Három és fél év után talált főtámogatót a negyedosztályba száműzött francia bajnokcsapat

A szélvédők, autóablakok gyártásával foglalkozó francia 123 Pare Brise egyelőre az idény végéig, jövő nyárig szóló szerződést kötött Zinédine Zidane egykori klubjával – a folytatás az esetleges feljutástól függhet.

A Girondins Bordeaux 2022 májusában kiesett a francia élvonalból, két idény után, 2024 nyarán tartozásai miatt csődöt jelentett, kizárták a másodosztályból, és tavaly már csak a negyedik vonalban indulhatott el. Tavasszal a három csoport egyikének negyedik helyezettjeként zárt a National 2-ben.

A legutóbb 2009-ben aranyérmes, hatszoros francia bajnokcsapat pillanatnyilag vezeti az A-csoportot a negyedik vonalban, a legutóbbi győzelmét – sorozatban a nyolcadikat – így ünnepelték a játékosok és törzsszurkolóik: