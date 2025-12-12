Az M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid kapta a Knézy Jenő-díjat

A közmédia életműdíjas főmunkatársának, legendás sportriporterének emléket állító Knézy Jenő-díjat az idén 10 éves M4 Sport csatornaigazgatója vehette át.

Székely Dávid az M4 Sport mindennapjaiban nemcsak vezetőként, de műsorvezetőként és kommentátorként is helytáll - széles sportági palettával a kerékpártól és az alpesi sítől, a kajak-kenun és az atlétikán át a futballig. Elhivatottsága, szakmai igényessége és közszolgálati szemlélete mellett szívügye a tehetséggondozás: kiemelt szerepet vállal a fiatal sportújságírók és kommentátorok mentorálásában, aktívan építve a szakma utánpótlását.

A hagyományok szerint a közmédia díjait mindig az előző évi kitüntetett adja át, valamint ő mond laudációt is, így Székely Dávid lapunk főszerkesztőjétől, Szöllősi Györgytől vehette át a Knézy Jenő-díjat. A közszolgálati média díjátadó gálája az M5 kulturális csatornán december 19-én 21 órától megnézhető.

A DÍJAZOTTAK:

Karinthy-gyűrű: Mikó István

Duna-díj: Orosz Ildikó

Tőkéczki László-díj: Róka Ildikó és Móczár István

Sára-Csoóri-életműdíj: Korniss Péter

Herczeg Ferenc-díj: Németh Miklós Attila

Dohnányi Ernő-díj: Devich Márton

Wacha Imre-díj: Kovács P. József

Egyesy Géza-díj: Lánczi Ágnes

Gyukity István-díj: Beregnyei Miklós

Knézy Jenő-díj: Székely Dávid