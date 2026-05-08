Gruber Zsombor: Nincs mese, meg kell nyernünk a kupát!

– Első kupadöntőjére készül: izgatott?

– Várom már a meccset, jó volt átélni az Újpest elleni fölényes derbisikert, ami nagy lökést adott a csapatnak a kupadöntő előtt. Remekül éreztem magam a pályán, a csapat is jól nézett ki, jöhet a ZTE elleni finálé! – mondta lapunknak Gruber Zsombor, a Ferencváros 21 esztendős, háromszoros válogatott támadója.

– Bajnoki címet már nyert a Ferencvárossal, kupát viszont még nem. Elérkezett az ideje?

– Mindig jó trófeát nyerni, ráadásul az elmúlt két alkalommal egyaránt ott volt a döntőben a Ferencváros, de sajnos nem sikerült győznie a Paks ellen. Nincs mese, ezúttal meg kell nyernünk a kupát. Szépen vettük az akadályokat, remélem, a döntőben is kijön a lépés, és feltesszük az i-re a pontot.

– Abból kiindulva, hogy a múlt hét végén öt nullára győztek Újpesten, ön pedig három gólpasszt adott, legalábbis bizakodhatnak…

– Minden meccs más. Biztos vagyok benne, hogy a zalaegerszegiek is nagyon hajtanak majd és motiváltak lesznek, de remélem, megfelelően koncentrálva lépünk pályára, és jól teljesítünk. Remek csapat a ZTE, tele fiatal, kiváló légiósokkal, s van egy erős magyar magja is. Nem véletlenül jutott kupadöntőbe, a bajnokságban is jól szerepel – de felkészültünk belőle, nem érhet minket meglepetés.

– Ebben az idényben két bajnokit játszottak a Zalaegerszeggel, s mindkétszer kikaptak tőle. A visszavágás vágya is fűti önöket?

– Természetesen. Elvégre, ha kétszer vereséget szenvedünk valakitől, arra bizony reagálni kell. Ha jó napot fogunk ki, nem is lesz ezzel probléma, de résen kell lennünk, mert a döntő csak egyetlen meccs, nincs javítási lehetőség.

– Min kell leginkább változtatni az előző két, vereséggel záruló mérkőzéshez képest?

– Bár az első egymás elleni összecsapáson előnybe kerültünk, hamar egyenlített a Zete, majd rúgott még egyet, amire nem volt már válaszunk. Ott több hibát elkövettünk, utólag elemeztük is. A második meccsen Zalaegerszegen nagyszerűen kezdtünk, megszereztük a vezetést, majd Ibrahim Cissé piros lapot kapott, ami jelentősen befolyásolta a mérkőzés további alakulását. Emberelőnyben is volt még lehetőségünk növelni az előnyünket, de sajnos nem sikerült, a zalaiak pedig fordítottak és három egyre nyertek.

– A válogatottban már többször pályára lépett a Puskás Arénában, gyanítom, ez most a klubjában is pluszmotivációt jelent.

– Háromszor játszottam már ott a nemzeti csapattal, óriási büszkeség ez számomra. Ezúttal a Ferencváros labdarúgójaként nyílik rá lehetőségem, ez is motivál természetesen. Csodálatos ez a stadion, remélem, sok szurkoló és kiváló hangulat lesz a döntőn. És persze bízom benne, hogy a végén a ferencvárosi drukkerek lesznek boldogabbak – örömet akarunk szerezni nekik.

– Egy fordulóval az NB I-es idény vége előtt a bajnoki cím nem az önök kezében van, ennek tudatában még jobban felértékelődött a Mol Magyar Kupa?

– Egyáltalán nem, mert az MK-trófea elhódítása minden esetben kiemelten fontos. A döntőkben mindenki nyerni akar, mi, ferencvárosiak pedig eleve csak a győzelemben gondolkodunk.

– Fél évet játszott Zalaegerszegen: hogyan emlékszik vissza arra az időszakra?

– Jól éreztem magam a klubban, már mielőtt odakerültem, akkor is szimpatikus volt a Zete. Szép fél évet töltöttem el Zlaegerszegen, nagyszerűen ment a játék, csak sajnos megsérültem. Szendrei Norberttel, Kiss Bencével és Várkonyi Bencével is együtt futballoztam a mostani csapatból, mindannyiukat remek játékosnak és jó embernek tartom. Most viszont a Fradi sikeréért harcolok, bízom benne, hogy jó meccsen miénk lesz a kupa.

– Ha gólt szerez korábbi csapata ellen, megünnepli?

– Tisztelem a Zalaegerszeget, de ez az adott szituációtól függ – úgyhogy benne van a pakliban.