Verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében, Valverdét kórházba szállították

Nemzetközi sajtóhírek már szerdán beszámoltak arról, hogy Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között nincs minden rendben, edzésen egy szabálytalanság miatt kis híján tettlegességig fajult a vitájuk, szét kellett választani őket. A Marca szerint a konfliktus a csütörtök délelőtti edzés előtt folytatódott, amikor Valverde állítólag nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával. A feszült hangulat végigkísérte a tréninget, majd az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki a két játékos között.

Az említett forrás úgy tudja, hogy a dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. A játékos azóta már otthonában lábadozik.

Who needs El Clasico and trophies when we have this? pic.twitter.com/4r17LZzSeG — َ (@Asensii20) May 7, 2026

A történtek állítólag rendkívül erős visszhangot váltottak ki a klubon belül. A Marca szerint több öltözői forrás is úgy fogalmazott, hogy:

Ez volt a legsúlyosabb incidens, amelyet valaha átéltek Valdebebasban.

Az eset után sürgősségi megbeszélést tartottak a klub edzőközpontjában, ezen részt vett José Ángel Sánchez, a klub egyik legfontosabb vezetője is. A jelentés szerint egyik játékos sem hagyhatta el az edzőközpontot a válságtanácskozás előtt, miközben fegyelmi eljárás indult Valverde és Tchouaméni ellen.

A madridi öltöző feszült hangulata, az idegesség, a belső megosztottság és a bizonytalanság elsősorban a La Ligát vezető Barcelonának kedvezhet, hiszen vasárnap el Clásicót rendeznek, amelyen a katalánok matematikailag is bebiztosíthatják bajnoki címüket.

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

Május 10., vasárnap

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!