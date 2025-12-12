Nemzeti Sportrádió

Három és fél év után talált főtámogatót a negyedosztályba száműzött francia bajnokcsapat

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 13:10
null
A 2015-ben átadott, szebb napokra tervezett bordeaux-i stadion (Fotó: Getty Images)
Címkék
francia foci Girondins Bordeaux Bordeaux
Három és fél évvel az élvonalból történt kiesése óta először talált állandó főszponzort a története talán legnehezebb időszakát élő patinás francia labdarúgócsapat, a jelenleg a negyedik vonalban szereplő Girondins Bordeaux.

A szélvédők, autóablakok gyártásával foglalkozó francia 123 Pare Brise egyelőre az idény végéig, jövő nyárig szóló szerződést kötött Zinédine Zidane egykori klubjával – a folytatás az esetleges feljutástól függhet.

A Girondins Bordeaux 2022 májusában kiesett a francia élvonalból, két idény után, 2024 nyarán tartozásai miatt csődöt jelentett, kizárták a másodosztályból, és tavaly már csak a negyedik vonalban indulhatott el. Tavasszal a három csoport egyikének negyedik helyezettjeként zárt a National 2-ben.

A legutóbb 2009-ben aranyérmes, hatszoros francia bajnokcsapat pillanatnyilag vezeti az A-csoportot a negyedik vonalban, a legutóbbi győzelmét – sorozatban a nyolcadikat – így ünnepelték a játékosok és törzsszurkolóik:

 

francia foci Girondins Bordeaux Bordeaux
Legfrissebb hírek

Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

Francia labdarúgás
2025.12.07. 22:43

Közvetlen rivális ellen játszottak döntetlent Negóék a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.12.07. 19:11

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Francia labdarúgás
2025.11.21. 22:40

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Francia labdarúgás
2025.11.02. 22:42

Negóék egy órán át emberhátrányban játszva csúnyán kikaptak az OM-től

Francia labdarúgás
2025.10.18. 23:20

Az időjárás közbeszólt: elhalasztják a Marseille–PSG rangadót

Francia labdarúgás
2025.09.21. 16:33

Gólszüret a Ligue 1-ban: a PSG hat, a Lille hét gólnál állt meg

Francia labdarúgás
2025.08.30. 23:19

Nehéz anyagi helyzetbe került az előző idényben BL-induló elit ligás csapat

Francia labdarúgás
2025.08.26. 12:42
Ezek is érdekelhetik