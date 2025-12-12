Lando Norris ma este Taskentben átveszi az F1-es világbajnoki trófeát
Napok óta zajlik az üzbég fővárosban, Taskentben a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) éves általános gyűlése. Pénteken napközben újabb négy évre elnöknek választották az egyedüli jelöltként induló Mohammed Ben Szulajemet, este pedig megrendezik a gálavacsorával egybekötött szokásos nagyszabású díjátadót.
A ceremónián az FIA égisze alá tartozó bajnokságok legjobbjai veszik át az első háromnak járó serleget. Az est fénypontjaként a Formula–1-es versenyzőket díjazzák, így utolsóként Lando Norris kapja meg a világbajnoki trófeát – az összetett második helyén végző Max Verstappen betegség miatt kihagyja az eseményt.
A gála az FIA YouTube-oldalán magyar idő szerint 19 órától követhető (az elmúlt évekhez hasonlóan csúsztatott élő közvetítésben).
