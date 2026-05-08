Körvonalazódó jövőkép: nagy esély van rá, hogy Borbély Balázs marad az ETO-nál

MOHAI DOMINIK
2026.05.08. 09:01
Fotó: Szabó Miklós
NB I Győr ETO ETO FC Borbély Balázs
Zajlik az élet Győrben: csapatépítő tréning, Borbély Balázs vezetőedző szerződése, Paul Anton makacs sérülése és a Kisvárda elleni várva várt mérkőzés is terítéken volt a héten.


NEM FELHŐTLEN az öröm Győrben, amiért a 32. és a 33. forduló közé még egy hetet ékelt az MLSZ (ugyebár szombat este a Mol Magyar Kupa-döntőt rendezik), de azért elüti az idejét a csapat. Hétfői szabadsága után kedden footgolfozni volt az együttes a Veszprém vármegyei Zircen, azóta pedig készül a Kisvárda elleni, történelmi jelentőségű záró fordulós mérkőzésre. Révész Attila, a szabolcsiak sportigazgató-vezetőedzője az origo.hu oldalnak adott interjújában sportszerűen kijelentette, a lehető legerősebb csapatával igyekszik felvenni a versenyt az ETO FC-vel, mert „...nincs az a pénz, amiért eladná a becsületét”. Borbély Balázs persze már a DVTK legyőzését követően is hangsúlyozta, tudja, hogy a Kisvárda elleni meccsen dől el a bajnoki cím sorsa, így nem is foglalkoznak az Újpest–FTC derbivel. 

S milyen jól tették! 

A mérkőzéssel kapcsolatos csütörtöki információ, hogy a győri szurkolók nyolc perc alatt minden vendégjegyet megvásároltak jövő szombat délutánra (csak az érdekesség végett: Győr és Kisvárda között 428 kilométer a távolság). A hírek szerint a klub dolgozik azon, hogy a 2024-es, NB I-es feljutásról döntő Ajka elleni mérkőzéshez hasonlóan az otthon maradók ezúttal is kivetítőn, közösen követhessék Győr belvárosában a sorsdöntő összecsapást.

Borbély Balázzsal kapcsolatban ügynöke, Paunoch Péter az M4 Sport megkeresésére megerősítette, hogy a vezetőedzőnek 2027-ig él a szerződése a zöld-fehérekkel, így ha valaki megszerezné, mélyen a zsebébe kellene nyúlnia. A Ferencváros érdeklődése kézenfekvőnek tűnne, hiszen amellett, hogy ő a legjobb NB I-es edző, Hajnal Tamás sportigazgatóval is régóta jó viszonyt ápol. Ezzel együtt Robbie Keane is szerződést hosszabbított decemberben, így őt is ki kell vásárolni, ha egy másik csapat (a Celtic és a Tottenham kapcsán is többször felvetődött a neve) kinevezné edzőjének. Lapunk úgy értesült, mindkét együttes a jelenlegi edzőjével kezdi el a 2026–2027-es nemzetközi kupaselejtezőt. Az ETO – szintúgy információink szerint – már június elején elkezdi az edzéseket, mert a klub eltökélt célja, hogy főtáblára jusson valamelyik európai kupasorozatban. Ha megnyernék a bajnokságot a győriek, a Bajnokok Ligája-selejtező első körében lenne az első feladatuk, alacsony együtthatójuk miatt szinte biztosan nem kiemeltként (a Ferencváros a második körben kezdene, ha fordulat következne be az utolsó fordulóban).

Lapunk az elmúlt hónapokban többször érdeklődött sajtótájékoztatón a december óta sérült Paul Anton hogylétéről, várható visszatéréséről: eleinte úgy tűnt, a válogatott szünet környékén visszatérhet, végül néhány hete Borbély Balázs is megerősítette, ebben az idényben már nem láthatják őt a pályán, így természetesen jövő szombaton is csak a lelátóról követi az eseményeket. Az ETO FC közösségi média felületeire feltöltött videóban nyilatkozott a román középpályás, s bár konkrétan nem említette, melyik testrészével van problémája, makacs, speciális sérülésről beszélt, s még mindig nem tudni, mennyi időt vesz igénybe a felépülése. Úgy tudjuk, decemberben sérvvel műtötték, majd miután ebből viszonylag gyorsan felépült és elkezdte a munkát, a combjával akadtak problémák.

1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21

az állás

 

 

