Premier League: Brighton–Liverpool

Az angol Premier League 31. fordulójának szombati programját a Brighton–Liverpool mérkőzés nyitja. A vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is tagja a kezdőcsapatnak. Kövesse velünk a mérkőzést, élő tudósításunkban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 1–1 – ÉLŐ
Brighton. V.: D. England
Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Milner, Gross – D. Gómez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck. Menedzser: Fabian Hurzeler
Liverpool: Mamardasvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Jones, 8.). Menedzser: Arne Slot
G.: Welbeck (14.), ill. Kerkez (30.)
