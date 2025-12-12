Fél év után lemondott a 2030-as téli olimpia operatív igazgatója

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint a szervezők bejelentették, hogy Murac úgy döntött, távozik posztjáról. Az okot nem közölték.

Murac – a közlemény szerint – kulcsszerepet játszott a 2030-as Francia Alpok projekt megvalósításában, strukturálásában és szervezésében.

„Anne Murac elkötelezettsége vitathatatlanul segített a szilárd alapok lerakásában, hogy így kezdhessük meg a következő operatív fázist” – írták a szervezők.

Murac tagja volt a 2024-es párizsi nyári olimpia szervezőbizottságának, és idén júliusban vállalta el a 2030-as téli játékok operatív igazgatói posztját.

Utódjáról később születik döntés, ám a jelentkezési folyamatot a lehető leghamarabb elindítják, nehogy időzavarba kerüljenek.

A 2030-as téli olimpia havas versenyeit az Alpokban, míg a jeges sportágak küzdelmeit a francia Riviérán, Nizzában rendezik.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szemlebizottsága a múlt héten járt a helyszíneken, és minden előkészületet rendben talált.