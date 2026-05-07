Verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében, Valverdét kórházba szállították
Nemzetközi sajtóhírek már szerdán beszámoltak arról, hogy Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között nincs minden rendben, edzésen egy szabálytalanság miatt kis híján tettlegességig fajult a vitájuk, szét kellett választani őket. A Marca szerint a konfliktus a csütörtök délelőtti edzés előtt folytatódott, amikor Valverde állítólag nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával. A feszült hangulat végigkísérte a tréninget, majd az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki a két játékos között.
Az említett forrás úgy tudja, hogy a dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. A játékos azóta már otthonában lábadozik.
A történtek állítólag rendkívül erős visszhangot váltottak ki a klubon belül. A Marca szerint több öltözői forrás is úgy fogalmazott, hogy:
Ez volt a legsúlyosabb incidens, amelyet valaha átéltek Valdebebasban.
Az eset után sürgősségi megbeszélést tartottak a klub edzőközpontjában, ezen részt vett José Ángel Sánchez, a klub egyik legfontosabb vezetője is. A jelentés szerint egyik játékos sem hagyhatta el az edzőközpontot a válságtanácskozás előtt, miközben fegyelmi eljárás indult Valverde és Tchouaméni ellen.
A madridi öltöző feszült hangulata, az idegesség, a belső megosztottság és a bizonytalanság elsősorban a La Ligát vezető Barcelonának kedvezhet, hiszen vasárnap el Clásicót rendeznek, amelyen a katalánok matematikailag is bebiztosíthatják bajnoki címüket.
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Május 10., vasárnap
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|34
|29
|1
|4
|88–29
|+59
|88
|2. Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|70–31
|+39
|77
|3. Villarreal
|34
|21
|5
|8
|64–39
|+25
|68
|4. Atlético Madrid
|34
|19
|6
|9
|58–36
|+22
|63
|5. Betis
|34
|13
|14
|7
|52–41
|+11
|53
|6. Celta Vigo
|34
|12
|11
|11
|48–44
|+4
|47
|7. Getafe
|34
|13
|5
|16
|28–36
|–8
|44
|8. Athletic Bilbao
|34
|13
|5
|16
|39–50
|–11
|44
|9. Real Sociedad
|34
|11
|10
|13
|52–53
|–1
|43
|10. Osasuna
|34
|11
|9
|14
|40–42
|–2
|42
|11. Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35–41
|–6
|42
|12. Valencia
|34
|10
|9
|15
|37–50
|–13
|39
|13. Espanyol
|34
|10
|9
|15
|37–51
|–14
|39
|14. Elche
|34
|9
|11
|14
|45–53
|–8
|38
|15. Mallorca
|34
|10
|8
|16
|42–51
|–9
|38
|16. Girona
|34
|9
|11
|14
|36–51
|–15
|38
|17. Sevilla
|34
|10
|7
|17
|41–55
|–14
|37
|18. Alaves
|34
|9
|9
|16
|40–53
|–13
|36
|19. Levante
|34
|8
|9
|17
|36–54
|–18
|33
|20. Oviedo
|34
|6
|10
|18
|26–54
|–28
|28