Légióskörkép: két magyar gól Lengyelországban, egy-egy a BL-ben és Romániában
A múlt hetet rögtön góllal indította Molnár Rajmund, aki a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinben a Lubin elleni hazai meccsen duplázott. Előbb egy kontratámadást váltott gólra egy higgadt csel után az első félidőben, majd a hajrában a csapattársa által a kapufára lőtt tizenegyesnél ő értékesítette a kipattanót. Ez volt a második lengyelországi meccse, amelyen gólt szerzett, és miután a hétvégén a Katowice ellen is játszott (azt a mérkőzést 2–0-ra elveszítették), így tíz lengyel élvonalbeli bajnokinál és három gólnál tart a Pogonban (volt egy kupameccse is, amin nem szerzett gólt).
Szerdán Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában váltott gólra egy kipattanó labdát, de a Liverpool 4–1-re így is kikapott otthon a PSV-től. Szoboszlai a BL-nek ebben a kiírásában a második gólját lőtte, az idényben pedig a harmadik gólját szerezte a Liverpoolban, minden tétmeccset beleszámítva.
A harmadik, gólt szerző magyar légiós a múlt héten Eppel Márton volt, aki szintén egy 4–1-re elveszített meccsen talált be 11-esből a román élvonalban, az FK Csíkszeredában, a Rapid Bucuresti ellen. A csatár egymás után a második bajnoki meccsén lőtt gólt, összesen pedig 16 bajnokin ötször volt eredményes a Superligában (emellett a Román Kupában is szerzett öt gólt két mérkőzésen).
LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
NOVEMBER 24., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin 5–1
Pogon: Molnár Rajmund végigjátszotta a mérkőzést, és két gólt szerzett.
NOVEMBER 25., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Galatasaray (török)–Royale Union SG (belga) 0–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 6–0
Leverkusen: Szép Márton nem került be a meccskeretbe.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, nyolcaddöntő
Zsolna–Szakolca 3–1
Zsolna: Szánthó Regő kezdő volt, a 60. percben lecserélték.
NOVEMBER 26., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Liverpool FC (angol)–PSV (holland) 1–4
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi szerezte csapata gólját.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Bajnoki kieséses szakasz
Aston Villa (angol)–AZ (holland) 2–2
AZ: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
Ligaszakasz
Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 3–2
Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Sheffield United–Portsmouth 3–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdett, a 71. percben sárga lapot kapott, majd három perccel később lecserélték.
Blackburn Rovers–Queens Park Rangers 0–1
Blackburn: Tóth Balázs sérült.
West Bromwich Albion–Birmingham City 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
Raków Czestochowa (lengyel)–SK Rapid (osztrák) 4–1
Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.
Rapid: Bolla Bendegúz sérülés miatt nem került be a meccskeretbe.
NOVEMBER 28., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Eupen–Lommel 1–2
Lommel: Vancsa Zalán a 64. percben lépett pályára.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Superliga
Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda 4–1
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 81. percben állt be, Eppel Márton a kezdőcsapatban kapott helyett, a 38. percben gólt szerzett, a 81. percben lecserélték, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert a kispadon nézte végig a mérkőzést, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a 80. percben állt be, Szalay Szabolcs a 81. percben állt be, Végh Bence a kezdőcsapat tagja volt, a 45+1. percben sárga lapot kapott, a 73. percben lecserélték.
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Concordia 0–0
ASA: Demeter Zsombor és Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Gijón–FC Andorra 1–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon nézte végig a találkozót, Yaakobishvili Áron végigvédte a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Aluminij–Primorje 0–0
Aluminij: Tanyi Barnabás a kezdőcsapat tagja volt, a szünetben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Genclerbirligi 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond sárga lapos eltiltás miatt nem volt a keretben.
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 88. percben lépett pályára.
NOVEMBER 29., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Bristol City 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk az 53. percben állt be.
West Bromwich Albion–Swansea City 3–2
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Wrexham–Blackburn Rovers 1–1
Blackburn: Tóth Balázs sérült.
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Northampton Town 0–3
Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–BW Linz 3–1
GAK: Jánó Zétény sérült.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lokeren–Kortrijk 1–1
Kortrijk: Dénes Vilmos a 71. percben állt be.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–APOEL 1–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 79. percben állt be.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Maccabi Haifa 0–0
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 63. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
GKS Katowice–Pogon Szczecin 2–0
Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a szünetben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Heidenheim 1–2
Union Berlin: Schäfer András a 79. percben állt be.
2. Bundesliga (II. osztály)
Holstein Kiel–Hertha BSC 0–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.
Eintracht Braunschweig–1. FC Kaiserslautern 2–0
Braunschweig: Szabó Levente a 82. percben állt be.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Olimpia Szatmárnémeti–Voluntari 0–1
Olimpia: Bontas Kristófot és Pintér Bencét nem nevezték a mérkőzésre, Torvund Alexander végigjátszotta a meccset, a 61. percben sárga lapot kapott.
SKÓCIA
Premiership
Kilmarnock–Dundee United 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Rózsahegy–Kassa 1–1
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.
Trencsén–Dunaszerdahelyi AC 0–3
DAC: Redzic Damir eltiltását tölti, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Kayserispor 0–1
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a meccset.
Kasimpasa–Istanbul Basaksehir 1–3
Kasimpasa: Szalai Attila kezdett, a 24. percben sárga lapot kapott, a szünetben lecserélték.
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
West Ham United–Liverpool FC 0–2
Liverpool: Kerkez Milos kezdő volt, a 85. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Linzer ASK–SK Rapid 3–0
Rapid: Bolla Bendegúz nem volt kerettag.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Seraing–FC Bruges II 1–0
Bruges II: Ostoici Stefan csere volt, nem lépett pályára.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Lille 0–1
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Arka Gdynia–Raków Czestochowa 1–4
Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 26. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Sampdoria 1–0
Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
Rio Ave–Santa Clara 1–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás csere volt, nem lépett pályára.
ROMÁNIA
Superliga
Hermannstadt–UTA Arad 1–2
UTA: Zsóri Dániel nem volt kerettag.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Radnik 0–2
Topolya: Mezei Szabolcs csereként a 63. percben lépett pályára, a 65. percben sárga lapot kapott.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Zólyombrézó–Zsolna 2–0
Zsolna: Szánthó Regő csere volt, nem lépett pályára.
DECEMBER 1., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
12.30: Sepsi OSK–Poli Iasi
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Fenerbahce–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland