Nemzeti Sportrádió

Verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében, Valverdét kórházba szállították

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.05.07. 16:30
null
Egyre több a konfliktus a Real Madridnál, Aurélien Tchouménié és Federico Valverdéé a legújabb (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid kórház Federico Valverde Aurélien Tchouaméni verekedés el Clásico La Liga
Tovább fokozódott a belső feszültség a Real Madrid labdarúgócsapatánál: a Marca értesülése szerint két alapember, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés – utóbbit állítólag kórházba kellett szállítani.

Nemzetközi sajtóhírek már szerdán beszámoltak arról, hogy Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között nincs minden rendben, edzésen egy szabálytalanság miatt kis híján tettlegességig fajult a vitájuk, szét kellett választani őket. A Marca szerint a konfliktus a csütörtök délelőtti edzés előtt folytatódott, amikor Valverde állítólag nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával. A feszült hangulat végigkísérte a tréninget, majd az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki a két játékos között.

Az említett forrás úgy tudja, hogy a dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. A játékos azóta már otthonában lábadozik.

A történtek állítólag rendkívül erős visszhangot váltottak ki a klubon belül. A Marca szerint több öltözői forrás is úgy fogalmazott, hogy:

Ez volt a legsúlyosabb incidens, amelyet valaha átéltek Valdebebasban.

Az eset után sürgősségi megbeszélést tartottak a klub edzőközpontjában, ezen részt vett José Ángel Sánchez, a klub egyik legfontosabb vezetője is. A jelentés szerint egyik játékos sem hagyhatta el az edzőközpontot a válságtanácskozás előtt, miközben fegyelmi eljárás indult Valverde és Tchouaméni ellen.

A madridi öltöző feszült hangulata, az idegesség, a belső megosztottság és a bizonytalanság elsősorban a La Ligát vezető Barcelonának kedvezhet, hiszen vasárnap el Clásicót rendeznek, amelyen a katalánok matematikailag is bebiztosíthatják bajnoki címüket.

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Május 10., vasárnap
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona34291488–29+59 88 
2. Real Madrid34245570–31+39 77 
3. Villarreal34215864–39+25 68 
4. Atlético Madrid34196958–36+22 63 
5. Betis341314752–41+11 53 
6. Celta Vigo3412111148–44+4 47 
7. Getafe341351628–36–8 44 
8. Athletic Bilbao341351639–50–11 44 
9. Real Sociedad3411101352–53–1 43 
10. Osasuna341191440–42–2 42 
11. Rayo Vallecano3410121235–41–6 42 
12. Valencia341091537–50–13 39 
13. Espanyol341091537–51–14 39 
14. Elche349111445–53–8 38 
15. Mallorca341081642–51–9 38 
16. Girona349111436–51–15 38 
17. Sevilla341071741–55–14 37 
18. Alaves34991640–53–13 36 
19. Levante34891736–54–18 33 
20. Oviedo346101826–54–28 28 

 

Real Madrid kórház Federico Valverde Aurélien Tchouaméni verekedés el Clásico La Liga
Legfrissebb hírek

„Tedd meg a pénzedért!” – üzeni Luís Figo a Revolut ibériai reklámkampányában

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:30

Mbappéék szerint a kritikusok túlagyalják a szardíniai kiruccanást

Spanyol labdarúgás
2026.05.05. 16:14

Újra megsérült a Real Madrid francia védője

Spanyol labdarúgás
2026.05.05. 14:36

A Dortmundot BL-döntőbe vitte, nyártól az Athletic Bilbao vezetőedzője lesz

Spanyol labdarúgás
2026.05.05. 12:45

Stockholm, Párizs, Cagliari – Kylian Mbappé magánélete szálka a madridi drukkerek szemében

Spanyol labdarúgás
2026.05.05. 10:48

A 37 éves Alexis Sánchez góljával nyert a Sevilla

Spanyol labdarúgás
2026.05.04. 23:02

Idegenben két vállra fektette az Espanyolt, elhalasztotta a bajnokavatást a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.05.03. 22:56

A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát

Minden más foci
2026.05.03. 22:00
Ezek is érdekelhetik