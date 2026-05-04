Heti légiósprogram: bajnok lehet az AEK és a Galatasaray

MÁJUS 4., HÉTFŐ
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
20.30: Linzer ASK–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
17.00: Radnik–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
MÁJUS 5., KEDD
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
18.30: Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
KANADA
Championship, nyolcaddöntő
Szerda, 1.30: Toronto FC–Atlético Ottawa
Toronto: Sallói Dániel
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Zsolna–Nagymihály
Zsolna: Szánthó Regő
Alsóház
18.00: Szakolca–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
MÁJUS 6., SZERDA
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Bilje–Nafta Lendva
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
18.00: Steaua–Sepsi OSK
Steaua: Huszti András
Sepsi: Sigér Dávid
MÁJUS 8., PÉNTEK
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
18.00: Anorthoszisz–Kraszava
Anorthoszisz: Kiss Tamás
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
20.30: Pescara–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
17.00: UTA Arad–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
18.00: Vojvodina–Csukaricski
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
17.00: Maniga–Somorja
Somorja: Csorba Noel
MÁJUS 9., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
13.30: Liverpool–Chelsea
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
16.00: Fulham–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Grazer AK–Altach
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó
18.15: Beerschot VA–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
19.00: Toronto FC–Inter Miami
Toronto: Sallói Dániel
Miami: Pintér Dániel
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.30: Hapoel Petah Tikva–Hapoel Beer Sheva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Jagiellonia–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
20.15: Gornik Zabrze–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: RB Leipzig–St. Pauli
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
18.30: Wolfsburg–Bayern München
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), alsóház
10.00: CS Dinamo Bucuresti–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Concordia–Olimpia Szatmárnémeti
Szatmárnémeti: Vida Kristopher
SKÓCIA
Premiership
16.00: Aberdeen–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Nagymihály–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Antalyaspor
Galatasaray: Sallai Roland
19.00: Eyüpspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Kocaelispor–Karamgürük
Kocaelispor: Balogh Botond
MÁJUS 10., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
17.00: Linzer ASK–Red Bull Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
17.00: Rapid Wien–Austria Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7–10. helyért, elődöntő, visszavágó
15.00: Sigma Olomouc–Bohemians
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
22.30: New York City–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
21.00: Le Havre–Marseille
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
18.30: AEK Athén–Panathinaikosz
AEK: Varga Barnabás
HOLLANDIA
Eredivisie
16.45: Feyenoord–AZ
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
19.30: Mainz–Union Berlin
Union: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hertha BSC–Greuther Fürth
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
18.00: Rio Ave–Sporting CP
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
10.30: FC Bihor–Steaua
Steaua: Huszti András
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Las Palmas
Andorra: Yaakobishvili Áron
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Djurgarden
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
18.30: Szpartak Szabadka–Napredak
Szpartak: Holender Filip
18.30: Topolya–Javor
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
19.00: Nagyszombat–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
Alsóház
18.00: Kassa–Komárom
Kassa: Kovács Mátyás
Komárom: Szűcs Patrik
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Nafta Lendva–Beltinci
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
MÁJUS 11., HÉTFŐ
