Lando Norris ma este Taskentben átveszi az F1-es világbajnoki trófeát

A ceremónián az FIA égisze alá tartozó bajnokságok legjobbjai veszik át az első háromnak járó serleget. Az est fénypontjaként a Formula–1-es versenyzőket díjazzák, így utolsóként Lando Norris kapja meg a világbajnoki trófeát – az összetett második helyén végző Max Verstappen betegség miatt kihagyja az eseményt.

A gála az FIA YouTube-oldalán magyar idő szerint 19 órától követhető (az elmúlt évekhez hasonlóan csúsztatott élő közvetítésben).