Az M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid kapta a Knézy Jenő-díjat

2025.12.12. 13:50
Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György adta át a Knézy Jenő-díjat Székely Dávidnak (balra) (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Knézy Jenő-díj közmédia Székely Dávid
A köz szolgálatáért végzett tevékenység és a példaértékű szakmai munka elismeréseként idén is átadták a közmédia legrangosabb szakmai díjait. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója kapta a Knézy Jenő-díjat.

A közmédia életműdíjas főmunkatársának, legendás sportriporterének emléket állító Knézy Jenő-díjat az idén 10 éves M4 Sport csatornaigazgatója vehette át. 

Székely Dávid az M4 Sport mindennapjaiban nemcsak vezetőként, de műsorvezetőként és kommentátorként is helytáll - széles sportági palettával a kerékpártól és az alpesi sítől, a kajak-kenun és az atlétikán át a futballig. Elhivatottsága, szakmai igényessége és közszolgálati szemlélete mellett szívügye a tehetséggondozás: kiemelt szerepet vállal a fiatal sportújságírók és kommentátorok mentorálásában, aktívan építve a szakma utánpótlását. 

A hagyományok szerint a közmédia díjait mindig az előző évi kitüntetett adja át, valamint ő mond laudációt is, így Székely Dávid lapunk főszerkesztőjétől, Szöllősi Györgytől vehette át a Knézy Jenő-díjat. A közszolgálati média díjátadó gálája az M5 kulturális csatornán december 19-én 21 órától megnézhető.

A DÍJAZOTTAK:
Karinthy-gyűrű: Mikó István
Duna-díj: Orosz Ildikó
Tőkéczki László-díj: Róka Ildikó és Móczár István
Sára-Csoóri-életműdíj: Korniss Péter
Herczeg Ferenc-díj: Németh Miklós Attila
Dohnányi Ernő-díj: Devich Márton
Wacha Imre-díj: Kovács P. József
Egyesy Géza-díj: Lánczi Ágnes
Gyukity István-díj: Beregnyei Miklós
Knézy Jenő-díj: Székely Dávid

2024.12.12. 17:18

Átadták a közmédia legrangosabb szakmai elismeréseit – főszerkesztőnk Knézy Jenő-díjat kapott

Tíz kategóriában adtak át elismeréseket, Szöllősi Györgyöt is díjazták.

 

 

