Három hónappal gyermeke születése után visszatér Kuttor-Bragmayer Zsanett

2025.12.12. 14:06
Kuttor-Bragmayer Zsanett (Fotó: Dömötör Csaba)
triatlon Kuttor-Bragmayer Zsanett szülés
Kisfia születése után alig három hónappal visszatér Kuttor-Bragmayer Zsanett kétszeres olimpikon triatlonos. A 31 éves sportoló a magyar szövetség honlapjának adott interjújában elárulta, hogy kisfia, Milán augusztusi születése után csupán egy hónap telt el, és ő már úszott, majd hamarosan a kerékpározást is elkezdte, legkésőbb pedig a futásba vágott bele.

„Jó fej a gyerek, hagy minket aludni és edzeni, nem volt gond vele a spanyolországi edzőtáborban sem” – jegyezte meg a tokiói játékokon 12. helyen végzett triatlonos, aki ezzel a sportág magyarországi történetének legeredményesebb női versenyzője.

Kuttor-Bragmayer Zsanett egyelőre még óvatosan adagolja a terhelést, de már így is heti 40-50 kilométer futás szerepel a programjában, s az edzőtáborban több mint 300 kilométert kerékpározott és 5-6 kilométert úszott egy héten.

A versenyzéshez is fokozatosan tér majd vissza, és tervei szerint elindul az atléták 10 000 méteres országos bajnokságán, illetve a kerékpározók időfutam ob-ján. A világkupa szintű triatlon-viadalokat  a jövő év második felére időzíti. Mint elmondta, a kétéves olimpiai kvalifikációs időszak ugyan már májusban elkezdődik, de nincs oka kapkodni, mert rengeteg versenyt rendeznek.

„Hosszú a kvalifikáció, két sikeres időszakkal a hátam mögött tudom, hogy ráérek, nem kell kapkodni” – mondta Kuttor-Bragmayer, hozzátéve, előrelépés, hogy férje, Kuttor Csaba mellett vele lesz Valter Attila és Vas Blanka erőnléti edzője, valamint egy dietetikus is.

(MTI)

 

