le.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Malmö 0–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Radnicski 1923–Szpartak Szabadka 4–0
Szpartak: Holender Filip kezdőként lépett pályára, a szünetben lecserélték.
Topolya–Mladoszt 1–2
Topolya: Mezei Szabolcs kezdőként a 72. percben lecserélése előtt sárga lapot kapott.
ÁPRILIS 28., KEDD
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Beitar Jeruzsálem–Hapoel Petah Tikva 3–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 87. percben állt be.
ÁPRILIS 29., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, nyolcaddöntő
Columbus Crew–One Knoxville 4–1
Columbus: Gazdag Dániel a 72. percben gólt szerzett, a 74.-ben lecserélték.
SZERBIA
Szerb Kupa, elődöntő
Graficsar Beograd–Vojvodina 1–2
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Ilirija–Nafta Lendva 0–2
Nafta: Bakti Balázs kezdett, a 86. percben lecserélték, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt kerettag, Németh Ervin kispados volt, nem cserélték be.
MÁJUS 1., PÉNTEK
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Venezia 2–2
Spezia: Nagy Ádám a 80. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Csíkszereda–FCSB 1–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 80. percben állt; Eppel Márton kezdett, a 81. percben lecserélték; Hegedűs János a meccskeretben volt, de nem lépett pályára; Kleinheisler László sérült, nem volt a meccskeretben; Nagy Zoárd a meccskeretben volt, de nem lépett pályára; Pászka Lóránd kezdett, a 90. percben lecserélték; Szalay Szabolcs a 65. percben állt be és gólpasszt adott; Tajti Mátyás a meccskeretben volt, de nem lépett pályára, Végh Bence kezdett, Dusinszki váltotta a 80. percben.
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Chindia Targoviste–Steaua 1–2
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
Segunda División (II. osztály)
FC Andorra–Albacete 0–1
Andorra: Yaakobishvili Áron a meccskeretben volt, de nem állt be.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, döntő
Zsolna–Kassa 3–1
Zsolna: Szánthó Regő a 79. percben állt be.
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Konyaspor 3–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
MÁJUS 2., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Sheffield Wednesday–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Leicester City 0–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
Portsmouth–Birmingham City 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem volt kerettag.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Grazer AK–Tirol 4–0
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, első mérkőzés
Lommel SK–Beerschot 3–1
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 61. percben lecserélték.
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
Anorthoszisz–Paralimni 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kispados volt, nem cserélték be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7–10. helyért, elődöntő, 1. mérkőzés
Bohemians–Sigma Olomouc 1–3
Sigma: Baráth Péter nem volt a keretben.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–San Jose Earthquakes 1–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, s ő szerezte csapata gólját a 2. percben.
Inter Miami–Orlando City 3–4
Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára
Columbus Crew–Minnesota United 2–3
Columbus: Gazdag Dániel kezdő volt, a 63. percben lecserélték
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Hapoel Petah Tikva–Maccabi Haifa 1–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 83. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–1. FC Köln 2–2
Union: Schäfer András kezdett, az 58. percben lecserélték.
Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4–1
Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, nem cserélték be, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi OSK–Corvinul 2–1
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag.
Alsóház
ASA Marosvásárhely–Ceahlaul 4–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel a kispadon ült.
Olimpia Szatmárnémeti–Tunari 1–1
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
SKÓCIA
Premiership
Kilmarnock–Dundee United 3–0
Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a 61. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Slovan Bratislava–Dunaszerdahely 1–0
Dunaszerdahely: Tuboly Máté a 62. percben állt be.
II. Liga (másodosztály)
Somorja–Slovan Bratislava II 1–1
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Samsunspor–Galatasaray 4–1
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 84. percben lecserélték.
MÁJUS 3., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0
Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem lépett pályára.
Manchester United–Liverpool 3–2
Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, gólt rúgott, gólpasszt adott; Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, Pécsi Ármin kispados volt.
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Red Bull Salzburg–Sturm Graz 1–1
Salzburg: Redzic Damir kispados volt.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Lille–Le Havre 1–1
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
Panathinaikosz–AEK Athén 0–0
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Twente 2–2
AZ: Kovács Bendegúz a 80. percben állt be csereként.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Wisla Plock 3–0
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.
Zaglebie Lubin–Cracovia 0–0
Zaglebie: Szabó Levente kezdett, a 70. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Freiburg–Wolfsburg 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.
2. Bundesliga (II. osztály)
Magdeburg–Hertha BSC 1–0
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Gil Vicente 0–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a mérkőzést.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Elfsborg–AIK 1–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Mladoszt–Szpartak Szabadka 2–1
Szpartak: Holender Filip kispados volt.
Radnicski 1923–Topolya 2–2
Topolya: Mezei Szabolcs a 65. percben állt be csereként.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Trencsén–Komárom 1–2
Komárom: Szűcs Patrik kispados volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Kocaelispor 1–1
Kocaelispor: Balogh Botond sérült.
MÁJUS 4., HÉTFŐ
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
20.30: Linzer ASK–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
17.00: Radnik–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél