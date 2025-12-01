Légióskörkép: két magyar gól Lengyelországban, egy-egy a BL-ben és Romániában

A múlt hetet rögtön góllal indította Molnár Rajmund, aki a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinben a Lubin elleni hazai meccsen duplázott. Előbb egy kontratámadást váltott gólra egy higgadt csel után az első félidőben, majd a hajrában a csapattársa által a kapufára lőtt tizenegyesnél ő értékesítette a kipattanót. Ez volt a második lengyelországi meccse, amelyen gólt szerzett, és miután a hétvégén a Katowice ellen is játszott (azt a mérkőzést 2–0-ra elveszítették), így tíz lengyel élvonalbeli bajnokinál és három gólnál tart a Pogonban (volt egy kupameccse is, amin nem szerzett gólt).

MOLNÁR GÓLJAI 1:10-NÉL ÉS 2:50-NÉL



Szerdán Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában váltott gólra egy kipattanó labdát, de a Liverpool 4–1-re így is kikapott otthon a PSV-től. Szoboszlai a BL-nek ebben a kiírásában a második gólját lőtte, az idényben pedig a harmadik gólját szerezte a Liverpoolban, minden tétmeccset beleszámítva.

SZOBOSZLAI GÓLJA A PSV ELLEN

A harmadik, gólt szerző magyar légiós a múlt héten Eppel Márton volt, aki szintén egy 4–1-re elveszített meccsen talált be 11-esből a román élvonalban, az FK Csíkszeredában, a Rapid Bucuresti ellen. A csatár egymás után a második bajnoki meccsén lőtt gólt, összesen pedig 16 bajnokin ötször volt eredményes a Superligában (emellett a Román Kupában is szerzett öt gólt két mérkőzésen).

EPPEL MÁRTON TIZENEGYESE

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

NOVEMBER 24., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin 5–1

Pogon: Molnár Rajmund végigjátszotta a mérkőzést, és két gólt szerzett.

NOVEMBER 25., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Galatasaray (török)–Royale Union SG (belga) 0–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 6–0

Leverkusen: Szép Márton nem került be a meccskeretbe.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, nyolcaddöntő

Zsolna–Szakolca 3–1

Zsolna: Szánthó Regő kezdő volt, a 60. percben lecserélték.

NOVEMBER 26., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Liverpool FC (angol)–PSV (holland) 1–4

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi szerezte csapata gólját.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki kieséses szakasz

Aston Villa (angol)–AZ (holland) 2–2

AZ: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

Ligaszakasz

Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 3–2

Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Sheffield United–Portsmouth 3–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdett, a 71. percben sárga lapot kapott, majd három perccel később lecserélték.

Blackburn Rovers–Queens Park Rangers 0–1

Blackburn: Tóth Balázs sérült.

West Bromwich Albion–Birmingham City 1–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Alapszakasz

Raków Czestochowa (lengyel)–SK Rapid (osztrák) 4–1

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

Rapid: Bolla Bendegúz sérülés miatt nem került be a meccskeretbe.

NOVEMBER 28., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Eupen–Lommel 1–2

Lommel: Vancsa Zalán a 64. percben lépett pályára.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Superliga

Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda 4–1

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 81. percben állt be, Eppel Márton a kezdőcsapatban kapott helyett, a 38. percben gólt szerzett, a 81. percben lecserélték, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert a kispadon nézte végig a mérkőzést, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a 80. percben állt be, Szalay Szabolcs a 81. percben állt be, Végh Bence a kezdőcsapat tagja volt, a 45+1. percben sárga lapot kapott, a 73. percben lecserélték.

Liga 2 (II. osztály)

ASA Marosvásárhely–Concordia 0–0

ASA: Demeter Zsombor és Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Gijón–FC Andorra 1–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon nézte végig a találkozót, Yaakobishvili Áron végigvédte a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Primorje 0–0

Aluminij: Tanyi Barnabás a kezdőcsapat tagja volt, a szünetben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Genclerbirligi 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond sárga lapos eltiltás miatt nem volt a keretben.

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 88. percben lépett pályára.

NOVEMBER 29., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Bristol City 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk az 53. percben állt be.

West Bromwich Albion–Swansea City 3–2

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Wrexham–Blackburn Rovers 1–1

Blackburn: Tóth Balázs sérült.

League One (III. osztály)

Plymouth Argyle–Northampton Town 0–3

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–BW Linz 3–1

GAK: Jánó Zétény sérült.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lokeren–Kortrijk 1–1

Kortrijk: Dénes Vilmos a 71. percben állt be.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–APOEL 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 79. percben állt be.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Maccabi Haifa 0–0

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 63. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

GKS Katowice–Pogon Szczecin 2–0

Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a szünetben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Heidenheim 1–2

Union Berlin: Schäfer András a 79. percben állt be.

2. Bundesliga (II. osztály)

Holstein Kiel–Hertha BSC 0–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.

Eintracht Braunschweig–1. FC Kaiserslautern 2–0

Braunschweig: Szabó Levente a 82. percben állt be.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Olimpia Szatmárnémeti–Voluntari 0–1

Olimpia: Bontas Kristófot és Pintér Bencét nem nevezték a mérkőzésre, Torvund Alexander végigjátszotta a meccset, a 61. percben sárga lapot kapott.

SKÓCIA

Premiership

Kilmarnock–Dundee United 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Rózsahegy–Kassa 1–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.

Trencsén–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Redzic Damir eltiltását tölti, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Kayserispor 0–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a meccset.

Kasimpasa–Istanbul Basaksehir 1–3

Kasimpasa: Szalai Attila kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a szünetben lecserélték.

NOVEMBER 30., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

West Ham United–Liverpool FC 0–2

Liverpool: Kerkez Milos kezdő volt, a 85. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Linzer ASK–SK Rapid 3–0

Rapid: Bolla Bendegúz nem volt kerettag.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Seraing–FC Bruges II 1–0

Bruges II: Ostoici Stefan csere volt, nem lépett pályára.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lille 0–1

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Arka Gdynia–Raków Czestochowa 1–4

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 26. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Sampdoria 1–0

Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

Rio Ave–Santa Clara 1–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás csere volt, nem lépett pályára.

ROMÁNIA

Superliga

Hermannstadt–UTA Arad 1–2

UTA: Zsóri Dániel nem volt kerettag.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Radnik 0–2

Topolya: Mezei Szabolcs csereként a 63. percben lépett pályára, a 65. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zólyombrézó–Zsolna 2–0

Zsolna: Szánthó Regő csere volt, nem lépett pályára.

DECEMBER 1., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

12.30: Sepsi OSK–Poli Iasi

Sepsi: Sigér Dávid

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Fenerbahce–Galatasaray

Galatasaray: Sallai Roland