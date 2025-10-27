Légióskörkép: Eppel Márton újabb gólokat lőtt az FK Csíkszeredában, Kerkez megtörte a jeget a Liverpoolban
A román élvonalban az első gólját a közelmúltban szerző Eppel Márton a jelek szerint formába lendült, mert az elmúlt héten két mérkőzésen is betalált. Először hétfőn, a Hermannstadt otthonában volt eredményes, amikor egy rossz hazaadásra lecsapva mattolta a nagyszebeni kapust.
EPPEL GÓLJA A HERMANNSTADT ELLEN
A rutinos center ezt követően a pénteki, Petrolul elleni hazai meccsen is gólt szerzett, ezúttal a kapus Balbarau bakiját kihasználva.
EPPEL PETROLUL ELLENI GÓLJA (A VIDEÓBAN 6:18-TÓL)
A hétközi nemzetközi kupákban is akadtak magyar gólszerzők. A sort Kovács Bendegúz kezdte kedden – az AZ Alkmaar U19-es csapatában szereplő magyar center fejjel és lábbal is bevette a gibraltári Lincoln Red Imps kapuját az UEFA Ifjúsági Ligában.
KOVÁCS BENDEGÚZ DUPLÁJA AZ ALKMAARBAN
A sort Fenyő Noah folytatta szerdán, aki az Eintracht Frankfurt korosztályos csapatában talált be a Liverpool elleni Ifjúsági Liga-meccs 35. percében – igaz, azt a meccset végül 5–4-re az angolok nyerték meg.
FENYŐ NOAH GÓLJA A LIVERPOOL ELLEN (35:01-TŐL)
Szerdán este a Bajnokok Ligájában a Liverpool és a Frankfurt felnőtt csapatai is összecsaptak – az 5–1-es angol sikerrel záruló meccsen az egyébként gólpasszt is kiosztó Szoboszlai Dominik állította be a végeredményt.
SZOBOSZLAI GÓLJA A FRANKFURT ELLEN (0:58-TÓL)
Végül, de nem utolsósorban a szombati nap is a Liverpool aktuális meccse miatt volt jelentős légiósaink szemszögéből: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, Kerkez Milos első bajnoki gólját jegyezte, de a regnáló angol bajnok ennek dacára 3–2-re kikapott a Brentford otthonában.
KERKEZ GÓLJA A BRENTFORD ELLEN
LÉGIÓSAINK ELMÚLT HETI PROGRAMJA
OKTÓBER 20., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
Hermannstadt–FK Csíkszereda 0–2
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 68. percben lépett pályára, Eppel Márton kezdő volt, a 38. percben gólt szerzett, a 68. percben lecserélték, Ferenczi János nem lépett pályára, Hegedűs János végigjátszotta az összecsapást, Kaján Norbert nem lépett pályára, Kelemen Dávid és Nagy János nem lépett pályára, Pászka Lóránd végigjátszotta az összecsapást, Szabó Bálint nem kapott lehetőséget, Szalay Szabolcs kezdő volt, a 60. percben lecseréltek, Végh Bence nem játszott.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Eyüpspor–Kasimpasa 2–0
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta az összecsapást.
OKTÓBER 21., KEDD
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia) 2–2
Leverkusen: Szép Márton a 40. percben állt be.
Bajnoki kieséses szakasz
AZ (holland)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 4–0
AZ: Kovács Bendegúz 70 percet játszott, a 28. és a 45+2. percben gólt szerzett.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Sheffield United 1–3
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
Portsmouth–Coventry City 1–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk a kispadon tekintette meg a találkozót.
OKTÓBER 22., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol) 1–5
Liverpool: Kerkez Milos a kispadon ült, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, gólpasszt adott, majd a 70. percben gólt is szerzett.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol) 4–5
Frankfurt: Fenyő Noah végig a pályán volt, a 35. percben gólt szerzett.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Watford–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles kezdőként 80 percet játszott, a 42. percben sárga lapot kapott.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 5. forduló (a 16 közé jutásért)
Somorja–Nagyszombat 1–1 – 11-esekkel: 4–5
Somorja: Csorba Noel kezdett, a 74. percben lecserélték.
Aranyosmarót–Kassa 2–4
Kassa: Kovács Mátyás csereként egy félidőt játszott.
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
Skofja Loka–Nafta Lendva 1–6
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel a szünetben állt be, Németh Ervin végig a pályán volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Istanbul Basaksehir 0–0
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, az 56. percben sárga lapot kapott.
OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a 62. percben lecserélték.
Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 1–1
Raków: Baráth Péter kezdett, a 40. percben sárga lapot kapott, a 80. percben lecserélték.
ANGLIA
League One (III. osztály)
Exeter–Plymouth Argyle 2–0
Plymouth: Szűcs Kornél a kispadon ülte végig a mérkőzést.
OKTÓBER 24., PÉNTEK
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Inter Miami–Nashville SC 3–1
Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Werder Bremen–Union Berlin 1–0
Union Berlin: Schäfer András a 61. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–Petrolul 1–1
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 75. percben állt be, Eppel Márton a 41. percben gólt rúgott, a 75. percben lecserélték, Ferenczi János és Hegedűs János végig a pályán volt, Kaján Norbert nem állt be, Kelemen Dávid és Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a 61. percben állt be, Szalay Szabolcs a 75. percben állt be, a 90. percben tizenegyest rontott, Végh Bence kezdőként 85 percet játszott.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Aluminij–Bravo 1–3
Aluminij: Tanyi Barnabás a 81. percben állt be.
OKTÓBER 25., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Brentford–Liverpool FC 3–2
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 33. percben sárga lapot kapott, a 45+5. percben gólt szerzett, majd a 61. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 89. percben gólpasszt adott.
Championship (II. osztály)
Ipswich Town–West Bromwich Albion 1–0
WBA: Callum Styles a 82. percben állt be.
Portsmouth–Stoke City 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk a 85. percben állt be.
Blackburn Rovers–Southampton 2–1
Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.
AUSZTRIA
Bundesliga
Linzer ASK–Grazer AK 1–0
GAK: Jánó Zétény kezdett, a 82. percben lecserélték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–OC Charleroi 1–1
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Asdod–Hapoel Petah Tikva 1–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 73. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Cracovia 2–1
Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a 76. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Augsburg–RB Leipzig 0–6
Leipzig: Gulácsi Péter védte csapata kapuját, Willi Orbán is kezdett, a 70. percben lecserélték.
Hamburger SV–Wolfsburg 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence az 56. percben állt be.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Fortuna Düsseldorf 1–0
Hertha: Dárdai Márton kezdett, a 98. percben lecserélték.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Avellino–Spezia 0–4
Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben gólpasszt adott.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
Estrela–Rio Ave 1–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Sepsi OSK–Gloria Bistrita 1–1
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
ASA Marosvásárhely–CSM Slatina 3–2
ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 75. percben állt be.
Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti 1–4
Olimpia: Pintér Bence kezdőként 66 percet játszott, mielőtt lecserélték, Torvund Alexander a szünetben állt be, Bontas Kristóf a kispadon ült.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–St. Mirren 3–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Radnicski 1923–Topolya 2–1
Topolya: Mezei Szabolcs a 72. percben állt be.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 2–4
DAC: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést, a 68. percben gólt szerzett, Tuboly Máté kezdett, a 91. percben lecserélték.
Zsolna–Szakolca 3–2
Zsolna: Szánthó Regő a 84. percben állt be.
Kassa–Zólyombrézó 2–4
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 61. percben lecserélték.
2. Liga (II. osztály)
Somorja–Maniga 1–0
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Alanyaspor 2–0
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Ried–Rapid Wien 0–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–Beerschot VA 1–2
Lommel: Vancsa Zalán kezdőként 82 percet játszott.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Arisz 1–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás a szünetben állt be.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Auxerre–Le Havre 0–1
Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Lechia Gdansk 2–1
Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Hannover 0–3
Braunschweig: Szabó Levente a szünetben állt be csereként.
ROMÁNIA
Superliga
FCSB–UTA Arad 4–0
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Málaga–FC Andorra 4–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, Yaakobishvili Áron végigvédte a mérkőzést.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Häcken 2–2
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Bilje 4–1
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Göztepe 3–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
Genclerbirligi–Konyaspor 1–2
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült
Kasimpasa–Besiktas 1–1
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 27., HÉTFŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
23.45: FC Cincinnati–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Samsunspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila