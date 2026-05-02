Sallói Dániel gólja döntetlent ért a Torontónak az MLS-ben – videó

Sallói Dániellel a kezdőcsapatban a Toronto FC 1–1-es döntetlent ért el hazai pályán a San José Earthquakes ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján.
A négyszeres magyar válogatott – de már amerikai állampolgársággal is rendelkező – balszélső a 2. percben betalált (15 méterről tekert a bal alsóba), s már négy gólt szerzett ebben az idényben.
A Toronto FC 11 bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll.
SALLÓI GÓLJA
MLS, ALAPSZAKASZ
Toronto FC–San Jose Earthquakes 1–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, s ő szerezte csapata gólját a 2. percben.
A jóslat: topcsatárok közé emelkedhet Kovács Bendegúz
Képek: Sallói Dániel torontói magyarokkal találkozott
NS-infó: BL-csapat is érdeklődik Tóth Balázs iránt
