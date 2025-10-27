Légióskörkép: Eppel Márton újabb gólokat lőtt az FK Csíkszeredában, Kerkez megtörte a jeget a Liverpoolban

A román élvonalban az első gólját a közelmúltban szerző Eppel Márton a jelek szerint formába lendült, mert az elmúlt héten két mérkőzésen is betalált. Először hétfőn, a Hermannstadt otthonában volt eredményes, amikor egy rossz hazaadásra lecsapva mattolta a nagyszebeni kapust.

EPPEL GÓLJA A HERMANNSTADT ELLEN

A rutinos center ezt követően a pénteki, Petrolul elleni hazai meccsen is gólt szerzett, ezúttal a kapus Balbarau bakiját kihasználva.

EPPEL PETROLUL ELLENI GÓLJA (A VIDEÓBAN 6:18-TÓL)

A hétközi nemzetközi kupákban is akadtak magyar gólszerzők. A sort Kovács Bendegúz kezdte kedden – az AZ Alkmaar U19-es csapatában szereplő magyar center fejjel és lábbal is bevette a gibraltári Lincoln Red Imps kapuját az UEFA Ifjúsági Ligában.

KOVÁCS BENDEGÚZ DUPLÁJA AZ ALKMAARBAN

A sort Fenyő Noah folytatta szerdán, aki az Eintracht Frankfurt korosztályos csapatában talált be a Liverpool elleni Ifjúsági Liga-meccs 35. percében – igaz, azt a meccset végül 5–4-re az angolok nyerték meg.

FENYŐ NOAH GÓLJA A LIVERPOOL ELLEN (35:01-TŐL)

Szerdán este a Bajnokok Ligájában a Liverpool és a Frankfurt felnőtt csapatai is összecsaptak – az 5–1-es angol sikerrel záruló meccsen az egyébként gólpasszt is kiosztó Szoboszlai Dominik állította be a végeredményt.

SZOBOSZLAI GÓLJA A FRANKFURT ELLEN (0:58-TÓL)

Végül, de nem utolsósorban a szombati nap is a Liverpool aktuális meccse miatt volt jelentős légiósaink szemszögéből: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, Kerkez Milos első bajnoki gólját jegyezte, de a regnáló angol bajnok ennek dacára 3–2-re kikapott a Brentford otthonában.

KERKEZ GÓLJA A BRENTFORD ELLEN

LÉGIÓSAINK ELMÚLT HETI PROGRAMJA

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

Hermannstadt–FK Csíkszereda 0–2

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 68. percben lépett pályára, Eppel Márton kezdő volt, a 38. percben gólt szerzett, a 68. percben lecserélték, Ferenczi János nem lépett pályára, Hegedűs János végigjátszotta az összecsapást, Kaján Norbert nem lépett pályára, Kelemen Dávid és Nagy János nem lépett pályára, Pászka Lóránd végigjátszotta az összecsapást, Szabó Bálint nem kapott lehetőséget, Szalay Szabolcs kezdő volt, a 60. percben lecseréltek, Végh Bence nem játszott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Eyüpspor–Kasimpasa 2–0

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta az összecsapást.

OKTÓBER 21., KEDD

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia) 2–2

Leverkusen: Szép Márton a 40. percben állt be.

Bajnoki kieséses szakasz

AZ (holland)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 4–0

AZ: Kovács Bendegúz 70 percet játszott, a 28. és a 45+2. percben gólt szerzett.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Sheffield United 1–3

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

Portsmouth–Coventry City 1–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk a kispadon tekintette meg a találkozót.

OKTÓBER 22., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol) 1–5

Liverpool: Kerkez Milos a kispadon ült, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, gólpasszt adott, majd a 70. percben gólt is szerzett.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol) 4–5

Frankfurt: Fenyő Noah végig a pályán volt, a 35. percben gólt szerzett.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Watford–West Bromwich Albion 2–1

WBA: Callum Styles kezdőként 80 percet játszott, a 42. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 5. forduló (a 16 közé jutásért)

Somorja–Nagyszombat 1–1 – 11-esekkel: 4–5

Somorja: Csorba Noel kezdett, a 74. percben lecserélték.

Aranyosmarót–Kassa 2–4

Kassa: Kovács Mátyás csereként egy félidőt játszott.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 1. forduló

Skofja Loka–Nafta Lendva 1–6

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel a szünetben állt be, Németh Ervin végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Istanbul Basaksehir 0–0

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, az 56. percben sárga lapot kapott.

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Alapszakasz

Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a 62. percben lecserélték.

Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 1–1

Raków: Baráth Péter kezdett, a 40. percben sárga lapot kapott, a 80. percben lecserélték.

ANGLIA

League One (III. osztály)

Exeter–Plymouth Argyle 2–0

Plymouth: Szűcs Kornél a kispadon ülte végig a mérkőzést.

OKTÓBER 24., PÉNTEK

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Inter Miami–Nashville SC 3–1

Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Werder Bremen–Union Berlin 1–0

Union Berlin: Schäfer András a 61. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–Petrolul 1–1

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 75. percben állt be, Eppel Márton a 41. percben gólt rúgott, a 75. percben lecserélték, Ferenczi János és Hegedűs János végig a pályán volt, Kaján Norbert nem állt be, Kelemen Dávid és Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a 61. percben állt be, Szalay Szabolcs a 75. percben állt be, a 90. percben tizenegyest rontott, Végh Bence kezdőként 85 percet játszott.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Bravo 1–3

Aluminij: Tanyi Barnabás a 81. percben állt be.

OKTÓBER 25., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Brentford–Liverpool FC 3–2

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 33. percben sárga lapot kapott, a 45+5. percben gólt szerzett, majd a 61. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 89. percben gólpasszt adott.

Championship (II. osztály)

Ipswich Town–West Bromwich Albion 1–0

WBA: Callum Styles a 82. percben állt be.

Portsmouth–Stoke City 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk a 85. percben állt be.

Blackburn Rovers–Southampton 2–1

Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.

AUSZTRIA

Bundesliga

Linzer ASK–Grazer AK 1–0

GAK: Jánó Zétény kezdett, a 82. percben lecserélték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–OC Charleroi 1–1

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Asdod–Hapoel Petah Tikva 1–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 73. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Cracovia 2–1

Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a 76. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Augsburg–RB Leipzig 0–6

Leipzig: Gulácsi Péter védte csapata kapuját, Willi Orbán is kezdett, a 70. percben lecserélték.

Hamburger SV–Wolfsburg 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence az 56. percben állt be.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Fortuna Düsseldorf 1–0

Hertha: Dárdai Márton kezdett, a 98. percben lecserélték.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Avellino–Spezia 0–4

Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben gólpasszt adott.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

Estrela–Rio Ave 1–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi OSK–Gloria Bistrita 1–1

Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.

ASA Marosvásárhely–CSM Slatina 3–2

ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 75. percben állt be.

Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti 1–4

Olimpia: Pintér Bence kezdőként 66 percet játszott, mielőtt lecserélték, Torvund Alexander a szünetben állt be, Bontas Kristóf a kispadon ült.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–St. Mirren 3–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski 1923–Topolya 2–1

Topolya: Mezei Szabolcs a 72. percben állt be.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 2–4

DAC: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést, a 68. percben gólt szerzett, Tuboly Máté kezdett, a 91. percben lecserélték.

Zsolna–Szakolca 3–2

Zsolna: Szánthó Regő a 84. percben állt be.

Kassa–Zólyombrézó 2–4

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 61. percben lecserélték.

2. Liga (II. osztály)

Somorja–Maniga 1–0

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Alanyaspor 2–0

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 26., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Ried–Rapid Wien 0–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–Beerschot VA 1–2

Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 82 percet játszott.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Arisz 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás a szünetben állt be.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Auxerre–Le Havre 0–1

Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Lechia Gdansk 2–1

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Hannover 0–3

Braunschweig: Szabó Levente a szünetben állt be csereként.

ROMÁNIA

Superliga

FCSB–UTA Arad 4–0

UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Málaga–FC Andorra 4–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, Yaakobishvili Áron végigvédte a mérkőzést.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Häcken 2–2

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta Lendva–Bilje 4–1

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Göztepe 3–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

Genclerbirligi–Konyaspor 1–2

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült

Kasimpasa–Besiktas 1–1

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 27., HÉTFŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

23.45: FC Cincinnati–Columbus Crew

Columbus: Gazdag Dániel

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Samsunspor–Rizespor

Rizespor: Mocsi Attila