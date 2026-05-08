Körvonalazódó jövőkép: nagy esély van rá, hogy Borbély Balázs marad az ETO-nál



NEM FELHŐTLEN az öröm Győrben, amiért a 32. és a 33. forduló közé még egy hetet ékelt az MLSZ (ugyebár szombat este a Mol Magyar Kupa-döntőt rendezik), de azért elüti az idejét a csapat. Hétfői szabadsága után kedden footgolfozni volt az együttes a Veszprém vármegyei Zircen, azóta pedig készül a Kisvárda elleni, történelmi jelentőségű záró fordulós mérkőzésre. Révész Attila, a szabolcsiak sportigazgató-vezetőedzője az origo.hu oldalnak adott interjújában sportszerűen kijelentette, a lehető legerősebb csapatával igyekszik felvenni a versenyt az ETO FC-vel, mert „...nincs az a pénz, amiért eladná a becsületét”. Borbély Balázs persze már a DVTK legyőzését követően is hangsúlyozta, tudja, hogy a Kisvárda elleni meccsen dől el a bajnoki cím sorsa, így nem is foglalkoznak az Újpest–FTC derbivel.

S milyen jól tették!

A mérkőzéssel kapcsolatos csütörtöki információ, hogy a győri szurkolók nyolc perc alatt minden vendégjegyet megvásároltak jövő szombat délutánra (csak az érdekesség végett: Győr és Kisvárda között 428 kilométer a távolság). A hírek szerint a klub dolgozik azon, hogy a 2024-es, NB I-es feljutásról döntő Ajka elleni mérkőzéshez hasonlóan az otthon maradók ezúttal is kivetítőn, közösen követhessék Győr belvárosában a sorsdöntő összecsapást.

Borbély Balázzsal kapcsolatban ügynöke, Paunoch Péter az M4 Sport megkeresésére megerősítette, hogy a vezetőedzőnek 2027-ig él a szerződése a zöld-fehérekkel, így ha valaki megszerezné, mélyen a zsebébe kellene nyúlnia. A Ferencváros érdeklődése kézenfekvőnek tűnne, hiszen amellett, hogy ő a legjobb NB I-es edző, Hajnal Tamás sportigazgatóval is régóta jó viszonyt ápol. Ezzel együtt Robbie Keane is szerződést hosszabbított decemberben, így őt is ki kell vásárolni, ha egy másik csapat (a Celtic és a Tottenham kapcsán is többször felvetődött a neve) kinevezné edzőjének. Lapunk úgy értesült, mindkét együttes a jelenlegi edzőjével kezdi el a 2026–2027-es nemzetközi kupaselejtezőt. Az ETO – szintúgy információink szerint – már június elején elkezdi az edzéseket, mert a klub eltökélt célja, hogy főtáblára jusson valamelyik európai kupasorozatban. Ha megnyernék a bajnokságot a győriek, a Bajnokok Ligája-selejtező első körében lenne az első feladatuk, alacsony együtthatójuk miatt szinte biztosan nem kiemeltként (a Ferencváros a második körben kezdene, ha fordulat következne be az utolsó fordulóban).

Lapunk az elmúlt hónapokban többször érdeklődött sajtótájékoztatón a december óta sérült Paul Anton hogylétéről, várható visszatéréséről: eleinte úgy tűnt, a válogatott szünet környékén visszatérhet, végül néhány hete Borbély Balázs is megerősítette, ebben az idényben már nem láthatják őt a pályán, így természetesen jövő szombaton is csak a lelátóról követi az eseményeket. Az ETO FC közösségi média felületeire feltöltött videóban nyilatkozott a román középpályás, s bár konkrétan nem említette, melyik testrészével van problémája, makacs, speciális sérülésről beszélt, s még mindig nem tudni, mennyi időt vesz igénybe a felépülése. Úgy tudjuk, decemberben sérvvel műtötték, majd miután ebből viszonylag gyorsan felépült és elkezdte a munkát, a combjával akadtak problémák.