Arne Slot szerint egy beszélgetés dönthet Mohamed Szalah liverpooli sorsáról

„Ma délelőtt beszélgetni fogok Móval, és ennek a beszélgetésnek az eredménye dönti majd el, hogy hogyan fog kinézni a holnap – kezdte a sajtótájékoztatót Arne Slot, a Liverpool menedzsere a klubhonlap összefoglalója szerint. – Amire szükségem van, az egy beszélgetés. Tovább próbálkozhat, de nem sok mindent tudok mondani róla azon kívül, hogy ma beszélek vele. Ahogy mondtam, ennek a beszélgetésnek a végkifejlete határozza majd meg, hogy hogyan fognak kinézni a dolgok holnap.”

A holland szakember ezután arról is értekezett, hogy több játékosa is sokat játszott az elmúlt hetekben: „Szerintem hasznos lesz, hogy a következő hetekben nem játszunk annyi meccset, mint eddig. (…) Sohasem jó dolog elveszíteni egy meccset, márpedig ez történt, amikor nem voltunk a legjobb formában, de néha a játékosoknak is szükségük van pihenésre. Nézzük meg Dominikot, nézzük meg Virgilt (Van Dijk), nézzük meg Ibout (Konaté) vagy nézzük meg Ryant (Gravenberch)! Ők rengeteg percet játszottak, mert mások nem voltak bevethetők. Szóval nekik jó, hogy most olyan meccssorozat következik, amelyben van egy hét pihenő az összecsapások között. A játékosok pedig visszatérnek a sérülésekből, és amikor bevethetők lesznek, akkor már több játékos közül lehet választani.”

A sajtótájékoztatón az újságírók többször is visszatértek volna a Szalah-ügyre, és arra, mi várható az egyiptomi játékos jövőjét illetően, Slot azonban rendre hajthatatlan volt: „Felesleges feltenni ezt a kérdést, ha már annyiszor ugyanazt a választ adtam” – mondta, de annyit azért nagy nehezen elárult, személy szerint nincs oka arra, hogy a játékos ne maradjon a jövőben is a Liverpool alkalmazásában.

A Liverpool–Brighton összecsapás holnap (szombaton) 16 órakor kezdődik az Anfieldben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

SZOMBAT

16.00: Chelsea–Everton (Tv: Match4)

16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1)– élőben az NSO-n!

18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)

21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham–Tottenham

15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)

15.00: West Ham–Aston Villa

17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)