Az M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid kapta a Knézy Jenő-díjat
A közmédia életműdíjas főmunkatársának, legendás sportriporterének emléket állító Knézy Jenő-díjat az idén 10 éves M4 Sport csatornaigazgatója vehette át.
Székely Dávid az M4 Sport mindennapjaiban nemcsak vezetőként, de műsorvezetőként és kommentátorként is helytáll - széles sportági palettával a kerékpártól és az alpesi sítől, a kajak-kenun és az atlétikán át a futballig. Elhivatottsága, szakmai igényessége és közszolgálati szemlélete mellett szívügye a tehetséggondozás: kiemelt szerepet vállal a fiatal sportújságírók és kommentátorok mentorálásában, aktívan építve a szakma utánpótlását.
A hagyományok szerint a közmédia díjait mindig az előző évi kitüntetett adja át, valamint ő mond laudációt is, így Székely Dávid lapunk főszerkesztőjétől, Szöllősi Györgytől vehette át a Knézy Jenő-díjat. A közszolgálati média díjátadó gálája az M5 kulturális csatornán december 19-én 21 órától megnézhető.
A DÍJAZOTTAK:
Karinthy-gyűrű: Mikó István
Duna-díj: Orosz Ildikó
Tőkéczki László-díj: Róka Ildikó és Móczár István
Sára-Csoóri-életműdíj: Korniss Péter
Herczeg Ferenc-díj: Németh Miklós Attila
Dohnányi Ernő-díj: Devich Márton
Wacha Imre-díj: Kovács P. József
Egyesy Géza-díj: Lánczi Ágnes
Gyukity István-díj: Beregnyei Miklós
Knézy Jenő-díj: Székely Dávid
