Brazília: a magyar csatár januárban klubot vált – Peruból is hívják

Barkóczi posztjában egyéni edzője, a brazíliai szerződésben is közreműködő Felipe Matos beszél a támadó téli lehetőségeiről.

„Több érdeklődés befutott már, az egyik legkonkrétabb egy, a Cariocában, vagyis Rio állam élvonalbeli bajnokságában szereplő klubtól jött, itt már olyan sztárcsapatok is szerepelnek a januárban induló bajnokságban, mint a Botafogo, a Flamengo, Fluminense vagy a Vasco. Emellett Peruból is jött egy megkeresés, de európai csapatok is informálódtak már Beniről. Jelen állás szerint a Copinhát (más néven Copa Sao Paulo, ami a legrangosabb, minden év elején megrendezendő U20-as kupasorozatnak számít Brazíliában – a szerk. ) megvárjuk a Santa Fénél, utána, januárban le is jár a megállapodása a klubnál, akkor születhet döntés arról, hova szerződik” – mondta Barkóczi kapcsán Felipe Matos.

A klubváltás azért is vehető biztosra, mert a Santa Fének jelenleg nincs felnőttcsapata, Barkóczi pedig jövőre már „kiöregszik” az U20-as korosztályból, hiszen szeptemberben 21 éves lesz. A támadó a héten még itthon töltötte a szabadságát, a tervek szerint jövő héten kell visszatérnie a brazil csapathoz, mellyel megkezdik a felkészülés a januári Copinhára.