Nemzeti Sportrádió

Brazília: a magyar csatár januárban klubot vált – Peruból is hívják

Vágólapra másolva!
2025.11.28. 08:40
null
Barkóczi Benedek januárban távozhat a Santa Fé FC-től (Fotó: facebook.com/Barkóczi Beni, a magyar csatár Brazíliából)
Címkék
Barkóczi Benedek légiósok Santa Fé FC
A brazil Santa Fé FC U20-as labdarúgócsapatában szerepelő Barkóczi Benedek januárban klubot vált – derül ki a csatár Facebookon közzétett posztjából.

 

A 20 éves, korosztályos válogatott csatár, az itthon az NB I-ben az MTK-ban, legutóbb pedig a másodosztályú Kozármislenyben futballozó Barkóczi Benedek a héten a Nemzeti Sportrádiónak már beszélt a téli átigazolás lehetőségéről, legújabb Facebook-posztjából pedig kiderül, hogy januárban, miután lejár a jelenlegi megállapodása a Santa Fé FC U20-as csapatánál, biztosan klubot vált.

 

Légiósok
2025.11.25. 17:14

Barkóczi Benedek célja, hogy jövőre már profi szerződést kapjon Brazíliában

A tengerentúlon futballozó fiatal játékos a Nemzeti Sportrádiónak beszélt a terveiről.

 

Barkóczi posztjában egyéni edzője, a brazíliai szerződésben is közreműködő Felipe Matos beszél a támadó téli lehetőségeiről.

Több érdeklődés befutott már, az egyik legkonkrétabb egy, a Cariocában, vagyis Rio állam élvonalbeli bajnokságában szereplő klubtól jött, itt már olyan sztárcsapatok is szerepelnek a januárban induló bajnokságban, mint a Botafogo, a Flamengo, Fluminense vagy a Vasco. Emellett Peruból is jött egy megkeresés, de európai csapatok is informálódtak már Beniről. Jelen állás szerint a Copinhát (más néven Copa Sao Paulo, ami a legrangosabb, minden év elején megrendezendő U20-as kupasorozatnak számít Brazíliában – a szerk. ) megvárjuk a Santa Fénél, utána, januárban le is jár a megállapodása a klubnál, akkor születhet döntés arról, hova szerződik” – mondta Barkóczi kapcsán Felipe Matos.

A klubváltás azért is vehető biztosra, mert a Santa Fének jelenleg nincs felnőttcsapata, Barkóczi pedig jövőre már „kiöregszik” az U20-as korosztályból, hiszen szeptemberben 21 éves lesz. A támadó a héten még itthon töltötte a szabadságát, a tervek szerint jövő héten kell visszatérnie a brazil csapathoz, mellyel megkezdik a felkészülés a januári Copinhára.

 

Barkóczi Benedek légiósok Santa Fé FC
Legfrissebb hírek

Daniel Ortiz: A modern kapus remek példája Yaakobishvili Áron

Légiósok
2 órája

Barkóczi Benedek célja, hogy jövőre már profi szerződést kapjon Brazíliában

Légiósok
2025.11.25. 17:14

„Nem ez volt a legjobb meccsünk” – a duplázó Molnár Rajmund az 5–1-es siker után

Légiósok
2025.11.25. 07:34

Molnár Rajmund remek estéje: két rúgott gól és kiütéses győzelem a lengyel bajnokságban

Légiósok
2025.11.24. 21:00

Heti légiósprogram: magyarok csapatainak csatája a Konferencialigában

Légiósok
2025.11.24. 12:10

Légióskörkép: Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is született magyar gól

Légiósok
2025.11.24. 11:09

Sallai durva rúgást kapott, ellenfelének még csak a sárgát sem mutatták fel – videó

Légiósok
2025.11.23. 22:43

„A sport néha ad, néha elvesz” – Redzic Damir az írek elleni bemutatkozásáról

Légiósok
2025.11.21. 13:58
Ezek is érdekelhetik