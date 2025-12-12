Nemzeti Sportrádió

Arne Slot szerint egy beszélgetés dönthet Mohamed Szalah liverpooli sorsáról

2025.12.12. 13:00
Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool holland menedzsere, Arne Slot pénteken a Brighton & Hove Albion elleni mérkőzés előtt többek között a Mohamed Szalahhal kapcsolatos újságírói kérdésekre válaszolt, de Szoboszlai Dominik és a játékosok túlterheltsége is szóba került.

„Ma délelőtt beszélgetni fogok Móval, és ennek a beszélgetésnek az eredménye dönti majd el, hogy hogyan fog kinézni a holnap – kezdte a sajtótájékoztatót Arne Slot, a Liverpool menedzsere a klubhonlap összefoglalója szerint.Amire szükségem van, az egy beszélgetés. Tovább próbálkozhat, de nem sok mindent tudok mondani róla azon kívül, hogy ma beszélek vele. Ahogy mondtam, ennek a beszélgetésnek a végkifejlete határozza majd meg, hogy hogyan fognak kinézni a dolgok holnap.”

A holland szakember ezután arról is értekezett, hogy több játékosa is sokat játszott az elmúlt hetekben: „Szerintem hasznos lesz, hogy a következő hetekben nem játszunk annyi meccset, mint eddig. (…) Sohasem jó dolog elveszíteni egy meccset, márpedig ez történt, amikor nem voltunk a legjobb formában, de néha a játékosoknak is szükségük van pihenésre. Nézzük meg Dominikot, nézzük meg Virgilt (Van Dijk), nézzük meg Ibout (Konaté) vagy nézzük meg Ryant (Gravenberch)! Ők rengeteg percet játszottak, mert mások nem voltak bevethetők. Szóval nekik jó, hogy most olyan meccssorozat következik, amelyben van egy hét pihenő az összecsapások között. A játékosok pedig visszatérnek a sérülésekből, és amikor bevethetők lesznek, akkor már több játékos közül lehet választani.”

A sajtótájékoztatón az újságírók többször is visszatértek volna a Szalah-ügyre, és arra, mi várható az egyiptomi játékos jövőjét illetően, Slot azonban rendre hajthatatlan volt: „Felesleges feltenni ezt a kérdést, ha már annyiszor ugyanazt a választ adtam” – mondta, de annyit azért nagy nehezen elárult, személy szerint nincs oka arra, hogy a játékos ne maradjon a jövőben is a Liverpool alkalmazásában.

A Liverpool–Brighton összecsapás holnap (szombaton) 16 órakor kezdődik az Anfieldben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
SZOMBAT
16.00: Chelsea–Everton (Tv: Match4)
16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1)– élőben az NSO-n!
18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)
21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal15103228–9+19 33 
2. Manchester City15101435–16+19 31 
3. Aston Villa1593322–15+7 30 
4. Crystal Palace1575320–12+8 26 
5. Chelsea1574425–15+10 25 
6. Manchester United1574426–22+4 25 
7. Everton1573518–17+1 24 
8. Brighton & Hove Albion1565425–21+4 23 
9. Sunderland1565418–17+1 23 
10. Liverpool1572624–2423 
11. Tottenham1564525–18+7 22 
12. Newcastle1564521–19+2 22 
13. Bournemouth1555521–24–3 20 
14. Brentford1561821–24–3 19 
15. Fulham1552820–24–4 17 
16. Leeds United1543819–29–10 15 
17. Nottingham Forest1543814–25–11 15 
18. West Ham1534817–29–12 13 
19. Burnley15311116–30–14 10 
20. Wolverhampton152138–33–25 

 

 

