Sallói Dániel gólja döntetlent ért a Torontónak az MLS-ben – videó

A négyszeres magyar válogatott – de már amerikai állampolgársággal is rendelkező – balszélső a 2. percben betalált (15 méterről tekert a bal alsóba), s már négy gólt szerzett ebben az idényben.

A Toronto FC 11 bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll.

SALLÓI GÓLJA

MLS, ALAPSZAKASZ

Toronto FC–San Jose Earthquakes 1–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, s ő szerezte csapata gólját a 2. percben.