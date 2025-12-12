Nemzeti Sportrádió

Lando Norris ma este Taskentben átveszi az F1-es világbajnoki trófeát

2025.12.12. 15:51
Öt nap telt el a világbajnoki döntő óta (Fotó: Getty Images)
Napok óta zajlik az üzbég fővárosban, Taskentben a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) éves általános gyűlése. Pénteken napközben újabb négy évre elnöknek választották az egyedüli jelöltként induló Mohammed Ben Szulajemet, este pedig megrendezik a gálavacsorával egybekötött szokásos nagyszabású díjátadót.

A ceremónián az FIA égisze alá tartozó bajnokságok legjobbjai veszik át az első háromnak járó serleget. Az est fénypontjaként a Formula–1-es versenyzőket díjazzák, így utolsóként Lando Norris kapja meg a világbajnoki trófeát – az összetett második helyén végző Max Verstappen betegség miatt kihagyja az eseményt.

A gála az FIA YouTube-oldalán magyar idő szerint 19 órától követhető (az elmúlt évekhez hasonlóan csúsztatott élő közvetítésben).

 

